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ВТБ: Вы Теперь Богаты?!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

9 апреля начался прием заявок от населения на покупку акций ВТБ в рамках IPO, прием и оплата заявок будут проводиться в офисах ВТБ и ряде участвующих в размещении инвестиционных компаний и ВТБ-24 по 7 мая. Ценовой диапазон размещения будет объявлен 26 апреля, а цена размещения определена 11 мая.

О прогнозах в отношении Initial public offering Внешторгбанка и перспективах роста акций банка в дальнейшем ДДГ "ЗР" поинтересовалась у ряда экспертов.

По словам Романа ХИТУНА, консультанта-аналитика представителя ЗАО Финам во Владивостоке ООО "Мион-ДВ", на основе предварительных расчетов аналитики инвестиционной компании "ФИНАМ", также принимающей участие в размещении акций ВТБ, рекомендуют своим клиентам участвовать в IPO ВТБ при целевом ценовом диапазоне 9-10 коп. за акцию. Исходя из фундаментальных предпосылок, акции ВТБ практически обречены на рост, по крайней мере, до уровня, соответствующего 3- кратному отношению капитализации к размеру собственного капитала (P/BV) ($38-40 млрд), аналитики "ФИНАМ" полагают, что это может произойти уже к концу 2007 г.

В то же время Сергей ДЕВЯТНИКОВ, начальник отдела ресурсов Приморского РФ ОАО "Россельхозбанк", делает акцент как на положительной динамике роста акций Внешторгбанка в ходе IPO, так и акций банковского сектора в целом. Голубые фишки ВТБ в перспективе имеют возможность посоперничать в плане инвестиционной привлекательности даже с акциями Сбербанка, учитывая объемы предстоящего IPO, а также привлечения инвесторов с международных рынков капитала.

Евгений СТАРОДУБЦЕВ, управляющий активами ИК "Восток-Инвест", замечает: "IPO "Внешторгбанка" пройдет более удачно, чем продажа Сбербанка. Главное отличие в том, что ВТБ не торгуется на данный момент на биржах и его акции полностью сосредоточены в руках государства. Интерес к нему виден невооруженным глазом. По информации, на рынке размещение будет проходить в диапазоне 12,5-14,5 копеек за одну акцию. И, скорее всего, оно пройдет по верхней границе этого коридора. Отдельные пессимистичные прогнозы о том, что после размещения на российских биржах бумаги ВТБ не продемонстрируют хорошего роста, мы не поддерживаем. До конца года мы ожидаем 25-30%-ый рост и считаем, что участие в IPO ВТБ окажется хорошими инвестициями".

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