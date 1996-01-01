Все деньги в гости к нам

20 апреля во Владивостоке состоялось открытие нового регионального биржевого центра "ММВБ-Дальний Восток" - дальневосточного подразделения Группы ММВБ.

В церемонии торжественного открытия приняли участие представители ГУ Банка России по Приморскому краю, Регионального подразделения Федеральной службы по финансовым рынка (ФСФР), администрации Приморского края, руководство ЗАО "ММВБ" и ЗАО "ММВБ - Дальний Восток", а также руководители компаний-эмитентов и профессиональных участников - ключевых клиентов ЗАО "ММВБ-Дальний Восток".

Открытие во Владивостоке биржевого центра осуществляется в рамках новой региональной политики Группы ММВБ. Так, в марте-апреле 2007 г. на базе двух региональных бирж - ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа" во Владивостоке и ЗАО "Ростовская валютно-фондовая биржа" в Ростове-на-Дону были созданы ЗАО "ММВБ -Дальний Восток" и ЗАО "ММВБ - Юг". Самый ближайший к Владивостоку центр находится в Новосибирске.

Как отметил президент ЗАО ММВБ Александр ПОТЕМКИН, основной акцент в деятельности региональных биржевых центров делается на развитие финансовых рынков регионов через активизацию работы с региональными эмитентами, участниками торгов и инвесторами, а также продвижение всего спектра финансовых инструментов, биржевых, информационных и образовательных услуг. А генеральный директор ЗАО "ММВБ - Дальний Восток" Евгений БЕЛОЗЕРОВ выразил уверенность, что дальневосточный регион имеет большой потенциал для развития фондового рынка.