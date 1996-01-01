АТБ дает юбилейный процент

В этом году Азиатско-Тихоокеанскому Банку исполнилось 15 лет. В честь этого события банк дарит своим вкладчикам подарок - вклад "Юбилейный процент". Ставка депозита 13% годовых, минимальная сумма вклада - 3 тыс. руб. Срок вклада - 1,5 года, процент начисляется в конце срока.