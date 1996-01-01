Примтеркомбанк снизил цены

С 26 марта в ООО "Примтеркомбанке" снижена стоимость подключения и обслуживания системы Банк-Клиент (до 500 и 500 руб. соответственно). К тому же изменилась стоимость обработки платежных документов, которая теперь варьируется в зависимости от того, приняты они на бумажном носителе или в электронном виде (20 и 15 руб.).