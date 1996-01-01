Новые условия автокредитования Промсвязьбанка

АКБ "Промсвязьбанк" изменил условия предоставления кредитов на подержанные автомобили иностранного производства: смягчены требования к стоимости и возрасту автомобиля. Теперь в банке можно взять кредит на покупку менее дорогой подержанной иномарки - стоимостью от $15 тыс. (ранее от $25) и возрастом до 5 лет (ранее до 3-х).