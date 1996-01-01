Доходность банковских депозитов постепенно снижается. Особенно это касается вкладов в валюте.

"Учитывая общее настроение на рынке, возможно снижение ставок по депозитам на 0,5-1%. Основной регулятор этого движения - ставка рефинансирования ЦБ РФ, которая, возможно, снизится к концу 2007 г.", - считает Виктор ЗУЕВ, начальник отдела розничных банковских продуктов Владивостокского филиала АКБ "Балтийский Банк Развития".

Движение по нисходящей уже началось. НБ "ТРАСТ" снизил процент по вкладам на 0,5-1%. Уменьшают ставки и другие банки. В том числе ВТБ24 (ЗАО). "Мы снизили процентные ставки после снижения Банком России ставки рефинансирования в январе 2007 г. вслед за другими крупнейшими банками, - пояснил Алексей ЛАРИН", начальник отдела прямых продаж филиала № 2558 ВТБ24 во Владивостоке.

Сегодня ставки годовых банковских депозитов остаются на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ - 10,5%. Несущественные отклонения связаны с дополнительными условиями по вкладам. Процент по депозиту зависит и от его валюты. Как правило, самую высокую ставку банки предлагают по рублевым вкладам.

Тем не менее, несмотря на всеобщие перемены в условиях по срочным вкладам, не все банки вносят коррективы. "Пока мы не меняли линейку вкладов. Действующие вклады наиболее оптимально спроектированы. Есть накопительный вклад с плавающей ставкой, есть вклады с возможностью частичного снятия средств без потери процентов", - говорит В. Зуев.

Не меняют ставки и в Россельхозбанке. "В последний раз ставки по вкладам пересматривались в банке более года назад, в марте 2006 г.", - заметил Сергей ДЕВЯТНИКОВ, начальник отдела ресурсов Приморского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк". Для рынка это, скорее, исключение. С начала года практически все банки, представленные в крае, пересмотрели условия по вкладам.