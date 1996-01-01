Проблема Стабилизационного фонда вскоре решится - его расформируют

На прошедшей неделе Госдума в целом одобрила предложенную Минфином диверсификацию Стабилизационного фонда. Если проект получит окончательное одобрение всех ветвей власти, то с 2008 года Стабфонд, как говорится, прикажет долго жить, сообщает "ФК-Новости".

Нынешний его размер, по данным на начало апреля, почти 2,7 трлн руб. Начиная с 2008 года все средства, отсекаемые от высоких цен на нефть и газ, будут аккумулироваться в так называемом нефтегазовом фонде, который, в свою очередь, будет разделен на резервный и фонд будущих поколений (ФБП).

В каких пропорциях - пока неизвестно. Минфин настаивает лишь на том, чтобы в резервном фонде при любых условиях было не менее 10% ВВП. Все остальные средства пойдут в неприкосновенный фонд будущих поколений. Предполагается, что 1 февраля 2008 года, когда оба фонда станут реальностью, в ФБП будет перечислено 623 млрд руб. До конца года, по расчетам Минфина, он прибавит еще, как минимум, 13 млрд руб. Источником наполнения базового (нефтегазового фонда) станет не только планка отсечения от высоких мировых цен на нефть и НДПИ, но и НДПИ на газ и нефтепродукты, налог на прибыль нефтегазовых компаний, доходы от участия в капитале. Наиболее весомая его часть - резервный фонд будет инвестироваться через ЦБ в иностранные гособлигации с рейтингом от ААА до А по методологии S&P. Что же касается фонда будущих поколений, то его использование будет носить относительно рискованный характер, поскольку его деньги будут вкладываться в высокодоходные бумаги как российских, так и иностранных компаний.

Неприкосновенность ФБП будет носить формальный характер. Если мы почувствуем, говорит Кудрин, что ситуация выходит из-под контроля и становится совсем драматическая, то вынуждены будем компенсировать недостаток бюджетных средств за счет фонда будущих поколений. По словам Кудрина, если выбирать между сокращением бюджетных расходов и сохранением ФБП, то логичнее распечатать этот фонд. Таким образом, ФБП, по сути, создается на случай резкого падения цен на нефть и является всего лишь страховочным накоплением, дабы не допустить снижения доли резервного ниже 10% ВВП.

И еще одно обстоятельство, которое беспокоит экспертов: создав нефтегазовый фонд и выведя его за рамки бюджета, Минфин при неблагоприятной конъюнктуре на мировом топливном рынке может столкнуться с бюджетным дефицитом от 0,5 до 0,7% и будет вынужден обратиться не только к внутренним, но и внешним заимствованиям.

В Минфине на этот счет логика такова: на ближайшие годы нам это не грозит, но после 2010 года ситуация может быть иной. Допустим, случится так, что Россия выйдет на нулевой торговый баланс. Тогда, в целях поддержания валютных накоплений на должном уровне, нам придется прибегнуть к займам. Или в случае, если цена барреля опустится до 50 долларов. Только вот вопрос - зачем тогда многомиллиардный нефтегазовый фонд? Ради чего он создавался и накапливался?