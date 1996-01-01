www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Лучшая рифма к апрелю - "никель"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На днях состоялась презентация "Российский фондовый рынок в апреле 2007 года: удачный момент", организованная Дальневосточным филиалом ЗАО ИК "Тройка-Диалог".

По оценкам специалистов инвестиционной компании, за год экономика России вырастет на 6% или чуть больше, что будет соответствовать тенденции, сформировавшейся в предыдущие годы. В то же время появляется все больше оснований ожидать замедления роста американской экономики, в 2007 году прогнозируется ее рост на уровне менее чем 2%.

По словам Ивана ПОПОВА, директора Дальневосточного филиала ЗАО ИК "Тройка-Диалог", в списке лучших остаются четыре акции: "Лукойл", "Газпром", РАО "ЕЭС России" и МТС. К ним добавилась "Татнефть", заменившая Сбербанк. Во втором эшелоне представляют интерес "Машиностроительный завод", "Уралкалий", Горьковский автозавод, Банк "Возрождение" и "Волга Телеком". В то же время высокие цены на никель, консолидация котировок меди и т. д. дают основание специалистам компании предпочесть "Норильский никель" остальным предприятиям цветной металлургии. Так что лучшая рифма к апрелю от "Тройки-Диалог" - это никель.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru