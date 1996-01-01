Лучшая рифма к апрелю - "никель"

На днях состоялась презентация "Российский фондовый рынок в апреле 2007 года: удачный момент", организованная Дальневосточным филиалом ЗАО ИК "Тройка-Диалог".

По оценкам специалистов инвестиционной компании, за год экономика России вырастет на 6% или чуть больше, что будет соответствовать тенденции, сформировавшейся в предыдущие годы. В то же время появляется все больше оснований ожидать замедления роста американской экономики, в 2007 году прогнозируется ее рост на уровне менее чем 2%.

По словам Ивана ПОПОВА, директора Дальневосточного филиала ЗАО ИК "Тройка-Диалог", в списке лучших остаются четыре акции: "Лукойл", "Газпром", РАО "ЕЭС России" и МТС. К ним добавилась "Татнефть", заменившая Сбербанк. Во втором эшелоне представляют интерес "Машиностроительный завод", "Уралкалий", Горьковский автозавод, Банк "Возрождение" и "Волга Телеком". В то же время высокие цены на никель, консолидация котировок меди и т. д. дают основание специалистам компании предпочесть "Норильский никель" остальным предприятиям цветной металлургии. Так что лучшая рифма к апрелю от "Тройки-Диалог" - это никель.