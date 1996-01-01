Россияне оставляют в банках все больше денег

По предварительным данным, общая сумма банковских вкладов физических лиц на начало года составляла 14,2% ВВП, увеличившись за год на 1,4%.

По оценкам экспертов, с увеличением страхового возмещения до 400 тыс. руб. доля граждан, чьи сбережения будут максимально защищены, возрастет с 88 до 95%.