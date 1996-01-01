ЦБ - за право отказа клиенту

ЦБ РФ отмечает, что следует внести изменения в законодательство, предусматривающие предоставление банкам права отказать клиенту в открытии счета, а также расторгать договор банковского счета в одностороннем порядке при проведении сомнительных операций.

Это соответствует общепринятой в мире практике и рекомендациям ФАТФ, отметил председатель Банка России Сергей ИГНАТЕЬЕВ, выступая на 18-м съезде Ассоциации российских банков.

Как сообщает "Интерфакс", глава Центробанка отметил, что нормальные банки на предупреждение ЦБ реагируют вполне адекватно и находят законные способы избавиться от нежелательных клиентов, которые представляют собой фирмы-однодневки, специально созданные для включения в схемы по отмыванию преступных доходов или для уклонения от уплаты налогов. Иногда достаточно предложить такому клиенту прекратить сомнительные операции и закрыть счет или перевести такого клиента на бумажную технологию управления счетом, а иногда внести изменения в тарифную политику, пояснил он.