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Банкам "засветят"
Ассоциация региональных банков (АРБ) и Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому банки получают доступ к базе данных недействительных паспортов, сообщают "ФК-Новости".
Финансовые организации смогут теперь воспользоваться для этого услугами бюро кредитных историй, которые входят в состав АРБ, поскольку напрямую замкнуться на базу ФМС они не имеют права по закону.
Механизм доступа разъяснил журналистам президент Ассоциации региональных банков Анатолий АКСАКОВ. Бюро кредитных историй, входящие в состав АРБ, заключают договора о проверке паспортных данных с территориальными управлениями ФМС и, общаясь с ними в режиме онлайн, получают краткий ответ: действителен паспорт того или иного гражданина или нет. Эта информация оперативно переправляется банку, который ее запросил.
Большего от бюро кредитных историй банки требовать не могут, так как по закону информация служебного или конфиденциального характера такому распространению не подлежит.
Соглашение, конечно же, будет способствовать сокращению банковских рисков в той их части, которая касается невозврата кредитов, оформляемых мошенниками через недействительные паспорта. Оно, в частности, облегчит жизнь службам внутренней безопасности банков, обязанных проверять заемщиков на предмет их благонадежности. Но в целом соглашение закрывает не самый главный сектор банковского риска, ведь использование недействительных или краденых паспортов при оформлении кредитов встречается значительно реже, чем, например, незаконное обналичивание с помощью таких же документов. А ведь объемы его, по данным АРБ, превышают 1 трлн руб. ежегодно.
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