- Я не получила "письмо счастья" от Пенсионного фонда. Куда мне следует обратиться?

Отвечает заместитель управляющего Отделением Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю Роза ХАРИСОВА:

- В 2006 году Пенсионный фонд РФ направил работающим приморцам 1 млн 128 тысяч "писем счастья", но более 100 тысяч из них не дошли до своих адресатов из-за неточности адреса и были возвращены почтовыми отделениями в территориальные органы ПФР. Напоминаю, что в "письмах счастья" содержится информация о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, о суммах страховых взносах, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд для исчисления размера будущей пенсии или перерасчета ее работающим пенсионерам.

Специалисты Пенсионного фонда обращаются ко всем жителям Приморского края, не получившим извещения в 2006 г.: "Проверьте свой адрес информирования, информация о ваших доходах не должна гулять по свету".

Для этого до 13 апреля нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или в Отделение ПФР по Приморскому краю (Владивосток, ул. Фонтанная, 16) с 9 до 16 часов с паспортом и свидетельством обязательного пенсионного страхования.