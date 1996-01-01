Лизинговая "макроэкономика"

Гибкость и относительно дешевые ресурсы все чаще являются определяющими в конкурентной борьбе на финансовом рынке. С этих позиций финансовый лизинг становится все более популярным инвестиционным инструментом. А лизинговые компании - надежным партнером по финансированию сделок на приобретение оборудования. Дальневосточная лизинговая компания совместно с Дальневосточным банком 7 лет успешно финансирует лизинговые сделки клиентов.

Услугами Дальневосточной лизинговой компании пользуются транспортные, торговые, деревообрабатывающие компании, предприятия пищевой промышленности, полиграфии. Но не только. По лизинговым схемам можно в сжатые сроки получить и подключить новые производственные линии или спецтехнику практически для любого производства, минимизировать налоги при полной прозрачности финансовых схем оплаты.

Малому, среднему, крупному - новую технику

Определимся с форматом, в котором работает Дальневосточная лизинговая компания совместно с Дальневосточным банком. Как правило, речь идет о сделках от 600 тыс. до 30 млн руб. сроком на три года. При меньших суммах лучше применять кредитные схемы. Критерии для клиентов-участников лизинговых схем просты и прозрачны. Во-первых, потенциальный клиент (малый, средний, крупный бизнес) должен предоставить финансовую отчетность за последние пять кварталов деятельности. Предпочтительное соотношение между стоимостью лизинга и объемом активов компании-клиента на последнюю отчетную дату - один к четырем. Предположим, вы хотите купить технологическое оборудование стоимостью $100 тыс. В этом случае ваша компания должна иметь $400 тыс. активов.

- По сути, лизинг стал развиваться благодаря практике установления долгосрочных отношений с клиентами, принятой в Дальневосточном банке. Это еще один пример индивидуального подхода банка к решению задач, поставленных клиентами, - считает Алексей ДЕМЕНТЬЕВ, генеральный директор ЗАО "Дальневосточная лизинговая компания" (ДВЛК). - Сегодня ДВЛК работает совместно с Дальневосточным банком, выступая активным заемщиком. Отлаженный механизм взаимоотношений позволяет быстро и по выгодной ставке получать финансовые ресурсы, дает возможность предоставлять клиентам выгодные условия.

Важный критерий

Вот уже три года рынок лизинговых операций уверенно набирает обороты, и сегодня он стал более предсказуемым. В условиях активного роста рынка не снижаются требования к минимизации рисков. Финансовая прозрачность и незапятнанная кредитная история остаются в числе первых достоинств лизингополучателей. Ограничивать активность исключительно потребностями клиентов Дальневосточного банка ДВЛК не планирует.

- Наши потенциальные клиенты - экономические субъекты со сложившейся кредитной историей, ведущие свой бизнес на территории Приморского края и Сахалинской области, - объясняет Алексей Дементьев. - В 9 из 10 случаев мы оформляем лизинговую сделку под поручительство собственников юридического лица.

Согласно ст. 665 части II ГК РФ, "по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей".

- Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности. Мы не работаем с уникальным оборудованием, реализация которого на рынке может быть затруднена из-за его специфичности. Ликвидность оборудования имеет принципиальное значение, - комментирует Алексей Дементьев. - Срок, на который передается оборудование в лизинг, равен сроку его эксплуатации с учетом ускоренной амортизации. Это еще один принципиальный момент: лизинг оформляется только на то оборудование, которое после завершения срока сделки будет служить еще как минимум три года.

Плюсы лизинговых схем

Плюс первый. Клиент через три года получит в собственность предмет лизинга по минимальной остаточной стоимости. Например, в среднем срок службы производственного оборудования составляет 10 лет. Новое оборудование при лизинге через 3,5 года будет иметь нулевую балансовую стоимость. Выкупив предмет лизинга у ДВЛК, клиент сможет распорядиться с ним как угодно: использовать дальше или продать, при этом балансовая стоимость будет нулевой, а продажная может равняться рыночной. На ликвидности бизнеса лизинг сказывается положительно.

Плюс второй. Клиент не несет всех издержек по приобретению предмета лизинга сразу. Мобилизация значительных сумм на три года в основные средства крайне неудобна, фактически можно говорить об упущенной выгоде. Оборудование, приобретенное по лизинговой схеме, с первых дней вовлекается в производство, и компания получает дополнительную возможность зарабатывать больше.

Плюс третий. У клиента появляется законный способ минимизировать расходы по текущим налоговым платежам: налогу на имущество, налогу на прибыль. Вся сумма этих платежей относится на расходы, т.е. на себестоимость. Темп снижения налогооблагаемой базы в три раза выше, чем при стандартных условиях эксплуатации. В стоимостном выражении налог на имущество при лизинге в два раза ниже, чем при другой схеме за счет ускоренной амортизации.

Плюс четвертый. Оборудование и технику выгоднее оформлять в лизинг. За аналогичный период времени лизинг выигрывает у кредитного варианта. В качестве обеспечения по лизинговой сделке в залог оформляется приобретаемое оборудование.

Финансовый лизинг имеет ряд экономических преимуществ. Компания самостоятельно выбирает объект лизинга и компанию-производителя, приобретает новое оборудование. После оформления лизинговой сделки оборудование или техника включаются в производственный процесс. Стороны договариваются, на чьем балансе будет находиться оборудование. Дешевле, если оно числится на балансе лизинговой компании. При финансовом лизинге, в основном, обязанности по техобслуживанию, ремонту, страхованию оборудования лежат на лизингополучателе. Дополнительно он оплачивает налог на имущество, НДС и расходы по страхованию. Так работает схема.

Пора обновить оборудование, купить технику? В течение 10 рабочих дней после получения пакета документов ДВЛК выполнит поставленную задачу.

- Нам интересно ориентироваться на специфику рынка, на новые запросы клиентов. Активное использование инструментов финансового лизинга служит отражением делового успеха наших клиентов, - уверен Алексей Дементьев, гендиректор ЗАО "Дальневосточная лизинговая компания".