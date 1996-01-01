Пластику Дальневосточного банка 10 лет

Первые клиенты - держатели пластиковых карт появились у Дальневосточного банка 10 лет назад. Сегодня банк эмитировал уже более 42 тысяч карточек. Выросло не только число выпущенных карт, но и количество функций, которые можно выполнить с помощью пластиковой карты Дальневосточного банка.

Пластиковый бизнес сегодня стал для банка не просто дополнительным видом розничных услуг, как позиционируют его многие банки. Это вполне самостоятельный, крепкий и прибыльный бизнес. Бизнес с большой перспективой. Планы его развития для читателей "ДК" представляет начальник управления розничных услуг Дальневосточного банка Руслан БЕРЕЗА.

- Руслан Анатольевич, сегодня Дальневосточный банк сделал потрясающие успехи в пластиковом бизнесе, несмотря на менталитет российских граждан, все еще не отвыкших носить наличные в кармане. Как этого удалось добиться?

- Начало пластикового бизнеса для нашего банка пришлось на 1995 год. Как и многие российские банки, мы начинали работать с отечественной платежной системой "Золотая Корона". Тогда большинство банков эмитировали локальные карточки. Причина того, что делался акцент именно на карточках локальных платежных систем в том, что в те годы это было гораздо дешевле сотрудничества с любой международной платежной системой. Когда к нам в страну пришли карточные технологии, отечественные компании-разработчики программного обеспечения и оборудования для выпуска карт сумели разработать достаточно дешевые продукты, конкурирующие с международными. В частности, приморскому рынку были предложены "Золотая Корона" и целый ряд локальных систем.

По мере развития банковского сектора экономики росли возможности банков. Свою роль сыграло и явное преимущество международных карт перед локальными. Например, в Амурской области "Золотая Корона" до сих пор не уступила своих позиций и хорошо развивается. Во Владивостоке, портовом городе, потребовались карты с более широкой географией обслуживания, поэтому у наших клиентов большим спросом стали пользоваться карточки международных платежных систем. Морякам, которые по несколько месяцев проводят за границей, "Золотая Корона" была совсем ни к чему. Показательно, что наш первый зарплатный проект на основе карт платежной системы VISA INTERNATIONAL состоялся с Приморским морским пароходством.

Поддерживать две платежные системы одновременно стало нецелесообразно. VISA могла работать и как локальная карточка в сети Дальневосточного банка, и как международная, когда клиент выезжал за пределы Приморского края. Поэтому банк сделал выбор в пользу международной платежной системы, полностью отказавшись от "Золотой Короны".

Из эмитированных банком 42 тысяч карт примерно 80% выпущено в рамках зарплатных проектов. Они стали локомотивом развития карточного бизнеса в России. Предприятия уже давно оценили удобство и экономичность выдачи зарплаты по картам, да и организационно выдавать зарплату стало проще и быстрее. Ни очередей в кассах, никакого риска потерять деньги, не надо нанимать для охраны инкассаторов. Кстати, в последнее время мы приступили к выпуску карт с фотографией владельца. Это обеспечивает так называемый фейс-контроль и дает дополнительную защиту карте от хищения.

Зарплатная карта удобна и самому работнику. Во-первых, для него она совершенно бесплатна - обычно предприятие платит за обслуживание карточек своих сотрудников. Во-вторых, возможность открыть привязанные карты позволяет пользоваться картсчетом в пределах установленного лимита членам семьи ее владельца. Это особенно удобно морякам и тем, кто отправляет детей учиться в другие города или за границу. Пластиковая карта активно используется в расчетах предприятиями-поставщиками.

Время показало, что мы не ошиблись в выборе платежной системы. На российском рынке платежных систем VISA - безусловный лидер. Она опережает вторую крупнейшую международную платежную систему - MasterCard, не говоря уже о локальных картах.

- Когда развитие этого вида услуг только начиналось, банкиры обычно ссылались на то, что работают на долгосрочную перспективу и еще долго этот бизнес не будет приносить доходов. Что можно об этом сказать сегодня?

- Пластиковый бизнес - это часть розничного бизнеса, основную долю которого занимает массовое кредитование населения. Поэтому многие банки рассматривают его как вспомогательный продукт, например, для выдачи кредита или в качестве дополнительной услуги для корпоративных клиентов банка, например, для выплаты зарплаты. В отличие от них, мы изначально рассматривали это направление как самостоятельный бизнес, который должен работать по принципу самоокупаемости.

И сегодня карточные программы Дальневосточного банка приносят стабильный доход. Есть определенные скачки прибыльности, это естественно и связано в основном с модернизацией программно-технических средств, расширением региональной инфраструктуры.

На сегодня Дальневосточный банк имеет самую широкую сеть банкоматов: во Владивостоке их 19. Они установлены практически в каждом районе города. В этом году мы поставили пять новых, в том числе на ул. Нейбута в магазине "Ратимир", в здании "Приморгражданпроекта" и до конца года планируем установить еще три банкомата. Все они оборудованы устройством видеонаблюдения, что позволяет сделать операции для клиентов банка более безопасными.

В дальнейшем предстоит большая работа по расширению эквайринговой сети. Во Владивостоке охвачено терминалами по приему пластиковых карт не более 15% торговых точек. Даже не во всех крупных продуктовых супермаркетах они есть. Кстати, таким магазинам мы предлагаем специальное решение по установке оборудования для приема пластиковых карт. Если в обычном небольшом магазине или бутике, где скорость расчета с покупателем не столь важна, мы устанавливаем терминал, то в продуктовых супермаркетах, где большой поток людей и скорость расчетов должна быть очень высокой, мы готовы установить специальное программное обеспечение, интегрированное непосредственно в кассовые аппараты. Оно позволяет сократить время обслуживания покупателя, избавляя продавца от необходимости сначала выполнить операцию на кассе, чтобы выбить чек, а затем повторить ее на терминале, чтобы завершить расчет по карте. С карточки списывается сумма покупки, и покупатель получает ее обратно вместе с чеком.

- Может, причиной недостаточно быстрого развития эквайринга является то, что банки смотрят друг на друга и ждут, пока конкурент не вложится в установку терминалов? Ведь обслуживаться в нем могут и клиенты других банков. Это стремление сэкономить деньги, или я не права?

- Нет, это не совсем так. Комиссию от торговых операций получает именно тот банк, который установил терминал, поэтому банкам выгодно устанавливать в торговых точках свои терминалы. В этой сфере довольно жесткая конкуренция между региональными банками и филиалами московских банков.

Причина недостаточной развитости эквайринга скорее в том, что торговые сети пока неохотно идут на предложения банков, не желая платить комиссию за обслуживание. Здесь сами владельцы карточек могут способствовать развитию эквайринговой сети. Чем чаще они будут спрашивать в торговых точках о возможности безналичных расчетов, тем быстрее там задумаются о необходимости установить терминал.

- Какова перспектива развития рынка пластиковых карт в России и, соответственно, планы построения и развития карточных услуг в Дальневосточном банке?

- Сегодня российский рынок охвачен карточными продуктами процентов на двадцать. Так что перспективы у этого рынка очень большие. Что касается планов Дальневосточного банка, то мы и в дальнейшем намерены развивать свои карточные программы. Значительный рост собственного капитала банка в следующем году - до 1,5 млрд. рублей - позволит стать полноправным членом платежной системы VISA INTERNATIONAL.

- Насколько важно для банка быть полноправным членом платежной системы?

- Новый статус даст банку определенные преимущества: появится возможность более активно развивать эквайринг, позволит выпускать еще один вид карточек - VISA PLATINUM, рассчитанный на VIP-клиентов.

- В этом году Дальневосточный банк стал эмитировать карточку VISA со встроенным чипом. Это что, требование времени?

- Наша карточка - единственная чиповая VISA на Дальнем Востоке. Но мы продолжаем обслуживать обе карты: и магнитную, и чиповую. Программа перехода на чип была объявлена платежной системой VISA еще два года назад, а с 2006 г. все члены системы должны обеспечить обслуживание чиповых карт. Чип - это совсем другой, более современный технический уровень. Отсюда и преимущество перед магнитной картой: во-первых, она имеет более высокую степень безопасности, во-вторых, более широкую функциональность. На чип можно разместить целый ряд приложений - дисконтную программу, причем не одну, "топливную" программу для расчетов на автозаправках и другие. Это позволит владельцам карты получать дополнительные услуги.

- Сегодня через банкоматы можно выполнять все больше операций: не только снимать деньги, но и совершать платежи. Расскажите о новых возможностях.

- В банкоматах Дальневосточного банка можно не только снимать деньги, но и оплачивать услуги ОАО "Дальсвязь", в режиме реального времени оплачивать услуги сотовой и проводной связи ОАО "НТК". Причем возможность оплачивать мобильную связь НТК есть не только у владельцев карт Дальневосточного банка, но и у клиентов, имеющих карты VISA и MasterCard других банков. В ближайшее время платеж за услуги НТК можно будет произвести непосредственно с мобильного телефона с помощью SMS-сообщения. С декабря в наших банкоматах можно будет оплачивать коммунальные услуги.

В дополнение к карте VISA GOLD Дальневосточный банк бесплатно предоставляет дисконтную карту международной системы IAPA. Владельцы карточки VISA INTERNATIONAL более низкого ранга могут приобрести ее. IAPA предоставляется на год и стоит недорого. С этой картой хорошо пользоваться услугами в Европе, Америке: брать в аренду автомобили, заказывать отели, авиабилеты и т.д. К карте мы предоставляем клиентам справочники, где и в какой стране по ней можно получить скидку.

Удобны для пользования бизнес-карты Visa. Такая карта оформляется на конкретное лицо, но картсчет открывается на компанию. Это отдельный карточный продукт для корпоративных клиентов, чьи сотрудники часто бывают в командировках. Удобны они для судоходных компаний. Капитан получает такую карточку и расплачивается ею за услуги за рубежом.

- Выпускаете ли кредитные карточки?

- В чистом виде кредитные карты банк пока не выпускает. Для клиента по большому счету нет разницы между дебетовыми и кредитными картами. Пользоваться кредитным лимитом клиенту позволяет и дебетовая карта. Отличие между карточками в специфике бухгалтерского учета и технологии обработки операций. Владельцу дебетовой карты банк открывает лицевой счет, и если он хочет воспользоваться кредитом, то еще ссудный счет. Владельцу же кредитной карты открывается только ссудный счет. Вот и вся разница.

Дальневосточный банк предлагает предприятиям и организациям, с которыми у нас заключен договор по зарплатной программе, карты с кредитным лимитом. По желанию этих компаний мы можем установить кредитные лимиты на карты сотрудников в размере 50-70% от заработной платы, такой задел на непредвиденный случай. Проценты за пользование кредитным лимитом оплачивает владелец карты. Проценты за пользование заемными средствами начисляются только за те дни, когда клиент непосредственно пользовался деньгами банка. Как только на картсчет поступит следующая зарплата - кредитный лимит погашается, и проценты перестают начисляться. В настоящее время банк завершает сертификацию кредитных карт и уже в начале следующего года мы сможем предложить нашим клиентам классические кредитные карты VISA INTERNATIONAL.

- Сколько валют может обслуживать карта VISA?

- Столько ,сколько нужно. Даже если у вас карта в рублях, вы сможете ею расплачиваться в любой стране. При этом происходит автоматическая конвертация рублей в валюту страны пребывания. Желающие могут открыть карту и в долларах.

- Учитывая, что мы живем в азиатском регионе, может, стоит развивать отношения с теми платежными системами, которые имеют здесь наибольшую популярность?

- У наших соседей по региону, в том числе в Китае, достаточно широко распространена VISA, поэтому нам нет необходимости предлагать клиентам какие-то еще пластиковые карты.

- Сколько времени уходит на получение карточки VISA Дальневосточного банка?

- Банк может выпустить карту буквально за три часа, если у клиента есть в этом необходимость. Все оборудование находится здесь, во Владивостоке. Процессинговый центр у нас собственный, так что клиринг всех операций осуществляется непосредственно во Владивостоке.