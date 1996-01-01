Чистая кредитная история - как хорошая рекомендация

Число услуг, которые в состоянии предложить клиентам современные кредитно-финансовые организации, давно перевалило за тысячу. Большинство действующих сегодня в России банков относятся к категории универсальных. Благодаря универсальности они способны зарабатывать не только на процентах от выданных кредитов, но и на комиссионных. И все же ассоциативное мышление по-прежнему заставляет нас смотреть на банки в первую очередь как на верный и надежный источник заемных средств. В этом есть своя житейская логика - большая часть собственных и привлеченных ресурсов размещается банками в кредиты.

По российской банковской статистике от 50 до 80% свободных денежных средств банки направляют на кредитование. В абсолютных цифрах объем кредитных ресурсов растет из года в год, что обусловлено объективными причинами, и прежде всего растущим спросом на заемные средства. Не менее серьезным аргументом в пользу того, что кредитование является столь популярной и разнообразно представленной услугой, является и уровень доходов по данным операциям. По признанию самих банкиров сегодня, по большому счету, все банки наибольшие доходы получают от кредитной работы.

Строить и отстраивать

Каждый банк строит свою кредитную стратегию в соответствии с общим планом развития, оценивая свои возможности и макроэкономические условия. Дальневосточный банк в этом ряду - не исключение. Ежегодно банк наращивает кредитный портфель на 10, а то и на 20%. Спрос определяет предложение. Сегодня банк в состоянии кредитовать все категории заемщиков, начиная от крупных компаний и холдингов до обыкновенного частного клиента, не обходя вниманием средний и мелкий бизнес. Кредитовать умело и осторожно, никого не лишая возможности получить кредит, но и не рискуя необдуманно.

Свою кредитную политику Дальневосточный банк отстраивал долгие годы, обобщая ее в отдельный документ, где прописывались все шаги, которые должен сделать кредитный специалист на пути к решению кредитного комитета. Такая настольная книга, познать которую должен каждый экономист банка, так как в ней можно найти ответы на все вопросы, касающиеся кредитования того или иного заемщика. И сегодня совершенствование этого документа продолжается, хотя банк занимается кредитованием вот уже 15 лет, т. е. с момента своего создания. Меняются рыночные условия, нормативы Центробанка, законодательство - словом, все, что способно повлиять на взаимоотношения партнеров в бизнесе, и все перемены подлежат строгой регламентации.

Универсальность и разнообразие

"В Дальневосточном банке на кредитование приходится от 50 до 60% доходов, - говорит первый вице-президент банка, отвечающий за кредитное направление, Наталия МАНСУРОВА. - Кредитный портфель Дальневосточного банка сегодня превышает 3 млрд руб., в нем более 3 тыс. договоров".

Как универсальный банк, "Дальневосточный" кредитует практически любых заемщиков. Здесь не говорят, что только такой проект может быть интересен банку. Без внимания не остается никто. Каждый проект, независимо от его назначения, отрасли, в рамках которой он проектируется, изучается с должным вниманием, анализируется кредитными специалистами банка. Анализ проекта осуществляется, прежде всего, исходя из требований кредитной политики, в основу которой положен принцип - минимизация риска. Поэтому заемщик, особенно если он впервые обращается в банк за кредитом, должен быть терпелив, ведь ему потребуется предоставить банку достаточно обширный перечень информации о своем бизнесе.

"Бизнес - это первое, на что мы обращаем внимание, - говорит Наталия Михайловна, - мы должны знать, каким видом деятельности занимается заемщик, каковы особенности и стратегия развития его бизнеса, но не только... Внешне бизнес может быть хорош, а каково финансовое состояние заемщика? Поэтому мы изучаем бизнес клиента по разным источникам. В основе основ, конечно, лежит анализ баланса, далее оценивается практически все, что сегодня отражено в учете. Мы проводим тщательный анализ всех данных по своим формам, таблицам. Этим занимаются высокопрофессиональные кредитные специалисты, которые проходят постоянное обучение здесь, в банке, в ГУ ЦБ, в Москве. Такие специалисты всегда востребованы, их везде ценят, поэтому банк присматривается к перспективным молодым людям уже с институтской скамьи. Надо сказать, что сегодня очень много талантливой молодежи, которая прекрасно владеет ситуацией, мы их называем "звездочки".

В банке сформированы отделы по разным направлениям кредитования. Есть отдел, который занимается только малым и средним бизнесом. Есть подразделение по кредитованию физических лиц и, конечно, по кредитованию крупных корпоративных клиентов. Дальневосточная лизинговая компания осуществляет лизинговое кредитование клиентов нашего банка. Такая структура оптимизирует нагрузку кредитных специалистов и помогает одинаково профессионально и быстро обслуживать всех клиентов.

Мал, да удал

Так сложилось, что Дальневосточный банк стал одним из немногих российских банков, которые еще в 1997 г. стали работать с Европейским банком реконструкции и развития по программе кредитования малого и среднего бизнеса. Кредитные продукты выдавались по особой технологии, разработанной и внедренной затем в России Европейским банком реконструкции и развития. Тогда в нашей стране подобных технологий еще не было. Технология ЕБРР оказалась настолько приемлемой для нашего рынка, что банки используют ее до сих пор.

Программу ЕБРР в банке оценивают только с положительных сторон. Прежде всего, она помогла работать с такими клиентами, которые не имели шанса получить какой-либо кредит ни в одном банке. Это те клиенты, которые только начинали бизнес и еще не имели ни собственности, которую можно было бы предоставить в залог, ни достаточного товарного оборота. Многие из начинающих бизнесменов не имели даже стандартной финансовой отчетности. Таким заемщикам банк предлагал индивидуальную программу кредитования.

За период работы программы было выдано в общей сложности более 4 тыс. таких кредитов на общую сумму более $37 млн. Программа ЕБРР Дальневосточным банком выполнена успешно. Но это не значит, что работа по кредитованию малого и среднего бизнеса в банке завершена. Наоборот, банк сегодня лидирует в этой области, работая самостоятельно.

Как правило, сумма первого кредита малому и среднему бизнесу бывает небольшой, и кредит выдается на короткий срок. Но по мере формирования кредитной истории клиента растут суммы и сроки кредитов, расширяется перечень предлагаемых кредитных продуктов. Широкая филиальная сеть банка - 7 филиалов в городах Дальнего Востока и 11 дополнительных офисов во Владивостоке - позволяет предпринимателям получать кредиты недалеко от месторасположения их бизнеса или от места проживания.

"Предприятия малого и среднего бизнеса, а именно: индивидуальные предприниматели, с которыми мы начинали работать и работаем до сих пор, не составляют самостоятельно балансы, - говорит Наталия Мансурова. - За них это делают наши специалисты, выезжая на предприятие. Они изучают бизнес, определяют движение денежных средств".

Самим предпринимателям потом интересно видеть то, как выстраивается в цифрах картина их бизнеса, составленная банком. Эта программа востребована до сих пор. Дальневосточный банк не собирается от нее отказываться. Да и зачем, если она интересна рынку, а у банка есть накопленный опыт и кредитные ресурсы.

Немаловажно и то, что банк выполняет огромную роль в формировании слоя новых предпринимателей. И кто знает, какое их ждет будущее. Ведь сколько выходцев из малого бизнеса, прошедших в банке школу кредитования по этой программе, сегодня вышли в разряд среднего и крупного бизнеса. "ДК" убедился в этом, пообщавшись с некоторыми из клиентов Дальневосточного банка.

Из категории малого бизнеса, например, вышло ООО "Акцент-Прим". По словам его генерального директора Константина МОРОЗа, общая кредитная масса, которую Дальневосточный банк предоставил предприятию по разным кредитным продуктам, достигает 55 млн руб. Это и кредитная линия с траншами, и овердрафт в объеме до 15 млн руб. И бизнес уже совсем не малый, как восемь лет назад, когда сотрудничество банка и "Акцент-Прим" только начиналось.

Другой пример - ООО "Гранд-опт", занимается оптовой торговлей пивом и безалкогольными напитками. Предприятие кредитуется по программе малого и среднего бизнеса в Дальневосточном банке с 2001 года. За эти годы успешно погасило девять кредитов. Такому заемщику банк, конечно, не откажет и в дальнейшем сотрудничестве.

В настоящее время "Гранд-опт" пользуется двумя кредитными продуктами Дальневосточного банка. Следующий пример успешного перехода из малого бизнеса в разряд более крупного - ООО "Влад-бекон", занимается производством колбасных изделий. За счет кредитных средств банка им было приобретено новое производственное оборудование. Это предприятие также кредитуется в "Дальневосточном" с 2001 г., погасило уже семь кредитов и имеет два текущих.

С 2000 г. кредитуется в Дальневосточном банке ИП Крылова Н. М. Предприниматель занимается розничной продажей тканей и сопутствующих товаров через сеть магазинов "Шик", погасила уже 10 кредитов и продолжает сотрудничать с банком, имея два действующих кредита. За счет кредитных средств банка была приобретена недвижимость, пополнен ассортимент товара.

Другой предприниматель - ИП Ремизова Н. Г., занимается розничной продажей женской одежды фирмы MaxMara, кредитуется в Дальневосточном банке с 2000 г., погасила четыре кредита. За счет кредитных средств была приобретена недвижимость, пополнен ассортимент товара. В настоящее время предприниматель имеет действующий кредит в Дальневосточном банке.

Как видим, все клиенты имеют отличную деловую репутацию и кредитную историю, т. е. зарекомендовали себя как ответственные заемщики. Таким клиентам в банке всегда идут навстречу.

До востребования и другие

"Форм кредитования много, но есть наиболее популярные у наших клиентов, - рассказывает Наталия Мансурова. - Львиную долю в кредитном портфеле нашего банка составляют кредитные линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи. Кредитная линия с лимитом задолженности - это транши, очень удобная форма кредитования. Она позволяет выдать кредит, например, на три года, оформить договор и залог и не возвращаться к оформлению этих документов всякий раз при получении очередного транша. Банк устанавливает заемщику транш со сроком от одного месяца до года, в зависимости от его оборота, выручки и бизнеса. Это дает клиенту возможность маневрировать своими денежными средствами".

Рисковать с умом

Кредитование хоть и является наиболее востребованным и доходным видом банковского бизнеса, все же до сих пор остается наиболее рискованным на рынке банковских услуг. Недаром в стратегии российских банков отчетливо просматривается стремление повышать уровень непроцентных доходов до 50%, как в странах с развитой банковской системой. Но пока банковский сектор России вынужден зарабатывать свои основные деньги на кредитовании, защита рисков остается весьма актуальной.

Защита рисков от недобросовестного заемщика заключается, прежде всего, в определении залога, т. е. в определении того, что может данный заемщик предоставить банку в качестве гарантии по кредиту. Банк может принять в качестве обеспечения самый широкий перечень имущества: недвижимость, ценные бумаги, поручительства третьей стороны, оборудование, транспорт, суда и многое другое.

Имущество будет принято в залог только в том случае, если отвечает требованиям кредитной политики банка, т. е. после оценки лицензированными специалистами банка. Как правило, на каждый кредит принимается не один вид залога, а несколько, это снижает степень риска при выдаче кредита.

Рано или поздно у каждого заемщика в банке складывается своя кредитная история, в которой представлено то, как он обслуживает кредит, как ведет погашение по графику, как оформляет залоги и т. д. Кредитная история показывает отношение клиента к банку и упрощает решение задачи - давать кредит в следующий раз или нет.

Упростить взаимоотношения между банками и заемщиками призван и такой институт, как кредитное бюро. Наконец и у нас, в России, узаконено его существование. В Приморском крае кредитное бюро уже создано. Суть подобного бюро такова: с согласия заемщика банк подает о нем информацию, и если в бюро поступит запрос от какого-то другого банка на кредитную историю, то опять же с разрешения заемщика эта информация будет предоставлена. Таким образом работает весь мир, и те клиенты, которые дорожат своей репутацией, не против подобной открытости. Они считают, что сегодня не только важен собственный бизнес, но и кредитная история, отношение к долгам. Ведь чистая кредитная история - это как хорошая рекомендация любому банку, это достойное будущее компании, потому что сегодня без заемных средств очень сложно найти деньги на развитие бизнеса.

Быть хорошим заемщиком сегодня выгодно. Если клиент пришел в банк и его там не знают, ни конкретно его бизнеса, ни оборотов, которые он дает, то шанс получить требуемую сумму, да еще за хороший процент, маловероятен. Но когда банк запрашивает кредитное бюро и получает на незнакомого клиента положительную информацию, он совсем по-другому будет к нему относиться.

И все же никакие меры не будут чрезмерными, если речь идет о сохранении средств акционеров и вкладчиков. Пусть риски обеспечены залогами, все равно банк постоянно проводит мониторинг выданных кредитов, чтобы выяснить текущее финансовое состояние заемщика, определить состояние залогов, и самое главное - посмотреть, как дальше развивается бизнес клиента.

"Если в результате мониторинга устанавливается, что залог утрачен или его доля снизилась, банк ставит перед заемщиком задачу либо погасить кредит на сумму недостающего залога, либо предоставить дополнительный залог, - говорит Наталия Мансурова. - И это не является неожиданностью для клиента. Все заранее оговаривается в кредитном договоре".

Вместе легче преодолеть трудности

"В нашей стране невозможно все предусмотреть, в бизнесе бывает всякое, - говорит Наталия Мансурова. - На него могут повлиять многие факторы, форс-мажорные обстоятельства, в том числе политические, экономические. Например, изменилась политика выделения квот в рыбной промышленности - и некоторые предприятия пострадали. Банк в таких случаях ищет возможность помочь клиенту: пролонгировать кредит, предоставить рассрочку платежей. Мы даем клиенту возможность достойно выйти из сложной ситуации и в дальнейшем погасить кредит".

Если вспомнить недавнюю историю, то после 1998 года проблемных ситуаций было значительно больше. Банк выдавал много валютных кредитов, и после кризиса они возвращались еще в течение трех лет, но в конечном счете все кредиты были полностью погашены. И, главное, клиенты остались верными банку, потому что банк сохранил их бизнес, найдя для каждого удобные и выгодные варианты погашения долга.

Проценты по заслугам

Известно, что ставка рефинансирования влияет на процентную политику банков, но не настолько, чтобы они не имели возможности для маневра.

"Процентная ставка сегодня является, наверное, одним из основных аргументов при выборе клиентом банка, - комментирует Наталия Михайловна. - На размер процентной ставки влияет большой набор факторов. Мы смотрим кредитную историю заемщика, обслуживается ли он в нашем банке и получает ли здесь весь набор банковских услуг. И если видим, что заемщик дает банку в целом солидный непроцентный доход, то, естественно, у него есть все шансы получить кредит по более низкой ставке. И совсем другой подход к назначению процентной ставки для клиента, который пришел в банк только за кредитом и у нас не обслуживается".

И все же крупные клиенты, как правило, работают не с одним банком. Причина здесь не в недоверии к банку, а в позиции Центробанка, который строго ограничивает сумму выдачи кредита одному заемщику. Этот норматив составляет 25% от собственного капитала банка. Чем выше капитал банка, тем больше его возможности. Наверное, это правильно, ведь банковская система претерпела много катаклизмов. И если сегодня Дальневосточный банк имеет возможность кредитовать одного заемщика на сумму не более 130 млн руб., то очень скоро этот предел превысит 350 млн. Собственный капитал Дальневосточного банка в будущем году будет увеличен до 1,5 млрд руб.

Стратегия останется неизменной

Наверное, время и экономические условия по-прежнему будут влиять на кредитную стратегию банков. Неизменным останется только одно - банки всегда будут бороться за клиента.

В стратегических планах Дальневосточного банка, утвержденных советом директоров, предусмотрен дальнейший рост кредитного портфеля. Так, за последние пять лет его фактический ежегодный темп роста составляет 10-20%.

"В этом году к октябрю мы уже достигли результатов, которые рассчитывали получить в конце года, - отмечает Наталия Мансурова. - А именно: темп роста кредитного портфеля составил 20%, а доходов по кредитным операциям - 10%".

С поставленной акционерами задачей Дальневосточный банк в очередной раз справился успешно.