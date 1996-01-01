Банк заслуженно заработал высокий рейтинг

- Приморское морское пароходство давно и плодотворно работает с Дальневосточным банком. До определенного времени мы были в числе акционеров. Наше сотрудничество было бы более значительным, если бы не дефолт 1998 года, поставивший банк в трудную ситуацию и заставивший нас в итоге перевести счета во Внешторгбанк и в дружественной форме выйти из состава акционеров Дальневосточного банка.

Тем не менее, наши конструктивные отношения продолжаются: пароходство является клиентом банка. Нам нравится стиль работы этого банковского учреждения и профессионализм его работников. Руководство банка во главе с Ядвигой Михайловной ДОБРЯНСКОЙ составляют специалисты высокого класса, которые начинали работать еще в советской банковской системе. Надо отдать им должное: они создали банк и спокойно перешли к деятельности в новых рыночных условиях. В настоящее время Дальневосточный банк стал региональным банком, и этот результат заслуживает отдельной высшей оценки. Если сравнить его с другими учреждениями, то можно отметить, что это банк-трудяга, который шаг за шагом шел к своей цели и совершенно заслуженно заработал высокий рейтинг, а также репутацию надежного и порядочного партнера.

От всей души желаю коллективу банка процветания, финансовой стабильности, дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и благополучия!