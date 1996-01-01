Национальная идея российских банков

В новейшей истории России была предпринята беспрецедентная попытка провести разгосударствление и создать банковскую систему с "нуля". Процесс становления денежно-кредитной системы, который в других странах длился на протяжении столетий, в России завершился за десятилетие.

В этом году российские коммерческие банки отмечают 15-летний юбилей с того самого момента, когда появилось на свет Постановление Верховного Совета РСФСР о коммерциализации банков. Одним из первых в Приморском крае получил лицензию на совершение банковских операций Дальневосточный банк. И этот системный юбилей одновременно и его пятнадцатый день рождения. История банковской системы России - это история создания и развития отечественных коммерческих банков, в том числе регионального Дальневосточного банка. Все этапы развития и болезни роста системы, равно как и кризисы, пришлось пройти практически всем коммерческим финансово-кредитным организациям. Без преувеличения, эти годы прошли бурно и насыщенно. Сегодня это не столько история, сколько сама жизнь и возможность выстраивать дальнейшую стратегию, пытаясь предугадать будущие сценарии развития экономики региона и России в целом.

Сначала бурные и романтические 90е. Росчерком пера 20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен, и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку Российской Федерации. После упразднения Госбанка СССР была изменена система счетов, создана сеть расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центрального банка. Экономическая реальность стала быстро преображаться. Подпольный доллар легализовался. Когда валютчики еще отбывали наказание в местах не столь отдаленных, ЦБ РФ начал осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на организованном им валютном рынке, устанавливать и публиковать официальные котировки.

Второй уровень банковской системы должен был сформироваться через коммерциализацию бывших специализированных банков: Промстройбанка, Агропромбанка, Жилсоцбанка, Внешторгбанка, Сбербанка и создание коммерческих банков юридическими и физическими лицами. Уже в 90-м на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР был создан паевой коммерческий Дальневосточный банк с уставным капиталом в 9 млн руб.

Первая тысяча новорожденных

1991 год. Узкий коридор в старинном здании Банка России на Неглинной, 12 заполнен до отказа. Первая тысяча банков в очереди на получение лицензии. Живая очередь из будущих российских банкиров. В здании идет ремонт, все вверх ногами в духе революционных преобразований. В день выдается по 10 лицензий, процесс максимально формализован: день - на сдачу документов, день - на собеседование, третий - день выдачи лицензии.

"Ситуация была нестандартной, но понятной и простой: Жилсоцбанк был ликвидирован, середина года, всем клиентам нужен банк, чтобы продолжать работать, а бывшим работникам Жилсоцбанка нужна работа. Вот мы и решили создать коммерческий банк. Уговорили клиентов остаться с нами, это было несложно: нас знали, нам доверяли. Поехали в Москву за лицензией. Наш разработанный дома, во Владивостоке, устав не приняли, заменили на типовой, - рассказывает Ядвига ДОБРЯНСКАЯ, президент Дальневосточного банка. - Три дня в очереди не были для нас утомительными, нам некогда было даже думать о комфортных условиях. Во Владивостоке нас ждал коллектив, решалась его судьба. Да и потом, советской закалки хватило бы и не на такую очередь". Так, в июле 1991 года Дальневосточный банк получил лицензию № 843.

Соучредителями и пайщиками банка стали бывшие клиенты Жилсоцбанка: администрация Приморского края, Управление государственного страхования по Приморскому краю, Дальневосточный институт советской торговли, проектный институт "Приморгражданпроект", торговый дом "Владивостокский ГУМ", производственное объединение "Дальзавод", владивостокское предприятие "ЭРА", совхоз-комбинат "Дальневосточный", Владивостокский объединенный авиаотряд и другие. То, что они вошли в состав собственников, не помешало им оставаться активными клиентами.

Стоит отметить: в списках первых учредителей коммерческих банков - часть истории банковской реформы.

Образование Дальневосточного банка стало событием для региона. В ситуации, когда Госбанк уже не работает с клиентами, специализированных банков нет, только коммерческие могут подхватить финансовые потоки и не допустить экономического коллапса в середине года, когда договора заключены и жизнь продолжается. Понимали это и региональные власти.

Сценарий создания Дальневосточного банка вполне можно назвать реорганизационным или преемственным, т.к. были сохранены специалисты, клиенты. В большинстве других случаев в создании новых банков свою роль играл чисто экономический интерес.

Собственно, банковский бум подогревали два условия: минимальные требования к уставному капиталу - три коммерсанта вполне могли скинуться на банк, и разрешительный настрой новых финансовых властей.

"Предприятия стали создавать собственные банки для того, чтобы контролировать свои финансовые потоки, - комментирует ситуацию на рынке Борис ШТЕЙНГАРТ, первый вице-президент Дальневосточного банка. - Кроме того, это был выгодный бизнес: новый и прибыльный. Реальная дополнительная возможность зарабатывать деньги".

Так был дан толчок образованию банков. Разрешительный характер при политической воле сделал свое дело: создание банка было приравнено к обычной регистрации предприятия. Еще не было жестких правил и нормативов, формализованных требований к руководству финансовых организаций. Позже эти процессы бюрократизировались и коррумпировались. Буквально через год-два процесс усложнился и замедлился, хотя темпы роста банковской системы - как грибы после дождя - еще некоторое время сохранялись. Новым банкирам приходилось четко объяснять свои намерения. Позже романтическое начало 90-х было омрачено кризисом с неизбежными последствиями - отзывом лицензий, дефолтом 1998 года с потерями 50-60% капитала российских банков.

Стратегии и тактики роста

Глядя на широкие плечи крупных московских банков, сегодня не принято вспоминать о причинах такой мощи. Именно тогда, при создании банковской системы, произошло отсекание средств по границе Садового кольца. Значительные средства остались в Москве и осели в новоиспеченных столичных банках. Кольцо очертило различие по всем основным показателям между московскими и региональными банками не в разы, а на порядки. Со временем при общей тенденции роста разница в возможностях осталась.

"В самом начале разница была менее ощутимой, мы занимали 56 позицию в рейтинге крупнейших банков России. Но когда на каждый вложенный рубль мы стали получать 2 рубля, а в столице - двадцать, разрыв стал ощутимым, - рассказывает Борис Штейнгарт. - Всегда больше получает тот, кто ближе к источнику. Если сравнивать финансовые потоки с рекой, перегороженной плотинами, - меньше воды и энергии достается тому, кто ниже по течению".

Уже в самом начале пути банки выполняли задачи своих отцов-основателей. Одни специально создавали карманные банки, другие вообще открывали банки-однодневки для корыстных целей. Марафон на длинные дистанции выдержали универсальные развивающиеся банковские структуры. Перед ними всегда остро стояла проблема наращивания капитала. После акционирования эмиссии следовали одна за другой.

"Акции нашего банка расходились легко, только физических лиц среди акционеров было более 7000. Мы вовремя выплачивали неплохие дивиденды, и акции стали выгодным вложением в условиях падающего рубля, - говорит Б. Штейнгарт. - Кроме того, нам удалось убедить акционеров в необходимости открытых эмиссий, их пользе с точки зрения дальнейшего роста и новых возможностей для бизнеса".

Постепенно активность банковских эмиссий спала, на смену им пришла тенденция поиска стратегического партнера. В свою очередь, крупные акционеры были не готовы размывать свое участие в капитале. Так, Дальневосточный банк одно время называли банком Дальневосточного морского пароходства. "Мы и сегодня гордимся этим партнерством, - говорит Ядвига Добрянская, - на практике это означало взаимное владение акциями друг друга. Преимущества нашего тесного сотрудничества показал кризис 98-го".

Еще одной чертой того времени стало участие банков в капиталах предприятий, что, несомненно, сказалось на становлении фондового рынка.

"В то романтическое время все боялись недружественных структур и стремились к взаимному проникновению через передачу пакетов в "хорошие руки", - комментирует Борис Штейнгарт. - Все через это прошли, правда, многие банки от этого пострадали. Недобросовестные акционеры, пользуясь своим служебным положением, кредитов брали много и на льготных условиях. Сплетение интересов банков и их крупных акционеров, одновременно клиентов и членов ФПГ, привело к тому, что банки проводили политику в интересах отдельных крупных клиентов. Нам просто повезло с акционерами, поэтому нас это не коснулось. Сегодня законодательство уже отрегулировало "лоббирование" финансовых интересов акционеров. Теперь действуют ограничения ЦБ о кредитовании заинтересованных лиц. Им достается ресурсов даже меньше, чем обыкновенному клиенту. Но в истории становления многих коммерческих банков это сыграло отрицательную роль".

Мы через это прошли

По различным оценкам, большинство российских банков (более 90%) принадлежит ограниченному кругу частных лиц. В ситуации, когда конкретным банком управляют 5-6 человек одновременно, сложно говорить о внедрении корпоративного управления в соответствии с международными требованиями.

Необходимое в бизнесе ощущение свободы позволяет строить смелые планы. Только так можно сделать серьезный качественный рывок, расширить горизонты и выйти на новый качественный уровень.

В 1994 году Дальневосточный банк начал поиски зарубежного банка-партнера. Для выхода на международные рынки капиталов понадобилось представление через международный аудит и рейтинг. "В Приморье мы были первыми. Мы хотели двигаться вперед: привлечь ресурсы, открыть кредитные линии, - вспоминает Борис Штейнгарт. - Тогда мы уже были в первой сотне и занимали серьезную нишу в банковской системе, сопоставимую с региональной долей Сбербанка".

В Дальневосточный банк прибыли эксперты известной международной аудиторской фирмы Deloit&Touche. Инвестиционный рейтинг показал место Дальневосточного банка в первой десятке наиболее динамично развивающихся банков России. Экономический эффект от проведения международного аудита оправдал все ожидания. Были увеличены кредитные линии зарубежных банков до $30 млн, началось развитие документарного бизнеса. Все это помогло начать переговоры о капитализации с зарубежными банками.

Результатом переговоров с иностранными партнерами стал договор между Национальным банком Аляски и Дальневосточным банком об участии в капитале. Впоследствии к этому договору должен был присоединиться Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Но случился кризис 1998 года... Через год Банк Аляски купил нефтяной банк Wells Fargo, шестой по величине банк Америки.

"Сегодня наши интересы вновь пересеклись, уже по нефтяной теме, - продолжает Борис Штейнгарт. - Мы присутствуем на Сахалине, имеем счета в Wells Fargo, и перспективы дальнейшего сотрудничества снова реальны".

В то же самое время Дальневосточный сделал еще один важный шаг - участие в Программе развития финансовых учреждений России Мирового банка и ЕБРР.

Досье Банк вошел в число первых 15 банков России, которые были отобраны для участия в программе. Международные финансовые институты выделяли средства на технологическую модернизацию и обучение персонала банков. Финансовые условия участия в программе: 60% суммы выдавалось в виде кредита на коммерческих условиях, но по ставке ниже ставки ЦБ, а 40% - в виде гранта Bank of America на обучение персонала в Европе и США. На кредитную часть Дальневосточным банком было закуплено современное оборудование.

"Необходимую модернизацию и стажировки специалистов трудно переоценить. Мы получили колоссальный психологический эффект, понимание цивилизованного бизнеса, международных стандартов, - считает Ядвига Добрянская. - Мы единственные смогли вернуть деньги досрочно, полностью завершили программу и отчитались в 98-м году. Возможно, все это повлияло на решение ЕБРР не отзывать кредит после кризиса, и работа с мировым финансовым институтом продолжилась по другой программе - развитие малого бизнеса".

По программе кредитования малого бизнеса совместно с ЕБРР тогда в России работали только два банка: Дальневосточный банк и Сбербанк. Идея проекта родилась в процессе рабочих переговоров. ЕБРР открыл кредитную линию, и постепенно кредитный портфель достиг $3 млн. Работали с управленческим балансом небольших фирм, а фактически с тетрадками конфиденциальных записей "не для протокола". Откровенно и начистоту. И банк, и бизнесмены учились доверять друг другу. "Мы ценили эту откровенность, многие, кто тогда начал формировать свою кредитную историю, выросли и по-прежнему работают с нами, - вспоминает Б. Штейнгарт, - Кредиты тогда малым предприятиям выдавались по специальной ставке - 18% годовых в рублях, по другим программам они обходились в 25% годовых. Сегодня это вполне привычно - многие банки повернулись лицом к малому бизнесу, правда, условия кредитования стали значительно жестче. Банки стали серьезнее просчитывать риски, поэтому бизнесу с каждым днем становится тяжелее начинать с нуля".

Перед кризисом 1998-го корреспондентская и агентская сети банка расширились до 150 зарубежных и российских банков. Шесть размещенных эмиссий на общую сумму в 10 млрд руб. вывели его на уровень оплаченного уставного капитала в 25 млрд рублей. Сумма кредитных линий, открытых 20 банками-корреспондентами Дальневосточного банка, превысила $35 млн США. Банк получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и стал членом Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), подключившись к системе электронных лотовых торгов. В Дальневосточном регионе он был единственным членом ММВБ, да что в регионе, вплоть до самого Урала. Финансовая отчетность Дальневосточного банка по международным стандартам была подтверждена крупнейшей международной аудиторской фирмой Moore Stephens.

Системный кризис 1998 года

Все страны с так называемой переходной экономикой переживали системные банковские кризисы. Россия не стала исключением.

Началом полномасштабного банковского кризиса в России можно считать декабрь 1997 года. С этого времени резко выросли процентные ставки по кредитам на внутреннем финансовом рынке после вынужденного отказа Банка России от поддержания низкого уровня доходности на рынке ГКО-ОФЗ. Банки не могли больше привлекать ресурсы по низким ставкам и предоставлять относительно дешевые кредиты предприятиям-заемщикам. В результате заемщики оказались не в состоянии обслуживать получаемые высокопроцентные кредиты.

Основной тенденцией развития национальной банковской системы до середины 1998 года являлась ориентированность на операции на финансовых рынках, прежде всего на рынке государственного долга, а также на привлечение вкладов населения и ресурсов с международного рынка капиталов. При этом в 1998 году банковская система стала испытывать негативное влияние кризиса международных финансов и растущего недоверия к рынкам развивающихся стран, которое отразилось в первую очередь на состоянии рынка государственного долга. Резко возросла стоимость обслуживания внутреннего государственного долга, объем которого стал быстро увеличиваться. В августе 1998 года Правительство России не смогло продолжать его обслуживание и погашение. Политика фиксированного курса национальной валюты в целях стабилизации цен, как правило, приводит к истощению валютных резервов. Что и произошло в 1998 году.

Все это привело к дефолту, остановке всех финансовых рынков, резкому скачку валютного курса. В августе банковская система России вошла в фазу острого кризиса. Кризис высветил негативные процессы, происходящие в банковской системе. В лексикон прочно вошло понятие "невозврат кредитов". Сказалась отягощенность кредитами, которые либо не обслуживаются заемщиками, либо не могут быть возвращены банкам ни при каких обстоятельствах. В результате значительный объем банковских активов оказался обесцененным и иммобилизованным.

Картина кризиса

Были заморожены межбанковские расчеты, стало невозможно проведение платежей между клиентами. Отсутствие ресурсов для кредитования промышленности привело к стагнации производства, падению экспортного потенциала, ухудшению платежного баланса страны. На рынках и в магазинах население в панике скупало продукты. Многие бизнесы терпели крах. Безработными становились "белые воротнички", программисты, служащие самых разных компаний. Росла паника среди вкладчиков. В дни кризиса ресурсная база банков резко сокращалась, усугубляя и без того нестабильное финансовое состояние.

"На мой взгляд, в первые дни кризиса мы приняли единственно правильное решение: не стали закрывать двери, а начали работу буквально с каждым клиентом, - рассказывает Борис Штейнгарт. - Дальневосточный банк не прекратил выплаты в те горячие дни. Каждого вкладчика приходилось убеждать оставить хотя бы часть средств, учитывая всю сложность ситуации. Параллельно велась работа с корпоративными клиентами. Так, например, программу по возврату депозита в Дальневосточном морском пароходстве специально рассматривал совет директоров компании. В то же время по зарплатному проекту Приморского морского пароходства банк сразу выплатил $3 млн".

Стоит добавить, что банки, закрывшиеся от клиентов в первые дни кризиса, уже не сумели вернуть доверие людей и преодолеть дальнейший крах. Для того, чтобы оценить масштабы изъятия средств, приведем одну цифру: в первые дни кризиса по требованию клиентов приморские банки выплатили $45 млн.

Самым больным итогом кризиса стало падение доверия к банкам и ко всей банковской системе. Клиенты стали хаотически перемещаться из одних банков в другие.

Кризис во многом стал определяющим. Выжили в основном те, у кого оказались здравые акционеры.

"Кризис - это проявление жизни. Одни акционеры спасали себя. Им было не до нас - это и понятно, вторые заняли выжидательную позицию: выплывете - посмотрим, а не выплывете... Третьи заняли активную позицию и протянули руку помощи. Вот с ними мы и вышли из кризисной ситуации, - рассказывает Борис Штейнгарт. - Ведь мы так же, как все банки, оказались в сложной ситуации. С одной стороны, обрушившийся спрос вкладчиков, с другой - приостановка погашения кредитов клиентами банков, которые из-за резкого роста валютного курса были просто не в состоянии своевременно рассчитаться с банком. Тогда финансовыми потоками нас поддержали ДВМП и НЛМК, за что мы им очень благодарны!"

Замороженные значительные объемы банковских активов в государственных ценных бумагах как в рублевых, так и в валютных, окончательно подорвали ликвидность многих финансовых организаций страны и принесли громадные убытки. Специалисты констатировали резкое снижение суммарного капитала банковской системы России. Наибольший урон кризис нанес крупнейшим московским банкам в силу специфики структуры их балансов (преобладание операций на рынках ГКО-ОФЗ, валютном рынке и операций с вкладами населения). Однако и в ряде регионов значительное количество банков испытало серьезные проблемы с достаточностью капитала. Например, в Дальневосточном регионе таких банков было 37%. Таким образом, финансовый кризис нанес ощутимый удар по всей банковской системе, что выразилось в снижении банковского капитала и возникновении дефицита ликвидности.

Дальше последовали аресты корреспондентских счетов российских банков за рубежом, сократился приток экспортной валютной выручки. Банковская система лишилась последних ликвидных активов, выраженных в иностранной валюте. "Расшивка" межбанковских платежей 18 сентября, 25 сентября и 2 октября 1998 г. дала некоторый положительный эффект. Из общего объема "застрявших" в банковской системе клиентских платежей, а это примерно 40 млрд руб., таким образом было проведено 30,3 млрд руб. Из этой суммы платежи в бюджеты всех уровней, во внебюджетные фонды и другие обязательные платежи составили 20,6 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет - более 3 млрд руб. В регионах благодаря "расшивке" были ликвидированы картотеки непроведенных платежей. В результате многие банки регионального значения смогли избавиться от груза неплатежей, поправить свое положение, улучшить отношения со своими клиентами. Выявились и крупные неплательщики. В расчетных сетях крупных московских многофилиальных банков застряло самое большое количество неплатежей.

Сбербанк России принял на себя значительную нагрузку в виде притока частных вкладчиков и корпоративных клиентов из других банков, которые расширили его ресурсную базу. Однако перегрузка замедлила операции Сбербанка, стала вызывать жалобы на медленное обслуживание. Международные операции российских банков были в значительной степени парализованы недоверием со стороны иностранных кредиторов, остановкой притока капитала из-за границы.

Для облегчения положения банков в острой фазе кризиса Банк России дважды уменьшал отчисления в Фонд обязательных резервов и предложил банкам так называемые стабилизационные кредиты. В сентябре, в самый разгар кризиса, Дальневосточный банк запросил у Центрального банка стабилизационный кредит. Перед самым Новым годом, в последних числах декабря 1998-го, кредит был получен, но уже в феврале Дальневосточный банк смог возвратить его досрочно. Задолженность была полностью реструктурирована, банк сумел выполнить свои обязательства перед клиентами, но клиенты после кризиса еще несколько лет закрывали свои долги перед банком.

В 1999 г. прошел процесс сепарации банков на те, которые могут и должны продолжать работать, и те, которые необходимо ликвидировать. Лишь к 2001 году основные последствия кризиса были преодолены. Предстояло выделить жизнеспособное ядро банковской системы: увеличить ее капитал, улучшить качество активов. Одновременно с различной степенью издержек шла ликвидация банков, не имеющих перспектив. Кризис нарушил способность системы проводить расчеты, его последствия сказывались на нормальном функционировании финансового и фондового рынков: валютного, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, межбанковских кредитов.

"Кризис принес потери в темпе развития Дальневосточного банка, приостановил работу с зарубежными партнерами, но мы приобрели огромный опыт, - считает Борис Штейнгарт. - Появился здравый консерватизм, выстроилась совершенно иная система управления рисками. Уже в 1999 году существенно возросли все наиболее важные показатели финансовой деятельности Дальневосточного банка. По сравнению с 1998 г. на 33% увеличились активы, вдвое выросли обороты. По итогам года была получена прибыль 25,6 млн руб. Банк стал работать эффективнее, возросла прибыльность собственного капитала. Практически восстановились позиции на рынке пластиковых карт VISA INTERNATIONAL".

Доверие - банковский ресурс

Российская банковская система сегодня не та, что вчера. У нее имидж реформируемой системы. После 1998 г. активы банковского сектора выросли в 2,3 раза, капитал - в 2,1 раза. При том, что ВВП вырос лишь в 1,9 раза, рост убедителен. Укрепили свои позиции и региональные банки. Они лучше ориентируются в особенностях бизнес-среды. Готовы оценивать заемщика по неформальным критериям, совмещая требования по управлению рисками с повседневными реалиями жизни. Изменилось отношение банков к клиентам. Банки стали бороться за своего клиента, в первую очередь, улучшением качества сервиса на рынке розничных услуг. Доверие населения к отечественным кредитно-финансовым учреждениям заметно возросло. Этому способствовали и изменения в законодательстве.

Так, в декабре 2003 г. был принят ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ". В нем были определены правовые, финансовые и организационные основы системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках, а также компетенция и порядок выплаты возмещения по вкладам. В настоящее время в системе страхования вкладов участвует подавляющее большинство банков. В них сосредоточено почти 100% всех вкладов физических лиц.

Досье По состоянию на начало 2005 г. соотношение активов банковского сектора с валовым внутренним продуктом составило 42,5% (против 32,3% на 1.01. 2001 г.), капитала - 5,6% (против 3,9%). Но этого, как показывает мировой опыт, недостаточно. Один из ключевых показателей - отношение активов банковского сектора к ВВП. В странах ЕС он оставляет 100-200%, на развивающихся рынках Восточной Европы - около 80%, а в России - 42,5%.

Что сдерживает сегодня развитие банковского сектора? Дефицит долгосрочных ресурсов, низкая капитальная база банков и отсутствие действующей системы рефинансирования, при которой банки могли бы привлекать долгосрочные пассивы и, соответственно, выдавать долгосрочные кредиты. По-прежнему свою роль играет инфляция, которая определяет уровень процентных ставок по банковским кредитам. Чем она выше, тем неподъемнее кредитные ресурсы для реального сектора. Инфляция влияет на банковский сектор через процентные ставки, ослабляет стимулы к сбережениям, снижает объем и качество депозитной базы. При высокой инфляции банки существенно сокращают сроки кредитных контрактов, переходя на заимствования с большой скоростью оборота капитала.

Перечень конкретных мер, которые могли бы снизить издержки российских банков, давно сформулирован банковским сообществом - это снижение отчислений в фонд обязательного резервирования, налаживание системы рефинансирования со стороны Банка России, расширение возможностей работы с долгосрочными ресурсами.

Так или иначе, многое в дальнейшей банковской истории зависит от решений государства. При этом влияние политических решений на экономику по-прежнему велико. Банковское сообщество вправе рассчитывать на поддержку государства. С одной оговоркой. Банк - слишком публичное дело. Любое неосторожное слово, сказанное с высоких трибун, может нарушить хрупкое равновесие. Такова специфика финансовых организаций.

Лето 2004 года

Год назад отдельные высказывания чиновников от финансовых властей одновременно с отзывом лицензии у Содбизнесбанка спровоцировали кризис доверия на банковском рынке и последовавшую реакцию вкладчиков. Спустя год эксперты заговорили о новом надзорном стиле ЦБ, хотя опасность "кризиса неосторожных высказываний" по-прежнему существует. Стало ясно, что сетования и намеки Центробанка по поводу дутых капиталов и подозрительных операций могут быстро обернуться конкретными решениями с отзывом лицензий. Но, как ни странно, сегодня подобные заявления уже ни у кого не вызывают паники. Год назад ситуация выглядела значительно драматичнее.

На съезде АРБ глава ЦБ РФ Сергей ИГНАТЬЕВ заявил, что Банк России к 1 апреля 2004 года выявил 136 случаев фиктивного формирования капитала по итогам проверок 638 банков. Заявление совпало с сообщением об отзыве лицензии у Содбизнесбанка. Почти одновременно средства массовой информации процитировали главу Федеральной службы финансового мониторинга (ФСФМ) Виктора ЗУБКОВА на заседании ФАТФ в Париже о совместной работе с Банком России по десяти банкам, "деятельность которых близка к деятельности Содбизнесбанка". Быстро разлетелась молва о "черных списках" банков. Далее события разворачивались в традициях остросюжетного жанра.

Вкладчики Содбизнесбанка перегородили улицу Красная Пресня с требованием выдачи вкладов. Из-за подозрения в связях с опальным банком целый ряд крупнейших банков закрыл лимиты "Кредиттрасту". Его руководство объявило о самоликвидации "в связи с кризисом ликвидности". В начале июня эксперты заявили, что рынок межбанковского кредитования парализован. В июле приостановлена работа филиалов и выплата вкладов в отделениях Гута-банка. Сергей Игнатьев обнародовал проведение переговоров о покупке Гута-банка Внешторгбанком. Банкиры называли упоминания своих банков в связи с кризисом "спланированной акцией", но события от этих заявлений не останавливались. Последовали отзывы лицензий еще у пяти банков, в отношении шестого правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Возвращаясь к юбилею

К счастью, все эти грустные события на финансовом рынке летом прошлого года носили локальный, столичный, характер. Дальневосточный банк, как и многие региональные банки, он никоим образом не затронул.

Давно сгладились последствия кризисного шума и в самой Москве. Шагнули вперед банковские технологии, банки добились стабильности в своем развитии. Банковское сообщество сегодня активно ищет пути консолидации и обсуждает сценарии дальнейшего движения вперед. Процесс подстегивают требования Банка России к величине капитала, его, в свою очередь, стимулирует Базельский комитет.

В системе пока остаются маленькие по объему капитала банки, их владельцы озабочены собственными финансовыми позициями и хотят получать максимальный доход от бизнеса до тех пор, пока этот бизнес не умрет. Крупные инвесторы высматривают на рынке объекты пожирнее. Напрашивается вывод, что маленькие банки их просто не заинтересовали, в свою очередь собственники мелких банков ждут, когда им предложат адекватную, по их меркам, цену за бизнес. В любом случае, можно предположить, что в обозримой перспективе они легко уйдут с рынка, продав бизнес или не вписавшись в новые условия игры на банковском рынке, новые требования к банкам со стороны законодателей.

Сегодня потребности экономики требуют все больших средств, поэтому настало время укрупнения банков. Они активно наращивают собственный капитал. В ЦБ РФ на регистрации - проспект эмиссии Дальневосточного банка, кстати, первый с 1998 года. Капитал банка будет увеличен до 1,5 млрд руб. Борис Штейнгарт так охарактеризовал процессы обновления собственников банка и консолидации усилий: "На мой взгляд, это жизненное требование: либо стань большим, либо прислонись к большому, либо уйди. Дальневосточный банк выбрал путь укрупнения банка, роста капитала. Но сегодня на рынке существуют еще более крупные игроки. Мы не забываем об этом, поэтому вполне резонно выбрали путь сотрудничества с Всероссийским банком развития регионов. Наши новые акционеры - это компании, которые входят в структуру государственной нефтяной компании "Роснефть".

"Мы всегда стремились быть первыми, стремились интенсивно развиваться все пятнадцать лет. Этот юбилейный возраст - серьезный этап для банка именно потому, что наш банк по сути ровесник всей банковской системы страны, - считает Ядвига Добрянская. - Сегодня мы работаем на свободном рынке, и главный наш судья - наш клиент. Это основной индикатор нашего благополучия, если есть клиенты, если банк способен учитывать их интересы и развивать качественные услуги для обслуживания бизнеса, значит, банк конструктивно развивается. Сегодня это касается и клиентов - частных лиц. Мы обязаны постоянно думать об условиях, на которых люди согласятся доверить нам свои деньги. Стараясь быть по-настоящему полезными, мы все время увеличиваем резервы, разрабатываем новые, более интересные и доступные услуги. Изменилась и дивидендная политика банка. Сегодня акционерный капитал должен приносить доход, а для этого необходимо выплачивать дивиденды. Доходы Дальневосточного банка позволяют это делать регулярно".

Российское единство: современный вызов

В последние два года все чаще слышны высказывания о том, что период ожидания заканчивается и мы вот-вот можем стать свидетелями взрывной активизации иностранного банковского капитала в России. Тем более что лицензии дочерним банкам в нашей стране по-прежнему выдаются абсолютно свободно. Возможно, российским банкам через несколько лет придется позиционироваться в международном разделении банковского бизнеса. Идея зафиксирована в новой редакции Стратегии развития банковского сектора РФ. И этот "промежуточный" этап обязательно придется пройти всем.

На сегодняшний день в России функционируют всего 128 кредитных организаций с иностранным капиталом (менее 10% от общего количества), однако ни число иностранцев, ни степень их активности не должны вводить в заблуждение: они просто выжидают. О том, что это дело времени, можно судить хотя бы по тому, что многие крупнейшие банки мира уже участвуют в капиталах наших банков, а значит, считают российское направление перспективным.

Это так называемая внутренняя экспансия иностранных банков. Кроме того, для российских компаний все шире открываются возможности получать услуги иностранного банка напрямую за рубежом. Это серьезный конкурентный вызов отечественному банковскому сектору, но сегодня не все отечественные компании могут себе это позволить. Эксперты обсуждают два основных сценария банковской реструктуризации.

Первый - это широкая экспансия иностранных банков на новый рынок в условиях открытой экономики и быстрое завоевание на нем командных позиций. Более оптимистичен второй вариант развития событий - консолидация национального банковского капитала и создание надежных рыночных ниш в качестве реакции на приток иностранного банковского капитала.

В этом процессе отчетливо просматривается роль государства. От него банкиры ждут реальных мер по развитию национального банковского сектора и, как следствие, изменений в законодательстве. Как минимум, речь идет об устранении факторов заведомо невыгодного конкурентного положения российских кредитных организаций по сравнению с иностранными. В центре проблемы - более дешевые финансовые ресурсы банков-иностранцев.

Национальную идею российских банков можно сформулировать кратко и просто - приказано выжить. Сегодня оставшиеся в живых не просто функционируют, а успешно работают на финансовых и фондовых рынках, зарабатывая прибыль, накапливая конкурентные преимущества. Для того, чтобы интенсивно развиваться и активно кредитовать бизнес длинными деньгами, им не хватает "жирных" кредитных линий международных кредитных организаций. Выйти даже на докризисный уровень кредитования со стороны зарубежных банков пока мешает посткризисная инертность иностранного банковского капитала в России.

До кризиса зарубежными партнерами Дальневосточному банку было открыто 20 кредитных линий. После кризиса осталось всего две. Но и в этих условиях Дальневосточный банк успешно кредитует своих клиентов - производственные, логистические, торговые компании родного региона.

"Надеемся, наша стратегия позволит нам в течение ближайших лет усилить позиции в формате универсального банка регионального масштаба. Новыми конкурентными преимуществами станут более тесные отношения с клиентами, высокий уровень знания местных особенностей и гибкий клиентский сервис, - считает Ядвига Добрянская, - Основой системы ценностей банка всегда была, есть и остается способность адекватно и своевременно реагировать на любые изменения рынка для того, чтобы удовлетворить интересы всех наших клиентов".

Пока международное банковское сообщество взвешивает инвестиционный рейтинг страны и последствия кризиса 1998 года, у российских банков есть время для объединения, укрупнения масштабов деятельности и достижения большей эффективности.

...15 лет на финансовом рынке России - это только первые шаги. Редакция "ДК" поздравляет Дальневосточный банк с хорошим началом и желает дальнейших успехов в освоении регионального рынка банковских услуг!