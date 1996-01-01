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ВТБ переходит границы
Еще в ноябре 2006 г. банк ВТБ начал обслуживание банковских карт китайской процессинговой компании UnionPay в нескольких десятках своих банкоматов, в том числе в Приморье. В ближайшее время карты этой платежной системы будут приниматься всей сетью банкоматов ВТБ.
Нововведениям был посвящен круглый стол "Развитие финансовой инфраструктуры Приморского края для граждан КНР", проведенный филиалом банка ВТБ во Владивостоке и Департаментом международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края.
Организаторы круглого стола справедливо считают, что начало работы российского банка с китайской платежной системой будет способствовать развитию в крае финансовой инфраструктуры для китайских граждан, развитию въездного туризма, а также привлечению денег в экономику региона.
За круглым столом собрались представители ВТБ, администрации края, ГУ Банка России по Приморскому краю, туристические компании края, китайские бизнесмены. Они обсудили вопрос, насколько новая услуга ВТБ будет полезна краю и самим туристам.
Комментарий Алексея СОЛОДУШКО, управляющего филиалом ОАО "Банк ВТБ в г. Владивостоке".
- То, что банкоматы ВТБ смогут работать с картами UnionPay, очень важный шаг к формированию комфортных условий для туристов и улучшению показателей экономики. В Китае более 900 млн держателей таких карт - то есть практически все взрослое население страны. Картами международных платежных систем в Китае пользуются лишь те, кто постоянно бывает за границей. Поэтому то, что ВТБ ориентировал свои банкоматы и торгово-сервисные пункты Группы ВТБ на работу с картами UnionPay, серьезный шаг в развитие сервиса. К тому же важно, что все операции по этим картам на банкомате можно совершать на китайском языке. Целью круглого стола было привлечь внимание представителей исполнительной власти и деловых кругов к вопросу формирования на территории края комфортных потребительских условий для иностранных граждан.
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