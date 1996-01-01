Путеводитель по источникам финансов

Главная проблема, с которой сталкивается малый бизнес, - недостаток ресурсов для развития дела. Отечественный рынок капитала, с одной стороны, позволяет фирмам использовать разные источники финансирования. Но с другой - вопрос о том, как выбрать наиболее подходящий из них, остается открытым.

Существуют традиционные способы финансирования, доступные российским компаниям. В их числе: простой банковский кредит; синдицированный банковский кредит; вексельное финансирование; облигации (на российском и западном рынках); закрытая подписка на акции; публичное размещение на биржах. Кроме перечисленных способов существуют и такие, как: получение финансирования от стратегических инвесторов; привлечение средств инвестиционных фондов; целевое государственное финансирование.

Самым популярным руслом поиска дополнительных средств является банковский кредит. Так, за последние два года объем банковских кредитов, выданных малому бизнесу, вырос более чем в два раза. Эта цифра была бы еще большей, если бы кредитование небольших компаний приносило банкам высокую доходность. Однако последнее затруднительно из-за недостаточно эффективных процедур оценки рисков.

К тому же спрос на кредитные продукты превышает возможности российской банковской системы, аккумулирующей недостаточный объем ресурсов. В этих условиях банки поставлены перед выбором, кому ссужать средства. Чаще всего они предпочитают иметь дело с крупными добывающими компаниями. В итоге получить доступ к банковскому финансированию оказывается вовсе не простым делом. Поэтому компании стремятся извлекать средства из других источников, таких, например, как инновационные фонды.

Виды акционирования

По мнению специалистов, в ближайшем будущем акционирование станет одним из приоритетных способов привлечения капитала для развития. Это сулит фирмам более широкие возможности. Ведь привлекая финансы от индивидуальных инвесторов, так называемых бизнес-ангелов (или от инвестиционных фондов, или от стратегических инвесторов), компании обзаводятся еще и сильным партнером с собственными деловыми связями, знаниями и опытом.

Как правило, бизнес-ангелы - это те состоятельные люди, которые занимаются поиском интересных проектов на рынке. Это профессионалы, которые хорошо знают особенности отрасли и способны отследить перспективные разработки, чтобы финансировать их на начальном этапе.

Бизнес-ангелов в наименьшей степени интересует кредитная история компании, им должны в первую очередь прийтись по вкусу краткое резюме проекта и бизнес-план. Венчурные фонды, в отличие от индивидуальных инвесторов, подходят к отбору проектов более жестко. Они вступают сразу в большое количество проектов с высоким потенциалом развития, тем самым обеспечивая свою доходность. Их интересует прежде всего срок окупаемости вложений.

Фонды прямых инвестиций финансируют фирмы, успевшие заслужить хорошую репутацию и имеющие стабильные позиции на рынке.

Вообще, обдумывая подходящий вариант финансирования, примите во внимание этап развития компания. Например, индивидуальные инвесторы склонны помогать только стартующему бизнесу. Когда компания встанет на ноги, ей также делаются доступными банковские кредиты и лизинг. Во время активного роста компанией интересуются фонды прямых инвестиций, она готова к выпуску собственных облигаций и может получать кредитные ноты. Зрелая компания привлекает стратегических инвесторов.

Недостатки инвесторов

У всех видов финансирования есть недостатки. Например, стратегический инвестор может настаивать на участии в оперативном управлении, кредит подразумевает залог и ограничен по сумме, а проектное финансирование занимает длительное время. В инвестиционных фондах, действующих на разных стадиях развития компании, включая старт, хорошо то, что они практически не вмешиваются в оперативное управление фирмы-клиента.

Плохо другое - некоторые фонды хотят как можно скорее получить максимальную прибыль, после чего оставляют проект. Из-за этого стремления у менеджеров фонда и руководства клиента могут возникать споры о стратегии и целях развития бизнеса. Более того, на этапе выхода инвестора из бизнеса его доля и вовсе может попасть к нежелательным акционерам. Такой сценарий развития событий управляющим нужно стремиться предотвратить.

Как видим, выбор оптимальной структуры привлечения средств требует в каждом конкретном случае индивидуального подхода. Особо тщательно нужно проанализировать финансовое состояние компании, планируемые сроки реализации проекта, ситуацию на рынке, варианты закрытия рисков для всех заинтересованных сторон, объем возможных накладных расходов, сопутствующих каждому варианту.