Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путеводитель по источникам финансов
Главная проблема, с которой сталкивается малый бизнес, - недостаток ресурсов для развития дела. Отечественный рынок капитала, с одной стороны, позволяет фирмам использовать разные источники финансирования. Но с другой - вопрос о том, как выбрать наиболее подходящий из них, остается открытым.
Существуют традиционные способы финансирования, доступные российским компаниям. В их числе: простой банковский кредит; синдицированный банковский кредит; вексельное финансирование; облигации (на российском и западном рынках); закрытая подписка на акции; публичное размещение на биржах. Кроме перечисленных способов существуют и такие, как: получение финансирования от стратегических инвесторов; привлечение средств инвестиционных фондов; целевое государственное финансирование.
Самым популярным руслом поиска дополнительных средств является банковский кредит. Так, за последние два года объем банковских кредитов, выданных малому бизнесу, вырос более чем в два раза. Эта цифра была бы еще большей, если бы кредитование небольших компаний приносило банкам высокую доходность. Однако последнее затруднительно из-за недостаточно эффективных процедур оценки рисков.
К тому же спрос на кредитные продукты превышает возможности российской банковской системы, аккумулирующей недостаточный объем ресурсов. В этих условиях банки поставлены перед выбором, кому ссужать средства. Чаще всего они предпочитают иметь дело с крупными добывающими компаниями. В итоге получить доступ к банковскому финансированию оказывается вовсе не простым делом. Поэтому компании стремятся извлекать средства из других источников, таких, например, как инновационные фонды.
Виды акционирования
По мнению специалистов, в ближайшем будущем акционирование станет одним из приоритетных способов привлечения капитала для развития. Это сулит фирмам более широкие возможности. Ведь привлекая финансы от индивидуальных инвесторов, так называемых бизнес-ангелов (или от инвестиционных фондов, или от стратегических инвесторов), компании обзаводятся еще и сильным партнером с собственными деловыми связями, знаниями и опытом.
Как правило, бизнес-ангелы - это те состоятельные люди, которые занимаются поиском интересных проектов на рынке. Это профессионалы, которые хорошо знают особенности отрасли и способны отследить перспективные разработки, чтобы финансировать их на начальном этапе.
Бизнес-ангелов в наименьшей степени интересует кредитная история компании, им должны в первую очередь прийтись по вкусу краткое резюме проекта и бизнес-план. Венчурные фонды, в отличие от индивидуальных инвесторов, подходят к отбору проектов более жестко. Они вступают сразу в большое количество проектов с высоким потенциалом развития, тем самым обеспечивая свою доходность. Их интересует прежде всего срок окупаемости вложений.
Фонды прямых инвестиций финансируют фирмы, успевшие заслужить хорошую репутацию и имеющие стабильные позиции на рынке.
Вообще, обдумывая подходящий вариант финансирования, примите во внимание этап развития компания. Например, индивидуальные инвесторы склонны помогать только стартующему бизнесу. Когда компания встанет на ноги, ей также делаются доступными банковские кредиты и лизинг. Во время активного роста компанией интересуются фонды прямых инвестиций, она готова к выпуску собственных облигаций и может получать кредитные ноты. Зрелая компания привлекает стратегических инвесторов.
Недостатки инвесторов
У всех видов финансирования есть недостатки. Например, стратегический инвестор может настаивать на участии в оперативном управлении, кредит подразумевает залог и ограничен по сумме, а проектное финансирование занимает длительное время. В инвестиционных фондах, действующих на разных стадиях развития компании, включая старт, хорошо то, что они практически не вмешиваются в оперативное управление фирмы-клиента.
Плохо другое - некоторые фонды хотят как можно скорее получить максимальную прибыль, после чего оставляют проект. Из-за этого стремления у менеджеров фонда и руководства клиента могут возникать споры о стратегии и целях развития бизнеса. Более того, на этапе выхода инвестора из бизнеса его доля и вовсе может попасть к нежелательным акционерам. Такой сценарий развития событий управляющим нужно стремиться предотвратить.
Как видим, выбор оптимальной структуры привлечения средств требует в каждом конкретном случае индивидуального подхода. Особо тщательно нужно проанализировать финансовое состояние компании, планируемые сроки реализации проекта, ситуацию на рынке, варианты закрытия рисков для всех заинтересованных сторон, объем возможных накладных расходов, сопутствующих каждому варианту.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам