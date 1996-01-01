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Страховой отсев
1 июля завершится последний, третий этап увеличения уставного капитала страховых компаний. К середине лета капитал страховщиков, занимающихся страхованием имущества, должен составлять 30 млн руб., жизни - 60 млн руб., перестрахованием - 120 млн руб. Тем, кто не сможет привести свои средства в соответствие закону "Об организации страхового дела", придется покинуть рынок.
Специалисты считают, что подобные меры не повлияют на объемы рынка, поскольку произойдет отсев мелких и очень мелких компаний. Тем не менее для регионального рынка они могут быть весьма ощутимыми. Не секрет, что по московским меркам "мелкий" - суть "региональный". В Приморье работают 17 местных компаний.
"Надо отдать должное, что большинство страховщиков Приморского края третий этап пройдут спокойно, т.к. вопрос об увеличении, а также специализации ими решен. Однако как всегда есть еще отдельные страховщики, которые, по их мнению, в оставшееся время приведут все в соответствие с требованием законодательства. Надеюсь, что это так", - сообщил ДДГ "ЗР" Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции страхового надзора по ДВФО.
В целом же в России, по данным Федеральной службы страхового надзора, пока не сформировали уставный капитал 210 страховщиков (отсутствуют подтверждающие документы в Федеральной службе страхового надзора), или четверть рынка. Еще порядка 200 могут лишиться лицензии за неопределенность со специализацией. Ведь к 1 июля необходимо не только увеличить уставной капитал до необходимых размеров, но и определиться, будет ли компания заниматься страхованием жизни или "не жизни".
Причем обе группы риска могут включать приморские компании.
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