Новый глава ДВСС ратует за объединение

В начале марта новым президентом Дальневосточного Союза Страховщиков (ДВСС) был избран руководитель Дальневосточного представительства перестраховочной компании "Москва Ре" Константин ИЗМЕСТЬЕВ. Первое интервью в новой должности глава ДВСС дал ДДГ "ЗР".

- Каков статус Дальневосточного Союза Страховщиков сегодня и куда он будет двигаться?

- ДВСС является профессиональным объединением, в которое входят страховщики, работающие на территории Дальневосточного региона: Камчатки, Сахалина, Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. Среди членов Союза, а их 21 на сегодняшний день, региональные страховые и перестраховочные компании, филиалы и представительства иногородних страховщиков и перестраховщиков, страховые брокеры. Основными целями его создания являются защита интересов его членов, развитие и совершенствование страхового дела на Дальнем Востоке и в России в целом, формирование страховой культуры у населения. За 13-летнюю историю своего существования ДВСС был активным участником рынка страхования. И все партнеры по Союзу хорошо осознают, что от их совместной работы сегодня будет зависеть развитие страхового рынка в дальнейшем.

- На каких направлениях деятельности будет сделан акцент?

- На ближайшую перспективу мы планируем работу по взаимодействию с органами власти. Это и законодательная власть, к которой мы готовы идти со своими законодательными инициативами, и исполнительная, с которой мы хотели бы активно сотрудничать, так как страхование - это одна из необходимых форм в комплексе мер социально-экономической защиты интересов граждан, организаций и государства. Кроме того, Союз будет уделять серьезное внимание пропаганде страхования в СМИ, повышению профессионализма сотрудников страховых компаний. Члены Союза планируют активную работу по обеспечению безопасности страхования, в том числе по защите страховщиков от недобросовестных клиентов.

- Что касается недобросовестности. Сейчас на слуху история с приморской СК "Пирамида". Возможно ли повторение подобной ситуации с другими компаниями?

- Как мне кажется, основные проблемы, связанные с СК "Пирамида", - это проблемы руководства компании. По моему убеждению, "Пирамида" должна достойно уйти с рынка, а именно никоим образом не должны пострадать клиенты компании, особенно те, которые являются наиболее незащищенной частью населения, - люди преклонного возраста, которые приобретали в "Пирамиде" полисы ритуального страхования. Существует алгоритм, при котором при ликвидации страховщика застрахованные лица передаются в другую СК и соответственно обязательства по полисам сохраняются. Это трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых средств, но его необходимо пройти. Громких дел, подобных этому, думаю, больше не будет.

- Будет ли создана общая база недобропорядочных клиентов, а попросту говоря, мошенников?

- Она должна быть создана. Какая будет ее форма, пока сказать сложно. Но все, кто объединился под эгидой Союза, понимают, что ее формирование - в их собственных интересах. К сожалению, наши клиенты не всегда лояльны по отношению к нам. Надо прекратить такую практику, когда нас, страховщиков, обманывали по очереди, и такая база может стать реальным механизмом борьбы против мошенников.

- Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация с тарифами по ОСАГО?

- Я полагаю, и со мной согласятся многие страховщики, что тариф по ОСАГО был рассчитан достаточно точно. Так, уровень выплат в прошлом, 2006 г. составил от 55 до 110% в разных регионах РФ. Закон об ОСАГО предусматривает поощрение дисциплинированных водителей: так, водители, которые отъездили без ДТП 3 года, получат скидку 15%. Те же, кто совершил ДТП, будут наказаны рублем. Таким образом, в ближайшей перспективе, на мой взгляд, существующие тарифы меняться не будут. Однако в отдельных регионах России, где уровень убытков выше средних, могут поменяться территориальные коэффициенты.

- Вслед за обязательным страхованием автогражданской ответственности может появиться еще один вид обязательного страхования, скажем, недвижимости?

- Появление ОСАГО было определенным толчком. Не забывайте, что это в первую очередь страхование ответственности перед пешеходами, другими автомобилистами, муниципалитетом, чей столб разрушил автолюбитель. Автомобиль - это источник повышенной опасности, использование которого подчас ставит на кон жизнь человека. В настоящее время ведется работа по включению в обязательные следующих видов страхования: ответственности туроператора, адвокатов, врачей, ответственности предприятий - источников повышенной опасности. Поскольку страхование ответственности владельцев недвижимости не несет столь ощутимой социальной значимости, я полагаю, что в ближайшие год-полтора этот вопрос не будет активно прорабатываться. Хотя со временем мы придем к осознанию безусловной его необходимости.

- Давайте остановимся на обязательном медицинском страховании незащищенных слоев населения. Каким образом происходит отбор компаний, какие суммы страховок фигурируют?

- В России существует система обязательного медицинского страхования. В каждом субъекте федерации, в том числе и в Приморье, ежегодно утверждается территориальная программа оказания бесплатной медицинской помощи населению. Финансирование данной программы из года в год увеличивается. Можно назвать 2 цифры: за 3 последних года финансирование увеличилось с 2 до 5 млрд руб. Вышеупомянутая программа не разделяет наших граждан на защищенные и незащищенные слои населения, поэтому медицинская помощь в муниципальных и государственных лечебных учреждениях оказывается в одинаковой степени всем обратившимся - и состоятельным гражданам, и пенсионерам, и лицам без определенного места жительства.

Обслуживают программу и следят за качеством оказания медицинской помощи страховые медицинские организации, имеющие соответствующие федеральные лицензии. Поэтому, если у вас возникли вопросы к качеству оказанной вам медицинской помощи либо вам отказали в ней вообще, необходимо обязательно обращаться в ту компанию, которая указана в вашем медицинском полисе. В Приморье таких организаций 4.

- К чему бы вы хотели призвать своих коллег-страховщиков?

- Конечно, к объединению. Одной из основных своих задач как президента я вижу активное привлечение в Союз новых компаний. Мы ратуем за объединение, потому что только вместе сможем осилить тот путь, который мы для себя выбрали.