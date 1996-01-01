Государство не имеет права разбрасываться ценностями

Прошлый год для российских банков оказался весьма успешным. Совокупный рост банковской прибыли составил порядка 50%. Правда, как свидетельствует статистика, основная ее доля досталась нескольким крупнейшим банкам. Каким стал прошедший год для небольших региональных банков? Об этом "ДК" беседовал с председателем правления сахалинского банка "Долинск" Дмитрием НЕСТЕРОВЫМ.

- Дмитрий Владимирович, дайте оценку итогам 2006 года: претерпел ли какие-то изменения банковский рынок Сахалинской области?

- Ситуация на региональном банковском рынке довольно интересная. По итогам прошлого года местные банки увеличили прибыль примерно на 30%. Но если брать банковский сектор Сахалинской области в целом с учетом присутствующих здесь филиалов московских и других банков, то рост прибыли оказался меньше, чем в прошлом году. Снижение прибыли всех банков (с учетом роста прибыли у региональных) составило порядка 20%.

Причин этому я вижу, по крайней мере, две. Оценка возникающих при наличии удаленной филиальной сети рисков вынудила руководство головных банков ограничить полномочия управляющих региональных филиалов, в результате чего последние практически лишились возможности работать с корпоративными клиентами. Как итог - все филиалы московских банков, работающие в Сахалинской области, сосредоточились на рознице или на обслуживании подразделений компаний, являющихся клиентами их головных офисов. В то же время, с нашей точки зрения, областной рынок потребительских кредитов близок к насыщению. За прошлый год он вырос на Сахалине всего на 26%, тогда как еще год назад - рост составил 300%.

Основа бизнеса региональных банков, как раз корпоративные клиенты.

- Это принципиальная позиция? Но ведь универсальный банк не может стоять "на одной ноге". Какие-то услуги для населения вы все-таки намерены развивать?

- Мы присматриваемся к ипотеке, и думаю, что со временем тоже сформируем предложение по ипотечному кредитованию. Пока же в секторе кредитования физических лиц единственная услуга, которую мы предлагаем и планируем развивать, - это овердрафты по зарплатным пластиковым картам.

- Но пластик, как и кредиты для населения, сегодня предлагают все банки. Насколько легко конкурировать на этом рынке? Есть ли ресурс для развития карточных услуг?

- Действительно, почти все банки, представленные на Сахалине, работают с пластиковыми картами. Все вместе мы эмитировали около 140 тыс. карт. Можно сказать, что большая часть трудоспособного населения области уже имеет банковские карты. Основная доля выданных карт приходится на филиалы банков других регионов, они раньше нас начали их эмиссию, активно рекламировались, делая акцент на большую филиальную сеть по стране. На региональные банки приходится примерно 50 тыс. карт. Но мы в состоянии конкурировать в сервисе. Например, число банкоматов, установленных сахалинскими банками, сегодня не меньше, чем сеть банкоматов инорегиональных банков. Сейчас наращиваем сеть платежных терминалов в торговых точках, думаем о создании службы поддержки клиентов на Сахалине и о самостоятельном выпуске карт, а также развиваем сопутствующие услуги и расширяем возможности наших устройств.

Мы видим возможность приема коммунальных платежей через банкоматы банка, развитие сервисных программ, позволяющих физическому лицу, имеющему счета в банке, управлять ими с компьютера или мобильного телефона. У нас 60% всех платежей корпоративных клиентов проводится с использованием технологии "Банк-Клиент". Теперь наша задача - перевести на удаленное обслуживание и физических лиц. В этом направлении мы и будем развивать розничные услуги.

- Насколько выросло число ваших клиентов прошлом году?

- За год количество обслуживаемых нами клиентов выросло примерно на 25%. Это и частные, и юридические лица. Сегодня мы обслуживаем примерно 17000 счетов частных лиц и 2700 счетов корпоративных клиентов. Наша задача - обеспечивать им хорошую продуктовую линейку. Сейчас мы сосредоточились на том, чтобы детально описать свои услуги, с тем чтобы понять, что мы продаем, и представить их в виде пакетов или отдельных предложений, а впоследствии тиражировать. Как только это произойдет, банк начнет развивать собственную региональную сеть. Раньше - нет, мы не торопимся и не хотим повторять ошибки других.

- Есть ли у вас ощущение, что экономика области растет, исходя из числа вновь создаваемых предприятий, пришедших к вам на обслуживание?

- Предприятия появляются, растет в основном малый бизнес. Но здесь не все так однозначно. К сожалению, не у многих есть перспектива вырасти в средний и крупный. Такая тенденция складывается в стране. И Сахалинская область здесь не исключение. Очень велика нагрузка со стороны власти. Вновь создаются и восстанавливаются целые ведомства, которые хотят контролировать все вокруг. Создать большой бизнес с нуля - сегодня очень большой труд и риск, что потом кто-то его отнимет. Я недавно читал результаты социологического опроса, который был сделан среди молодежи на тему, куда бы они хотели пойти работать и кто из них в будущем ориентируется на собственный бизнес. Так вот 90% из них ответили, что хотят работать в государственных структурах, т. е. стать чиновниками или сотрудниками в госкомпаниях.

- Тогда почему все-таки акцент делается на обслуживание юридических лиц?

- Мы еще десять лет назад выбрали именно это направление и продолжаем здесь активно конкурировать. Причем отчетливо видим здесь свои перспективы. В Сахалинской области сложилась достаточно выгодная для региональных банков ситуация. Если не брать в расчет кредитование работ по сахалинским проектам, которое осуществляется головными офисами национальных и зарубежных банков, то можно констатировать тот факт, что филиалы крупных банков, сосредоточившись в последние годы на обслуживании физических лиц, уступили нам корпоративный рынок практически полностью. Теперь, при всем желании, назад они его не получат.

На наш взгляд, корпоративный сектор, хоть и менее доходный, но более долгосрочный и надежный. За последние годы наши корпоративные клиенты стали увеличивать суммы заимствований, активно реконструируют производства, осваивают новую технику и технологии. Если раньше многие опасались жить в кредит, то теперь поняли, что нет ничего плохого в том, чтобы развивать бизнес на заемные средства. При этом мы не считаем, что нужно расширять свое присутствие на рынке за счет снижения требований к рискам и к залогам. И нужно сказать, что мы находим понимание у клиентов.

Новой тенденцией стали все чаще поступающие нам от бизнес-структур предложения о совместном с нами бизнесе.

- Насколько это интересно банку? Как нам кажется, сегодня стали частыми обратные примеры, когда банки избавляются от непрофильных для них активов.

- Конечно, это непрофильные активы. Но если доходность в других отраслях на порядок превосходит доходность от банковской деятельности, а ставки по кредитам при этом продолжают снижаться, разве об этом не нужно думать? Например, сейчас высокая доходность от вложенного капитала в сфере услуг - почему бы банку не стать партнером такой компании и не получать дивиденды от этого бизнеса? Мы пока только присматриваемся к этому источнику доходов. Основная проблема - в наличии у банка подготовленных специалистов, способных контролировать бизнес партнера.

- Насколько вообще кадровый вопрос для вас актуален? Как он будет решаться с ростом объема услуг и клиентов банка?

- За два последних года мы прирастали по основным показателям не менее чем на 50%, тогда как число сотрудников оставалось практически неизменным. Поэтому сегодня производительность каждого специалиста на пределе. Мы планируем в этом году увеличить число сотрудников, и существенно. Хотим создать ресурс на ближайшее будущее. Некоторые позиции постараемся закрыть подготовленными кадрами, хотя на рынке ощущается их дефицит, поэтому будем брать молодых людей и учить. В следующем году они должны быть готовы взять на себя полную нагрузку.

- Как вы оцениваете рынок комиссионных доходов? Можно ли банку заработать здесь?

- Да, и доля комиссионного дохода в общих доходах банка у нас очень высока. Мне кажется, мы одни из первых это поняли. Я еще три года назад говорил вам, что мы планировали довести их долю в общих доходах банка до 50%. Сейчас комиссионные доходы у нас сопоставимы с процентными.

- Планируете ли вы открываться для внешних акционеров?

- Мы движемся в этом направлении. Банк в свое время преобразовался из ООО в ЗАО, уже несколько лет мы исправно платим акционерам дивиденды, создаем историю. В планах - сделать банк открытым акционерным обществом, акции которого будут котироваться на биржах. Спрос на них, я думаю, будет, так как акции банков - это один из серьезных инвестиционных инструментов. Но преобразование произойдет не в этом году. Ближайшее увеличение капитала банка мы проведем еще в рамках ЗАО.

- Какие из новых направлений деятельности за последний год появилось в банке "Долинск"?

- Наиболее заметным фактом стало наше официальное членство в международной платежной системе Master Card. С 20 февраля банк стал выпускать карты этой системы с собственным логотипом и дизайном. Теперь мы имеем возможность выпускать корпоративные карты, думать о кобрэндинговой программе с какими-нибудь сетями. Причем все это мы сделаем.

- Как на ваш взгляд, должна развиваться банковская система России? Обоснованны ли возобновившиеся разговоры о том, что России не нужно такое количество банков, какое есть сейчас?

- Это вопрос на ту же тему, что и о создании новых предприятий. В нашей стране очень много природных ресурсов, которые мы успешно разрабатываем и продаем. На эти деньги государство содержит огромную армию чиновников, которые, доказывая необходимость и важность своей должности, ежегодно почти полностью переписывают законодательство и рождают новые идеи. В результате страна шарахается из стороны в сторону, а следом за этим каждое предприятие и каждый отдельный человек. Трудно строить долгосрочные планы, и главное - нужны громадные усилия, чтобы выполнять запланированное в такой обстановке.

На Сахалине региональная банковская система вот уже много лет представлена 6 банками - кому от этого плохо? Думаю, что сокращение банковской системы должно идти не искусственным, а естественным путем. Мы сами решим, есть у нас перспектива или нет. Нельзя обосновывать нашу ценность для общества такими категориями, как "есть они или нет - никто и не заметит". Мы выполняем все нормативы деятельности, платим налоги, наши акционеры получают дивиденды, наши сотрудники - зарплату, клиенты получают прибыль... Мы думаем, что мы хороший, доходный, надежный актив и государство просто не имеет права это игнорировать и разбрасываться ценностями. Поэтому решающим должно быть качество банковской системы. Ее надежность. Количество банков - вопрос не требующий обсуждения. Есть правила, регулирующие эту деятельность. Соответствуешь им - работай, нет - уходи.