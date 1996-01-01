Деньги под проект

УРСА Банк позиционирует себя как банк универсальный, соответственно, обслуживает как юридических, так и физических лиц. С начала года в Хабаровском филиале результативные методы работы с корпоративными клиентами внедряет менеджер из Новосибирска. "На Дальнем Востоке мы предоставляем полный спектр услуг, которые имеются в банке, - заявляет начальник управления по работе с корпоративными клиентами Хабаровского филиала банка Федор КОЧЕТОВ, - от расчетно-кассового обслуживания до проектного финансирования".

Основные продукты банка для корпоративных клиентов: стандартное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, проектное финансирование и инвестиционное кредитование, кредитование лизинговых компаний, торговое финансирование и предоставление банковских гарантий.

Сегодня, когда экономика страны развивается, многие предприниматели задумываются над вложением средств в новые проекты или планируют значительно увеличить масштабы существующего бизнеса. "Проектное кредитование мы предлагаем компаниям, которые хотят вложить в свое будущее 100 млн руб. и более, - рассказывает Федор Кочетов. - Из опыта - большинство из них это строительные компании, компании ТЭК, лесоперерабатывающей отрасли и др. Предлагаемый к финансированию проект должен окупиться в срок до 5 лет. Процентная ставка зависит от уровня рисков проекта".

Для того чтобы получить финансирование в УРСА Банке, инициатор проекта должен быть готов вложить в проект не менее 20-30% собственных средств, а также предоставить в банк утвержденную проектно-сметную и разрешительную документацию. Решение о выдаче кредита банк принимает в течение месяца с момента предоставления полного пакета документов. "Учитывая особенности бизнеса клиента, мы предлагаем каждому индивидуальный график получения и погашения кредита, - уточняет собеседник "ДК". - Обязательно учитываем прогнозируемые потоки, генерируемые в ходе реализации инвестиционного проекта. Причем до момента выхода проекта на окупаемость фирма может выплачивать проценты из действующего бизнеса. Также возможна отсрочка выплаты основного долга и процентов".

При финансировании крупных проектов от $10 млн компания банка может войти в проект в качестве соучредителя, что позволяет реализовать частично обеспеченный проект.

То, что предпринимателям слов "проектное финансирование" не стоит опасаться, наглядно иллюстрирует следующий пример. "В середине 2005 года мы профинансировали одного нашего клиента в Новосибирске - владельца нескольких АЗС - на приобретение еще четырех автозаправочных станций, - рассказывает Федор Кочетов. - Выдали 60 млн руб. После покупки АЗС объемы бизнеса клиента увеличились в три раза, и он решил построить нефтеперерабатывающий завод мощностью 50 тыс. тонн переработки нефти в год. Под этот проект мы выдали ему 150 млн рублей. В обеспечение взяли ранее приобретенные автозаправки. Своих средств клиент вложил около 20% от общей стоимости проекта. Сейчас завод уже построен, и планируется строить новый НПЗ на 1 млн тонн переработки нефти в год и увеличить мощность действующего до 200 тыс. тонн Вскоре предприниматель будет оформлять под этот проект очередной кредит на 1,5 млрд руб.".

Со слов Федора Кочетова, проектное финансирование уже давно пользуется спросом на территории Сибири и оказалось востребовано и в Дальневосточном регионе.

В настоящий момент в проработке у банка находится несколько проектов по строительству как жилой, так и коммерческой недвижимости. Также ведется работа с инвесторами, рассматривающими возможность строительства на территории региона лесоперерабатывающего завода.

С лизинговыми компаниями - в розницу

Интересный продукт предлагает УРСА Банк и для лизинговых компаний. "После аккредитации лизинговой компании мы выделяем на нее лимит кредитного риска и затем в рамках этого лимита анализируем конкретные сделки и выдаем деньги на их финансирование," - говорит Федор Кочетов. В Сибири по такой схеме УРСА Банк работает с рядом лизинговых компаний. В чем секрет успеха? Во-первых, сроки кредитования - до 7 лет. Во-вторых, предоплата, которую лизинговая компания должна перечислить поставщику, может составлять от 10%. В-третьих, банк принимает в залог приобретаемое оборудование и технику, то есть предмет лизинга. Но это после поставки, до этого берутся в залог права по договору поставки. Общая стоимость ресурсов для лизинговой компании составляет, как правило, 14-15% годовых, но указанная в договоре процентная ставка не превышает ставку рефинансирования ЦБ России, увеличенную на 10%, что позволяет лизинговой компании оптимизировать налогообложение.

Лимит кредитного риска определяется индивидуально для каждой лизинговой компании и зависит от объема лизингового портфеля, динамики его роста, от финансового состояния компании и от объема просроченных лизинговых платежей. Так, допустим, если объем лизингового портфеля близок к миллиарду рублей, ежегодное увеличение составляет не менее 25%, финансовое состояние стабильное, а объем просроченных лизинговых платежей близок к нулю, то лимит кредитного риска, который определит УРСА Банк, для такой компании составит 500 млн руб. На территории Дальнего Востока банк уже сегодня работает с "Дальмашлизинг" по финансированию поставок техники для "Дальавиа", сотрудничает с "Восточной лизинговой компанией" и др.

Предлагает УРСА Банк компаниям и такой востребованный продукт, как торговое финансирование. При контрактной стоимости оборудования более 600 тыс. евро сумма кредитования составляет от 510 тыс. евро, то есть 85% от общей стоимости контракта. Сделка финансируется под гарантию одного из восточно-европейских экспортных кредитных агентств. Срок кредитования составляет до 5 лет с момента ввода в эксплуатацию оборудования. Погашается кредит частями согласно оговоренному графику. "Возможно также досрочное гашение без штрафных санкций, - замечает Федор Кочетов. - Сумма платежа в этом случае должна превышать 100 тыс. евро". По непокрытому аккредитиву взимается ежемесячно 4,95% годовых в евро. Процентная ставка за кредитные ресурсы (взимается ежемесячно с даты исполнения аккредитива) составляет LIBOR + 4,2% годовых в евро. В случае когда финансируется оборудование стоимостью до 600 тыс. евро, срок финансирования снижается до 3 лет, а плата за банковские ресурсы возрастает примерно на 2%.

"В качестве обеспечения по сделке в отдельных случаях можем принять залог прав на оборудование по контракту, - добавляет Федор Кочетов. - Кстати, одновременно с торговым финансированием мы часто используем комбинированную лизинговую схему поставки. В этом случае до окончания срока аренды оборудование учитывается на балансе лизинговой компании и банка, следовательно, заемщик не платит с него налог на имущество". К слову, до первого июля 2007 года некоторые виды технологического оборудования можно ввести на территорию России беспошлинно.

Если рассматривать доли отдельных продуктов, которые УРСА Банк предлагает корпоративным клиентам, то стандартное кредитование, как признается Федор Кочетов, по-прежнему занимает около 50%. На долю кредитов лизинговым компаниям и проектное финансирование приходится по 20%, на торговое финансирование - 10%.

Наиболее популярные виды стандартного кредитования как в Сибири, так и на Дальнем Востоке - кредитная линия на пополнение оборотных средств, коммерческие кредиты на приобретение недвижимости, техники и прочее. Суммы, которые готов предоставить заемщику УРСА Банк, ограничены только объемом бизнеса самого заемщика. Процентные ставки на "короткие" деньги варьируются от 10% годовых. Причем ставка может снижаться, если заемщик активно пользуется другими услугами банка. Срок кредитования - до 7 лет. "Уже в ближайшее время мы планируем начать кредитование компаний рыбной отрасли под залог морских судов", - говорит Федор Кочетов.

Еще один продукт УРСА Банка, о котором надо упомянуть, - банковские гарантии. " Сегодня мы предлагаем банковские гарантии для туроператоров, - комментирует г-н Кочетов. - В связи с новым законом (ФЗ-12) им необходимо финансово обеспечивать свою деятельность. Мы готовы предоставить банковскую гарантию на 5 млн рублей от 2%-годовых в зависимости от залога".

Доверительные отношения

Доля кредитов малому и среднему бизнесу в портфеле УРСА Банка сейчас составляет около 20%. Причем ежегодно объем финансирования этой категории заемщиков увеличивается в несколько раз. Только на Дальнем Востоке за прошлый год портфель увеличился в 13 раз. Планируемые показатели на конец года - 5-кратное увеличение.

"Сегодня сам рынок диктует необходимость работать с малыми предприятиями. Торговля, сфера услуг, мелкое производство и транспорт во всех крупных городах Сибири и Дальнего Востока развиваются высокими темпами, - отмечает начальник управления по работе с корпоративными клиентами филиала. - А это малые предприятия, и их становится с каждым годом все больше. И потребности в финансовых ресурсах у них год от года растут".

"Малому бизнесу мы предлагаем кредиты до 30 млн руб. на срок до 7 лет, - рассказывает начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Хабаровского филиала УРСА Банка Юлия БАРХАТОВА. - Кредиты до 450 тыс. рублей оформляются за 2-3 дня без залога, до 600 тыс. рублей - частично обеспеченные. Их можно получить наличными. Кредиты до 30 млн руб. выдаются под залог автотранспорта, оборудования, личного имущества, товаров в обороте, недвижимости и прочего имущества. Срок рассмотрения заявки не превышает недели".

Конкурентные преимущества кредитов УРСА Банка, которые называет Юлия Бархатова, - во-первых, это срок кредитования. "Выдача "длинных" денег малым предприятиям до сих пор скорее исключение, чем правило. Во-вторых, гибкий подход к определению стоимости ресурсов - процентная ставка зависит от срока и суммы кредита. Кроме того, УРСА Банк анализирует управленческую отчетность компании. Следовательно, может предложить максимальную для данного предприятия сумму кредита. "Мы очень редко страхуем залог, - добавляет Юлия Бархатова, - и можем выдать до трех параллельных кредитов одному предприятию. Помимо этого, учитываем сезонные факторы в бизнесе и при необходимости устанавливаем гибкий график погашения кредита. Можем предоставить отсрочку выплаты основного долга, если кредит выдается под залог".

Невозвратов кредитов, выданных малому бизнесу, в УРСА Банке не боятся, поскольку здесь индивидуально работают с каждым заемщиком. "Оформляя кредит, мы работаем прежде всего с человеком, - уверяет Федор Кочетов. - Кредитные эксперты помимо анализа финансовой информации выстраивают отношения с клиентом, чтобы было взаимное доверие. При работе они обращают внимание в том числе на психологические особенности заемщика. Мы понимаем, что малый бизнес - это динамично развивающийся бизнес, и относиться к его представителям нужно особенным образом". Впрочем, индивидуальный подход к клиенту обязателен в УРСА Банке независимо от того, идет речь о кредитовании или расчетно-кассовом обслуживании, о малых предприятиях или о крупных. "Именно это позволяет банку стремительно развиваться", - резюмирует Федор Кочетов.