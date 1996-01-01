Мы входим в сотню самых динамично развивающихся банков России

Значимые перемены ожидают в ближайшие годы Дальневосточный банк. Связаны они со стратегическими планами, которые выстраивают в отношении развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири основные акционеры банка, входящие в группу компаний НК "Роснефть".

19 марта Дальневосточный банк, расширяя свою региональную сеть, вышел на финансовый рынок Хабаровска, Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, во втором полугодии открывает дополнительный офис в Корсакове, в конце нынешнего года - филиал в Красноярске, в следующем году - в Петропавловске-Камчатском.

О перспективах развития и итогах прошедшего финансового года в интервью "ДК" рассказывает президент Дальневосточного банка Ядвига ДОБРЯНСКАЯ.

- Ядвига Михайловна, прежде всего, конечно, о переменах, произошедших структурных преобразованиях и новациях, которые ожидают банк в ближайшее время.

- Дальневосточный банк уже несколько лет входит в состав межрегиональной банковской группы, основным акционером которой является НК "Роснефть". Решение о передаче отдаленных от центра России филиалов Дальневосточному банку было принято с целью расширить бизнес банковской группы в Сибирском и Дальневосточном регионах и ускорить развитие банковского сектора розничных услуг. Что это дает банковской группе в целом? Во-первых, диверсификацию бизнеса, во-вторых, комплексное обслуживание корпоративных клиентов и населения, в-третьих, сокращение времени для проведения управленческих решений по структурным подразделениям банковской группы.

Чтобы успешно реализовать стратегию наших акционеров, Дальневосточному банку придется расти, увеличивать капитал, активы и т.д. На 1 марта нынешнего года собственный капитал банка составил 1 млрд. 332 млн. рублей. В текущем году планируется его увеличение за счет прибыли до 1,5 млрд. рублей.

- Каким образом идет процесс консолидации банковских активов?

- Сейчас идет плановое объединение активов банковской группы на Дальнем Востоке и в Сибири под управлением Дальневосточного банка. Если говорить в целом о банковской группе, то территориальное разделение полномочий коснулось и филиалов ДВ банка. Так, Дальневосточный банк передал ВБРР свой бизнес в Санкт-Петербурге. Таким образом, мы выполняем решение основного акционера - на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири интересы НК "Роснефть" будет представлять Дальневосточный банк, в европейской части страны - ВБРР.

- Значительное расширение бизнеса требует соответствующей организационной и инфраструктурной поддержки. Каким образом выстраивается управление филиалами?

- В ближайшее время в структуре банка появится новое подразделение - отдел регионального развития, которому предстоит решать задачи по координации и контролю деятельности филиальной сети.

С выходом на новые для нас рынки тщательно изучается конкурентная среда. Ведь наша задача не просто обеспечивать интересы главного акционера, наши филиалы на новых территориях должны представлять современное высокотехнологичное универсальное финансовое учреждение, каким на сегодняшний день является Дальневосточный банк в Приморье и на Сахалине. Все услуги, которые мы оказываем в головном офисе во Владивостоке, будут доступны клиентам новых филиалов.

Мы прекрасно осознаем, что ступаем на рынок, где давно сложились отношения между банками и предприятиями, где население хорошо знает свои местные банки. Тем не менее нам есть что предложить не только юридическим лицам, но и населению.

С помощью развитой филиальной сети, используя технологии и ресурсы всей банковской группы, Дальневосточному банку предстоит не только обеспечить интересы НК "Роснефть" на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, но и добиться определенной доли в секторе розничных услуг на местных рынках.

- Как сверстан бизнес-план Дальневосточного банка на этот год?

- Учитывая, что нам предстоит развитие бизнеса на новых рынках - а это достаточно затратно, - нас ждет очень напряженная работа. Мы должны обеспечить планомерный рост всех показателей, при этом не потеряв темпы предыдущих лет. К концу года наши активы, например, должны вырасти на 30% и составить более 13 млрд рублей. Кредитный портфель планируем увеличить до 10 млрд рублей, в том числе в планах банка увеличение объема потребительского кредитования практически в 2 раза. Одним из важнейших событий года для нас станет публичное размещение первого облигационного займа в объеме 1 млрд рублей.

- На какие цели будете привлекать деньги?

- Средства, которые мы намерены привлечь на фондовом рынке, уже сегодня имеют совершенно конкретных потребителей. Более того, в конце прошлого года мы привлекли международный синдицированный кредит на сумму $28 млн для кредитования торговых сделок наших клиентов. Для клиентов банка - это возможность воспользоваться заемными средствами в серьезных объемах, т.е. прямой путь к интенсивному развитию бизнеса. Учитывая постоянно растущие потребности клиентов, мы готовы организовать финансирование еще в больших объемах, привлекая для этого средства межрегиональной банковской группы.

- Какие события прошлого года вы считаете главными, существенно влияющими на дальнейшее развитие Дальневосточного банка?

- Таких событий было много. В прошлом году в результате дополнительной эмиссии собственный капитал банка был увеличен более чем в два раза. Мы расширили линейку банковских продуктов, совершенствовали сервис, активно работали на внешнем и внутреннем межбанковском рынках. Успехи, которых достиг банк, были по достоинству оценены независимыми экспертами. Так, Международное агентство Moody`s Investors Service присвоило долгосрочный и краткосрочный депозитный рейтинг в иностранной валюте Ba2/NP, рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+ и долгосрочный рейтинг по национальной рейтинговой шкале Aa2.ru.

В прошлом году Дальневосточный банк стал лауреатом Премии в области банковского бизнеса "Банковское дело - 2006" в номинации "Лучший региональный банк".

Сегодня по многим показателям Дальневосточный банк входит в 100 самых динамично развивающихся банков России. Все это делает его более привлекательным для тех, кто хотел бы сохранить и приумножить накопленные денежные средства, оперативно получать качественные банковские услуги.

- Доверие к банку можно выразить в конкретных цифрах. Как выросли за год клиентская база, объем вкладов граждан?

- В Приморском крае, где мы работаем уже 16 лет, нашими клиентами являются более 13 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ежемесячно в банк приходит до трехсот новых клиентов - юридических лиц, открывается более шестисот новых счетов. Понимаем, что сегодня большинство компаний в регионах по большому счету определились со своим банком, финансисты привыкли к банковским специалистам, методам их работы. Но банковский рынок высококонкурентный, на нем побеждает тот, кто предлагает качественный сервис, большие возможности, внедряет программы лояльности. Поэтому повышение качества услуг, оперативности принятия решений, разработка новых продуктов - основа поведения любого успешного банка, в том числе нашего.

Что касается граждан, то их доверие измеряется количеством открытых счетов (сегодня их более 110 тысяч) и объемом денежных средств, размещенных во вклады. За прошлый год этот показатель вырос более чем на 70%.

- Розничные услуги, особенно потребительское кредитование, сегодня самый динамично развивающийся сегмент банковской деятельности.

- Да, действительно, рынок потребительского кредитования в последнее время развивается очень стремительно. И Дальневосточный банк активно участвует в этом процессе, постоянно внедряя новые программы кредитования. При этом банк рационально и эффективно управляет рисками.

- Какими вы видите своих будущих клиентов в новых для Дальневосточного банка регионах?

- Приоритетным направлением работы наших новых филиалов будет обслуживание предприятий НК "Роснефть". Также активно банк намерен обслуживать финансовые потоки дочерних предприятий и компаний-контрагентов Роснефти.

Оптимизация структуры банковской группы проводится не только с целью финансового обслуживания растущего бизнеса Роснефти, но и с целью ускоренного развития банковских услуг, представленных в филиалах. Во всех существующих и вновь открываемых филиалах Дальневосточного банка будет представлен полный спектр услуг, предлагаемых головным банком.

Расширение филиальной сети позволит Дальневосточному банку увеличить клиентскую базу и внедрить новые банковские услуги в зависимости от потребностей и спроса клиентов на новых территориях.

На сегодняшний день более 35% крупных и средних компаний и около 10% экономически активного населения Приморского края обслуживается в нашем банке. Сегодня мы ждем в новых филиалах Дальневосточного банка новых клиентов из Хабаровска и Иркутска.