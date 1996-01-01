ОАО "Дальневосточный банк" становится лидером в регионе

Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов, вместе составляющие основу финансовой группы ВБРР, объявили об оптимизации структуры бизнеса. По согласованию с главным акционером ВБРР - Нефтяной компанией "Роснефть" - Дальневосточному банку были переданы два филиала - Иркутский и Хабаровский с дополнительным офисом в Комсомольске-на-Амуре. Региональное перераспределение клиентуры даст возможность группе ВБРР развиваться темпами, превышающими динамику российского банковского сектора в целом. При этом ДВ банк становится на Дальнем Востоке системообразующей кредитной организацией. На вопросы "ДК" отвечает президент ВБРР Дмитрий ТИТОВ.

- Дмитрий Андреевич, с чем была связана необходимость структурных изменений в бизнесе группы?

- Дальневосточный банк вошел в состав межрегиональной банковской группы ВБРР в 2003 году. К тому времени мы сами уже несколько лет активно работали к востоку от Урала, в Иркутской области и Хабаровском крае, а также на Сахалине - через дочерний "Охабанк". Среди наших клиентов - крупнейшие промышленные предприятия этих регионов. ВБРР обслуживает строительство федеральной автотрассы Чита-Хабаровск, инвестировал крупные средства в дальневосточную энергетику, постоянно работает по лизинговым проектам. Одновременно рос и развивался Дальневосточный банк. Вхождение в банковскую группу придало ему мощный дополнительный импульс и способствовало закреплению в группе лидеров регионального рынка. Дальневосточный банк участвовал в многочисленных проектах по развитию ТЭК в Приморском крае, его не раз выбирали для обслуживания различных программ развития социальной инфраструктуры. Мы выполнили задачи по консолидации бизнеса группы ВБРР на восточном направлении уже к началу 2007 года, и дальнейшее соседство двух самостоятельных брендов одной группы - ВБРР и Дальневосточного банка - становилось сдерживающим фактором роста.

- Когда вы начинали сотрудничать с Дальневосточным банком, такой сценарий развития ситуации не просчитывался?

- Партнерство с Дальневосточным банком было естественной необходимостью: оба банка обслуживали дочерние предприятия и контрагентов НК "Роснефть". При этом ДВ банк имел серьезную репутацию в регионе, а ВБРР решал для нефтяной компании "Роснефть" задачу консолидации финансовых потоков, повышения скорости и эффективности всех расчетных операций. Причем по всему огромному региону - нефть добывает "Сахалинморнефтегаз", потом она идет на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, затем на нефтебазу, далее в порт Находки, а реализация топлива осуществляется через сбытовую сеть "Востокнефтепродукта", которая охватывает территорию от Хабаровска до Южно-Сахалинска. Добавим сюда еще и газ - получится очень сложная система взаиморасчетов между предприятиями, которую можно оптимизировать только при наличии единых технологических стандартов в рамках одной финансовой системы.

- Каким образом вы решили проблему "дублирования" филиальных сетей, какие регионы кому отошли?

- Внутри группы созданы два крупных банковских центра. "Западный" - это филиальная сеть собственно ВБРР, она охватывает европейскую часть страны, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. И "Восточный" - все, что ближе к Тихому океану, это уже зона ответственности Дальневосточного банка. Причем в рамках этой реструктуризации мы даже обменялись офисами.

- Каждый банк остался только в "своей" части России?

- Именно так. Дальневосточный банк еще в 2004 году отдал нам свой филиал в Санкт-Петербурге и представительство в Москве, а мы им сейчас, в свою очередь, передали филиалы в Иркутске, Хабаровске, дополнительный офис в Комсомольске-на-Амуре. В конце прошлого года Дальневосточному банку был передан бизнес сахалинского "Охабанка". Несмотря на оптимизацию банковского бизнеса по географии охвата, клиентам межбанковской группы доступны все продукты и услуги, предоставляемые как ВБРР, так и ДВ банком в любом из регионов. Как видите, стратегия развития бизнеса была распланирована заранее, на годы вперед.

- Что выиграет от такой реструктуризации каждая из двух кредитных организаций?

- За счет прежних наших филиалов Дальневосточный банк расширил сеть и увеличил клиентскую базу, в том числе и за счет розничного бизнеса. В обслуживании частных лиц Дальневосточный банк всегда был на высоте, но с нашими технологиями и продуктами его конкурентоспособность еще более возросла. Естественно, с присоединением новых филиалов существенно увеличится капитализация банка. После такого укрупнения Дальневосточный банк становится региональным системообразующим банком, который будет претендовать на участие в самых амбициозных и сложных программах и проектах. Причем не только национальных, но и международных. Это очень важно, ведь Дальний Восток становится приоритетом в программах государственного развития на ближайшую перспективу. В стадию реализации входят крупнейшие проекты, а степень ответственности характеризуется тем, что контроль за воплощением таких проектов осуществляется фактически на уровне президента страны. В свою очередь, ВБРР в ближайшие месяцы увеличивает более чем в три раза капитал банка. Кредитные и инвестиционные возможности банка значительно расширяются, мы займем более высокую позицию среди лидеров российского банковского сообщества. Реструктуризация бизнеса группы и деятельности банка должна привести к темпам развития как самого ВБРР, так и Дальневосточного банка, опережающим отрасль в целом.