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Сбербанк прием окончил
Истек срок оплаты заявок на акции Сбербанка, размещаемые в рамках допэмиссии. В банке итоги размещения пока не подвели, но, как сообщают банки-организаторы, все заявки, поданные через них, были оплачены. Участники рынка не исключают того, что некоторые инвесторы будут находиться в акциях Сбербанка до начала размещения акций другого банка - ВТБ.
Ранее акционеры Сбербанка, воспользовавшись преимущественным правом, выкупили 46,96% доп-эмиссии, заплатив 146,27 млрд руб. ($5,58 млрд). Всего действующие акционеры оплатили 99% от поданных заявок: они выкупили 1 643 489 акций. Основной акционер - Банк России - приобрел 892 601 акцию на сумму 79,4 млрд руб. Всего же Сбербанк имеет право разместить 3,5 млн обыкновенных акций.
На приобретение акций Сбербанка инвесторам, не обладающим преимущественным правом, было дано две недели: с 8 по 21 марта включительно, столько же, сколько и акционерам для реализации их преимущественного права. Как сообщил РБК daily источник, близкий к размещению, инвесторы, подававшие заявки на покупку акций Сбербанка через банки-организаторы JP Morgan и Credit Suisse, полностью оплатили их.
По информации РБК daily, заявки на сумму от $50 до $200 млн на покупку акций Сбербанка подавали такие фонды, как GLG, DWS, Ashmore и Charlemagne.
Максимальный объем средств, который Сбербанк может получить от инвесторов вне преимущественного права, оценивается в 106 млрд руб. Всего в рамках допэмиссии Сбербанк, по словам его президента Андрея КАЗЬМИНА, может привлечь 252 млрд руб. при условии оплаты всеми инвесторами заявки на покупку акций. Окончательные итоги SPO будут подведены до конца марта.
Эксперты полагают, что в ближайшее время цена акций банка останется на прежнем уровне. "Мы не ожидаем, что будет значительный рост по этим акциям. Он, мягко говоря, лимитирован, - говорит управляющий директор по торговле акциями МДМ-Банка Деррик ПЕРЛИН. - В этих бумагах можно "посидеть" до размещения ВТБ, когда часть инвесторов скорее всего будет перекладываться в акции ВТБ для диверсификации рисков. Скорее всего, к этому моменту поддержка со стороны эмитента уже будет исчерпана, и вполне возможно, что акции Сбербанка упадут ниже 89 тыс. руб., после чего начнется массовый сброс акций".
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