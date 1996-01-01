ПримСоцБанк шагает по России

В Омске и Санкт-Петербурге открылись филиалы ПримСоцБанка с полным спектром услуг для юридических и физических лиц. В настоящее время ПримСоцБанк представлен в 16 городах России. Во Владивостоке насчитывается 6 дополнительных офисов, расположенных практически во всех районах города. В 2007 г. банк планирует открытие еще ряда дополнительных отделений и филиалов как на территории Приморского края, так и за его пределами.