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Полный инсайд
Кто владеет информацией - тот владеет миром. Это известное выражение все чаще вспоминается в связи с банковскими скандалами.
Самым масштабным из них был скандал, произошедший летом прошлого года, когда на черном рынке появились базы данных заемщиков банков. Специалисты МВД выяснили тогда, что это дело рук служб безопасности банков, которые решили подзаработать на конфиденциальной информации, сообщают "ФК-Новости".
Благо, если бы это был единичный случай. Беда в том, что инсайд становится в России чуть ли не системой. По сведениям того же МВД, и в настоящее время в 80% случаев информация из банка похищается людьми, которые являются его сотрудниками. Более того, отлажена криминальная схема: преступные группы внедряют в банк "своего человека" - "взломщика" IT-систем, и он "вытаскивает" нужные данные своим заказчикам.
Чаще всего - это информация по корпоративным клиентам. А она намного ценнее, чем информация о гражданах, потянувшихся в банки за кредитами. Нужно ли доказывать, что ваш конкурент по бизнесу, имея на руках ваши данные по движению капиталов, будет чувствовать себя комфортно и получит возможность заключать более выгодные сделки, которые были намерены заключить вы.
Мнения банкиров в отношении инсайда четко отражают исследования "Внутренние IT-угрозы в банковском секторе 2006", которые провела компания Infowatch. По ее данным, инсайдерские риски в банках превалируют над внешними угрозами в отношении 6:4. Большинство опрошенных банкиров (64%) считают наиболее опасными утечки персональных данных клиентов, которые происходят в результате кражи информации. Далее - по степени опасности - следует халатность сотрудников - 52% опрошенных.
Конечно, Центробанк РФ не мог остаться в стороне от такой ситуации. Он разослал письма в кредитные организации, объявив о своем намерении проверить уровень информационной безопасности, а для аудиторов еще в январе разработал проект стандарта по аудиту информационной безопасности и проект методики оценки ее уровня. Сейчас эти документы, согласно существующей практике, должны пройти экспертизу в Ассоциации пользователей стандартов ЦБ РФ по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации.
Лакмусовой бумажкой грядущих проверок станет стандарт информационной безопасности, сформированный ЦБ по западным образцам. В частности, документ приводит рекомендации по защите от инсайда.
Казалось бы, такому вниманию к острой банковской проблеме со стороны ЦБ банкиры должны только радоваться. Но особого энтузиазма в их рядах не наблюдается. Так, начальник отдела защиты информации банка "Авангард" Александр ЯКОВЕНКО заявил, что, во-первых, эффективность предлагаемого стандарта "неочевидна", и, во-вторых, проведение каких-либо проверок на сегодняшний день является преждевременным.
Такие высказывания понять можно. Эксперты банковского сектора утверждают, что исполнение стандарта потребует больших материальных затрат - согласно новой методике замены программы только по одному виду бизнеса может обойтись банку в сотни тысяч долларов, а эффективность таких мер под вопросом.
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