Бухгалтерский учет традиционно называют языком общения бизнеса. Очевидно, что интернационализация бизнеса обусловливает и необходимость интернационализации языка его общения. Эффективным инструментом на этом пути выступают Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), которые и предназначены для того, чтобы специалисты финансовых служб компаний различных стран могли общаться на понятном друг другу профессиональном языке.

Сегодня Международные стандарты финансовой отчетности признаны глобальными стандартами во всем мире. В частности, Европейский союз отказался от разработки собственных директив по вопросам финансовой отчетности, и все европейские компании, чьи ценные бумаги обращаются на финансовых рынках Европы, обязаны готовить отчетность в соответствии с принципами МСФО. В свою очередь в США идет работа по сближению американских учетных стандартов с правилами МСФО.

В России Международные стандарты обязательны пока лишь для банковского сектора, однако крупные компании уже несколько лет используют их при подготовке своей отчетности.

Почему они это делают? Для этого есть несколько веских причин. В их числе:

1. Использование МСФО обеспечивает однозначность трактовки каждой цифры в отчетности.

2. Такая отчетность позволяет оценить реальное положение дел в компании.

3. Единые стандарты отчетности внутри группы компаний позволяют производить быструю и корректную консолидацию активов, дают возможность понять, во что обернулся рубль, вложенный в дочерние компании.

4. Отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами, обеспечивает собственников и топ-менеджмент информацией для принятия стратегических решений.

В общих стандартах финансовой отчетности нуждаются не только крупные, то также и средние, и мелкие компании. Но здесь есть своя специфика. Не случайно Правление Комитета по МСФО приняло решение разработать и утвердить для них высококачественные международные стандарты, которые, с одной стороны, должны базироваться на тех же принципах, что и МСФО, а с другой - быть ориентированными на потребности пользователей отчетности именно малых и средних предприятий, на существенное упрощение в некоторых случаях требований по признанию, оценке и раскрытию информации. Такой подход в конечном счете снизит затраты компаний на составление отчетности, поможет им перейти на более высокую ступень организации своей деятельности. А также плавно подготовит их к переходу на полные версии МСФО в случае укрупнения и развития своего бизнеса.

Сегодня годовой отчет является своеобразным рекламным документом, отражающим положение компании на финансовых и товарных рынках, риски, финансовые результаты деятельности и даже стратегию развития компании. Основу годового отчета, безусловно, составляет финансовая отчетность. Причем отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами. В данном случае усилия аудиторского сообщества направлены на то, чтобы стандарты в своем применении стали именно тем инструментом, который несет информацию, полезную и необходимую для пользователя. Если Вы приняли решение о составлении отчетности по МСФО, для достижения этой цели существует несколько путей. Вот основные из них:

- трансформация отчетности, составленной по российским правилам;

- отражение фактов хозяйственной деятельности в системе национальных стандартов и по Международным стандартам.

Для достижения этих целей требуется помощь квалифицированных специалистов. Наша компания "ВЛ-Аудит" с 2006 г. предлагает свои услуги в области МСФО. Мы имеем в своем составе аудиторов, прошедших обучение по курсам "Международный бухгалтерский учет" и "Международные стандарты финансовой отчетности", имеющих дипломы Международной ассоциации бухгалтеров и Института финансовых аналитиков Великобритании.

В России длительное время работают международные системы профессиональной сертификации финансовых специалистов из Великобритании и США. Помимо вышеназванных это Ассоциация Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров, Институт Присяжных Бухгалтеров по управленческому учету и др.

Но качественную подготовку для сдачи экзаменов и написания контрольных работ можно получить и во Владивостоке. Уже несколько лет проблемами МСФО занимается кандидат экономических наук, доцент Н. В. Котельникова.

Мы рекомендуем нашим настоящим и будущим клиентам, которым необходимо иметь финансовую отчетность по МСФО, уже сейчас приступить к мероприятиям по переходу на нее, что даст возможность заблаговременно оценить картину своего финансового положения. Это поможет избежать организационных и других трудностей, которые могут возникнуть в условиях ограниченного времени.

Хотелось бы обратить внимание, что в связи с предстоящим проведением саммита АТЭС во Владивостоке неизбежно повышение инвестиционного рейтинга Приморского края, и Владивостока - в частности. Использование Международных стандартов откроет для отечественных компаний международные рынки капитала, докажет инвесторам и кредиторам открытость российских компаний, позволит пользователям принимать обоснованные решения.

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