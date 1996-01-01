Биржевой прорыв

Финансовый рынок Дальнего Востока, не смотря на свою не большую долю в финансовом рынке страны, по темпу роста в 2006 году опередил все остальные регионы России. Прокомментировать ситуацию "ДК" попросил Евгения БЕЛОЗЕРОВА, руководителя Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной биржи, а заодно и поделиться новыми планами биржи в Дальневосточном регионе.

- Евгений Анатольевич, совсем недавно собрание акционеров биржи приняло решение о переименовании АТМВБ. С чем это связано?

- Действительно, АТМВБ сейчас находится в процессе ребрендинга, который осуществляется в рамках общей региональной политики нашего основного акционера - ЗАО "ММВБ". Наше новое полное фирменное наименование теперь - "Региональный биржевой центр ММВБ - Дальний Восток". За ребрендингом стоит не только смена названия, но и кардинальное изменение общей стратегии деятельности биржи в регионе. Являясь предприятием, структурообразующим финансовый рынок Дальнего Востока, биржевой центр станет локомотивом, который посредством предоставления современных биржевых, информационных и образовательных услуг группы ММВБ местным банкам, финансовым компаниям и эмитентам, сам будет тянуть экономику региона, а не следовать за ней, как вагон.

- Финансовый рынок ДВФО в прошлом году рос небывалыми темпами. Ничего подобного не происходило в экономике региона за последние 10 лет. В чем причина такого роста?

- Объем торгов на финансовом рынке, осуществленный дальневосточными банками и финансовыми компаниями через ЗАО "АТМВБ", в 2006 году действительно вырос. Он составил 140,3 млрд рублей, что на 208% больше показателя 2005 года. По темпу роста финансовый рынок ДВФО опережает все остальные регионы России. Например, оборот региональных бирж страны в 2006 году вырос на 149% и составил 11,9 трлн рублей, суммарный оборот, включая ММВБ, вырос на 93% и составил 102,8 трлн рублей. Естественно, что это результат повышения активности организаций Дальнего Востока на финансовом рынке. Но прежде всего такой рост обусловлен повышением интереса дальневосточных профессиональных участников к инструментам денежного рынка (депозитным сделкам с Банком России). В данном сегменте в минувшем году мы наблюдали активный рост, не смотря на его практическое отсутствие в 2005 году. Объем торгов на данном рынке, осуществленный дальневосточными профучастниками через ЗАО "АТМВБ", увеличился по сравнению с прошлым годом в 72 раза и составил 39,5 млрд рулей. Среди семи региональных бирж АТМВБ в данном сегменте финансового рынка занимает второе место после Уральской валютной биржи.

- Как обстоят дела на валютном рынке? На фоне снижения курсовой стоимости доллара по отношению к рублю сохраняется ли интерес со стороны банков к инструментам данного рынка?

- Сложилось так, что российский валютный рынок традиционно направлен на операции с долларом, и Дальний Восток не исключение. Объем сделок дальневосточных банков, заключенных через ЗАО АТМВБ, в 2006 году составил 87,1 млрд руб., что в 2,3 раза больше показателя 2005 года. При этом на долю торгов по доллару США пришлось 98,8% всего объема торгов. Иная ситуация с евро. К сожалению, за шесть лет обращения евро и его 52%-ная доля во внешнеторговом обороте России не сделали внутренний рынок рубль-евро заметней. В 2006 году доля объема торгов по евро составила 1,2% в суммарном объеме валютных торгов на ЗАО "АТМВБ".

- В 2006 году много говорили также о развитии российского рынка ценных бумаг. Каковы здесь тенденции в регионе?

- Индекс фондового рынка ММВБ за 2006 год вырос на 41,5%. Суммарный объем фондового рынка региональных бирж и Фондовой биржи ММВБ вырос в 2006 году на 218% и составил 40,9 трлн руб. И это очень высокие результаты. Тем не менее активность профучастников на ЗАО "АТМВБ" в 2006 году была самой низкой по сравнению с другими регионами России. Несмотря на то, что объем торгов на фондовом рынке, осуществленный через ЗАО "АТМВБ" в 2006 году составил 10,5 млн руб., что на 62,6% больше показателя прошлого года, его доля в суммарном обороте торгов региональных бирж, включая ММВБ, составила 0,03%. Но эта ситуация решаемая, и в 2007 году стратегия дальневосточного подразделения ММВБ будет направлена на развитие именного этого рынка в ДВФО.

- Если не секрет, расскажите, что Региональный биржевой центр "ММВБ - Дальний Восток" собирается делать для развития фондового рынка в ДВФО?

- Прежде всего мы планируем устранить присутствующий на Дальнем Востоке недостаток информации о возможностях, которые несет в себе фондовый рынок. Ведь вкладывая денежные средства в ценные бумаги российских компаний, население не только может сохранить свои накопления от инфляции, но и преумножить их. В этом году мы планируем запустить серию регулярных бесплатных семинаров для всех желающих попробовать свои силы на фондовом рынке. К слову сказать, проходить они будут в новом офисе биржи, презентация которого планируется на начало апреля 2007 года. Торговый зал биржи будет оснащен по последнему слову техники и выглядеть как уменьшенная копия торгового зала ММВБ. Так что, торгуя там, инвесторы и профучастники смогут ощутить атмосферу, которая царит на ММВБ - крупнейшей бирже страны.

Большой блок работы предстоит в отношении эмитентов ДВФО. И здесь нам есть чем помочь предприятиям, заинтересованным в привлечении средств для развития бизнеса. Ведь помимо кредитов есть и другие формы заимствования, в том числе на рынке капиталов. Мы готовы оказывать информационное и консультационное содействие эмитентам ДВФО по любым вопросам, связанным с процедурой размещения облигационных займов, допуском акций к торгам на Фондовой бирже ММВБ (IPO и листинг). Помимо этого мы планируем помогать местным эмитентам налаживать взаимоотношения с инвестиционным сообществом. На нашем новом сайте в режиме on-line будут проходить интернет-конференции, посредством которых руководство эмитентов сможет пообщаться с инвесторами и аналитиками рынка ценных бумаг. Одной из основных наших задач также является создание на базе "ММВБ-Дальний Восток" учебного центра, где мы планируем на регулярной основе проводить семинары не только для инвесторов, но и для сотрудников банков, финансовых компаний и эмитентов.

- Известно, что с развитием телекоммуникаций большинство сделок на бирже в современных условиях осуществляется посредством интернет-технологий. Что нового предложит региональный биржевой центр дальневосточным профучастникам?

- Вы правы, большинство биржевых сделок с ценными бумагами на АТМВБ заключается посредством системы удаленного доступа. В 2007 году мы планируем покупку новой системы интернет-трейдинга, позволяющей банкам и финансовым компаниям предоставлять своим клиентам полный спектр услуг интернет-трейдинга. Сейчас мы плотно ведем переговоры с несколькими разработчиками таких систем. Внедрение местными банками на условиях аутсорсинга современной системы интернет-трейдинга создаст конкурентную атмосферу в данном сегменте рынка, а значит, и поспособствует его развитию.

- В деловых кругах также ходят слухи, что в апреле на презентации нового офиса регионального биржевого центра "ММВБ-Дальний Восток" будет присутствовать топ-менеджмент Группы ММВБ. Так ли это?

- В данный момент мы активно готовимся к презентации нового офиса. В рамках этого мероприятия планируем провести семинар-презентацию услуг Группы ММВБ, а также расскажем о последних тенденциях развития биржевого рынка в России. На мероприятии обязательно будет присутствовать руководство группы ММВБ, и на пресс-конференции, которая пройдет после семинара, мы постараемся осветить все планы и направления деятельности регионального биржевого центра "ММВБ-Дальний Восток" в регионах ДВФО. Так что, пользуясь случаем, хочу пригласить на открытие нового офиса всех, кто связывает свою жизнь с биржевым рынком.