Далькомбанк вышел на "редан"

Президент ОАО "Далькомбанк" Андрей ШЛЯХОВОЙ прошедший год оценивает положительно. Те реформы, которые проводил банк - и системы управления, и организации труда, - принесли плоды. Получена хорошая прибыль, сформированы большие резервы. По ряду показателей банк вплотную приблизился к международным требованиям. Теперь готовится к IPO и внедряет новые продукты.

- Андрей Захарович, как вы сами оцениваете, теперь идет развитие банка вглубь или продолжается вширь?

- И вглубь, и вширь. Хотя вширь может быть не так интенсивно, как раньше. Сегодня мы стремимся повысить эффективность существующих подразделений. Основные силы направлены на рост качественных показателей и комиссионных доходов. Дополнительные офисы открываем только там, где уже присутствуем.

- Какие филиалы порадовали вас в 2006 году?

- Иркутский. Филиал отработал всего год, но показал очень хорошие результаты: высокую прибыль, открыл два допофиса - в Ангарске и Иркутске, сформировал большой кредитный портфель.

- С чем связан успех?

- Во-первых, регион достаточно перспективный и интересный. Во-вторых, мы не ошиблись с руководством. Успех любого начинания на 60-70% зависит от того, кто стоит во главе проекта, какие люди занимаются этим делом, насколько им это интересно.

- Какие продукты и услуги особенно хорошо идут в Сибири?

- Те же самые, что и на Дальнем Востоке - кредиты, вклады. Единственное, что в Иркутске пока больше востребовано, чем, например, во Владивостоке, - это интернет-банкинг. Но эту услугу мы запустили недавно, и люди только сейчас начинают ее узнавать и осознавать, какие удобства она дает.

- Такой банк, как ваш - региональный и ориентирующийся на розницу, - за счет чего сегодня может повышать свою доходность?

- За счет удешевления услуг, повышения качества обслуживания и более оперативного реагирования на изменение рыночной ситуации.

- В какой мере это возможно?

- Понятно, что всему есть предел, и удешевление не должно сказаться на качестве, поэтому единственный способ - оптимальное построение бизнес-структуры, введение рыночных стимулов мотивации персонала. Ситуация на рынке меняется быстро, и эти стимулы тоже надо менять достаточно оперативно. Быстрота реагирования - тот козырь, который у нас есть, в отличие от крупных банков.

- Насколько сегодня высока мотивация сотрудников Далькомбанка?

- Пока несовершенна. Но каждый высоко мотивированный и эффективный сотрудник - это идеал, то, к чему нужно стремиться. Так, например, в 2005 году мы ввели бонусную систему и увидели, что количественный рост показателей не соответствует качественному. Нам нужен не просто вал, а выдача качественных кредитов. И нужно, чтобы кредитные эксперты к этому вопросу относились ответственно. Вы же знаете проблему розницы, многие банки год-два назад выдавали кредиты всем и каждому, как знаменем махали своим кредитным портфелем, а потом, когда наступило время платить, им пришлось создавать такие резервы... Мы вовремя переориентировались на качество кредитов и соответственно систему мотивации изменили. Сегодня стараемся стимулировать персонал не за выдачу кредита, а за своевременное погашение.

- Какие услуги из тех, что предлагает Далькомбанк, являются основными?

- Традиционно потребительское кредитование, расчетно-кассовое обслуживание населения - коммунальные платежи, переводы и т.д. В связи с тем, что именно эти услуги сейчас являются главными, делаем ставку на интернет-банкинг. Предоставляя дистанционный доступ к счету, мы и об удобстве клиентов заботимся, и нагрузку на работников банковских офисов уменьшаем. Это как раз один из способов, как можно качество услуг повышать, а себестоимость снижать.

Мы начали продвигать интернет-банкинг с середины прошлого года. Сначала, как все новое, он вызывал настороженность. К дистанционному управлению своим счетом тоже надо привыкнуть. 10 лет назад и сотовая связь казалась чем-то из области фантастики. Интернет-банкинг тоже станет привычным делом. Зачем после работы бежать в банк, стоять в очереди, когда можно прийти домой, налить себе чашку чая, сесть за компьютер, войти в программу и, щелкнув несколько раз мышкой, оплатить коммунальные услуги, сделать перевод и т.д. Понятно, что не все еще имеют доступ в Интернет с домашнего компьютера, но 20-30% населения точно имеют.

- На ваш взгляд, интернет-банкинг - это дополнительное конкурентное преимущество банка?

- Безусловно. Один из индийских банков добился колоссального финансового роста именно за счет внедрения интернет-технологий.

- Сколько ваших клиентов сейчас пользуются этой услугой?

- В разных регионах по-разному. В Хабаровске, например, платежи через Интернет уже сегодня составляют 6,5%. В других регионах значительно ниже. Но пока это новый продукт и необходимо довести долю до 40-50%.

- В связи с тем, что будет активно развиваться интернет-банкинг, какое будущее ждет филиальную сеть банка?

- В независимости от того, есть интернет-банкинг или нет, должны быть узловые точки, куда человек может прийти в случае возникновения проблем, проконсультироваться, оформить тот же интернет-банкинг. И они останутся - офисы, где будет осуществляться комплексное обслуживание клиентов.

- Вы разработали стратегию развития банка до 2011 года. Что в ней?

- Мы определили для себя основные показатели, которые должны достичь. Активы, капитал, кредитный портфель, прибыль, сеть за пять лет должны увеличиться в два-три раза.

- Каким будет банковский рынок Дальнего Востока через пять лет?

- Регион будет очень интенсивно развиваться в ближайшие 10-12 лет. Это не может не затронуть банковскую систему, потому что она должна соответствовать потребностям экономики. А развитие региона связано, прежде всего, с Китаем. У нас есть энергетические ресурсы, которые ему необходимы. И он как локомотив может вытащить наш регион.

- Но на Дальнем Востоке из-за неблагоприятной демографической ситуации спрос на банковские услуги ограничен?

- Ограничен. Но те люди, которые здесь живут, - это высокооплачиваемые работники. Они востребованы на рынке и, естественно, как клиенты интересны банку. Неважно, сколько людей, важно, кто эти люди. Если занятость в регионе не превышает 10%, то банку он неинтересен, даже если там проживает в 10 раз больше людей, чем на Дальнем Востоке. При этом Дальний Восток - это регион обособленный, следовательно, здесь у людей появляются дополнительные потребности - где-то учить своих детей, выезжать на отдых и т.д. И это еще один стимул для развития банковского сектора. Людям надо кредитоваться, делать переводы и т.д. Потребность в этом достаточно высока.

- А как будет складываться сотрудничество с азиатскими банками?

- Связи будут укрепляться. Многие ошибочно полагают, что после вступления России в ВТО на Дальний Восток придут какие-то монстры и раздавят все мелкие банки. Никто без оглядки в чужой регион не пойдет. Никто не хочет потерять бизнес из-за не просчитанных рисков. И компании, и банки будут устанавливать партнерские отношения для обкатки технологий. Затем постепенно пойдет консолидация активов, смена акционеров. Это естественный процесс.

- Но пока - здесь и сейчас - региональные банки стремятся найти партнера на западе страны.

- Мы теоретически рассматриваем возможность такого партнерства. И считаемся с ней, потому что сила денег в их концентрации. Вообще для себя мы определили два пути развития. Первый - путь самостоятельного развития через IPO и выход на азиатский рынок. Второй - консолидация с каким-то стратегическим инвестором, с тем, кто заинтересован в развитии банковского сектора. Пока мы не торопимся, потому что прогнозируем хороший рост финансовых показателей банка в течение ближайших лет. Но присматриваемся к возможным альянсам.

На протяжении семи-восьми лет нам неоднократно поступали предложения, мы их изучаем. Но подписанных соглашений нет, мы свободны.

- И не намечается?

- Если завтра придет какой-нибудь крупный международный банк и предложит объединиться, предоставит лимиты и новые возможности, конечно, мы заключим соглашение. Нам нужен такой партнер, опираясь на которого, мы разовьемся, станем еще более интересны для своих клиентов. Просто заработать себе денег на продаже банка мы цели не ставим. Если бы ставили, то сделали бы это еще много лет назад. Повторюсь, наши будущие инвесторы должны быть заинтересованы в развитии экономики на Дальнем Востоке, чтобы мы могли развиваться.

- Когда планируете выйти на IPO?

- Через три года. Мы уже не первый год работаем в этом направлении, у нас есть консультанты, и перед нами стоит задача - добиться определенных показателей. Мы к ним вплотную подошли.

- Одним из приоритетных направлений на следующие пять лет вы определили для себя кредитование малого бизнеса. Что сделано в этом направлении за год?

- В 2006 году мы разработали и внедрили несколько новых продуктов по экспресс-кредитованию индивидуальных предпринимателей. Как результат существенно вырос портфель кредитов этой категории заемщиков. Но многие малые предприниматели до сих пор не научились цивилизованно работать. И для некоторых из них даже сейчас является откровением, что можно получить дешевый кредит в банке. Они привыкли брать в долг на рынке небанковских услуг. И эту ситуацию надо менять.

Другая проблема - у них нет нормальной отчетности, кредитной истории, и с формальной точки зрения их трудно кредитовать. Для работы с этими заемщиками нужны разветвленная сеть и тесный контакт кредитного эксперта и предпринимателя. В то же время именно в этом направлении крупные банки нам не конкуренты. Частные лица и индивидуальные предприниматели - это наши постоянные клиенты. Отношения между ними и банком выстраиваются в течение многих лет, и сломать их непросто.

Кроме того, кредитуя малый бизнес, мы диверсифицируем риски, следовательно, повышается устойчивость банка.

- Но просроченная задолженность существует?

- Среди должников малых предпринимателей очень мало, и суммы небольшие. Мы не поддались ажиотажу, когда многие банки работали с лозунгом "кредитовать любыми путями". Мы проводили взвешенную политику, поэтому и по потребительским кредитам задолженность у нас не превышает разумные рубежи. Просрочка колеблется в пределах 2%. Причем две трети из этих просроченных кредитов - нормальные, по которым отсутствует угроза невозврата, просто сбился график погашения.

- Чтобы кредитовать, банку нужно привлекать средства . Как с этим обстоят дела?

- Остатки на вкладах растут. Люди несут деньги в банк. И это говорит о том, что население деньги имеет, резервы не исчерпаны. Увеличение депозитов я связываю с общим улучшением экономической ситуации в стране, ростом благосостояния граждан. А качество наших продуктов можно оценить, сравнивая рост депозитов у нас и у конкурентов.

- Планируете ли вы в этом году увеличивать капитал банка путем выпуска акций?

- Да. Весной пройдет регистрация очередной эмиссии акций на 170 млн руб. Следующая - в конце года. Активы растут, и мы должны увеличивать капитал. Делать это только за счет прибыли нерационально, приходится выпускать акции и привлекать дополнительные средства на фондовом рынке. Но за счет этих средств банк развивается.