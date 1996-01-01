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Деньги от "Каунтерпарта" подешевели
За счет привлеченных за рубежом средств кредиты "Каунтерпарт бизнес фонда" станут дешевле.
Фонд поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт бизнес фонд" привлек средства от BlueOrchard Dexia Micro-Credit Fund (Luxemburg). Деньги будут направлены на увеличение объемов кредитования малого бизнеса Хабаровского края, ЕАО, Приморского края.
"Мы целенаправленно два года шли к достижению этой цели, - комментирует событие учредитель КБФ Алексей ШУМИЛОВ. - В начале 2006 г. фонд получил международный рейтинг, что было одним из основных условий кредитования. Для нас важно создать прецедент, начать формирование кредитной истории Фонда на международном рынке капитала, так как подобного опыта у микрофинансовых организаций Дальнего Востока не существует. А ведь ресурсы на внешнем рынке существенно дешевле, чем на отечественном. Соответственно уже в ближайшее время наши финансовые услуги станут еще доступнее для предпринимателей".
ДосьеФонд поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт бизнес фонд" работает в Хабаровске с 1998 г. За весь период работы выдано 4800 займов малому бизнесу на сумму более 600 млн руб. Открыты представительства в городах Бикин, Вяземский, Владивосток, Биробиджан. Основными партнерами являются: правительство Хабаровского края, ОАО "Далькомбанк", страховая компания "Дальлесстрах". BlueOrchard Finance - управляющая компания, основана в 2001, специализируется на микрофинансировании и управляет активами в размере $330 млн (по состоянию на декабрь 2006). BlueOrchard Dexia MicroCredit Fund - один из фондов, управляемых BlueOrchard Finance, общая стоимость активов, по данным за февраль 2006 г., составляет $161 млн.
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