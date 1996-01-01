Деньги от "Каунтерпарта" подешевели

За счет привлеченных за рубежом средств кредиты "Каунтерпарт бизнес фонда" станут дешевле.

Фонд поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт бизнес фонд" привлек средства от BlueOrchard Dexia Micro-Credit Fund (Luxemburg). Деньги будут направлены на увеличение объемов кредитования малого бизнеса Хабаровского края, ЕАО, Приморского края.

"Мы целенаправленно два года шли к достижению этой цели, - комментирует событие учредитель КБФ Алексей ШУМИЛОВ. - В начале 2006 г. фонд получил международный рейтинг, что было одним из основных условий кредитования. Для нас важно создать прецедент, начать формирование кредитной истории Фонда на международном рынке капитала, так как подобного опыта у микрофинансовых организаций Дальнего Востока не существует. А ведь ресурсы на внешнем рынке существенно дешевле, чем на отечественном. Соответственно уже в ближайшее время наши финансовые услуги станут еще доступнее для предпринимателей".