Видеть за акцией бизнес

Финансовая независимость, когда денег столько, что можно выбирать: работать или нет, - это мечта многих. Как утверждает известный российский финансист Светлана ШЕВЦОВА, достичь ее может любой. Начать можно с малого - инвестировать ежемесячно 10-15% доходов в фондовый рынок. Почему именно туда? Потому что стоимость "входного билета" на него ниже, чем, например, на рынок недвижимости, а доходность может быть выше, чем по банковским вкладам.

Однако, чтобы иметь стабильный доход, надо правильно выбирать объекты инвестирования. "Инвестировать в фондовый рынок в зависимости от того, какие сегодня преобладают новости о компании,- это неправильно, - считает Светлана Шевцова. - На западе продвинутые инвесторы владеют количественными оценками бизнеса компании". Теперь их знают и хабаровчане.

Когда-то Светлана Шевцова, как сама признается, была типичным биржевым спекулянтом, но однажды ей предложили написать книгу об инвестировании в фондовый рынок. "Работая над книгой, я очень увлеклась идеями Уоррена Баффета и его учителя Бенджамина Грэхема, - рассказывает она. - Они говорят, что нельзя просто продавать и покупать акции. Надо оценивать предприятия. Грамотный инвестор видит за акцией бизнес компании, умеет читать балансы и знает, что есть компании переоцененные и недооцененные".

Так как все люди разные, то нет и некоего абстрактного идеального инвестиционного портфеля. "Ваша задача - создать комфортный для себя инвестиционный портфель, - объясняла она на семинаре. - Это значит, что не нужно обязательно использовать все инструменты фондового рынка и вкладывать деньги и в акции, и в облигации, и в ПИФы, и в векселя. Нужно подобрать то, что вы хотите, но постараться вложить деньги как в инструменты с гарантированным доходом, так и в более рискованные. А после того как виртуальный портфель составлен, не стоит бежать и покупать выбранные бумаги. Предпочтительней понаблюдать за ними. Посмотреть за котировками. Это так же, как с обувью - перед покупкой неплохо бы померить и посмотреть, жмет - не жмет, удобно - не удобно. Ваша прибыль от вас никуда не уйдет. Рынок большой - одна бумага ушла, появиться другая".

Как известно, самыми доступными для частного инвестора инструментами фондового рынка являются акции и облигации компаний, котирующиеся на бирже. "Акция, если упростить, - это доля бизнеса, - поясняет Светлана Шевцова. - Основной доход акционер получает при продаже акций. Следовательно, задача инвестора - вложить деньги в акции компании, которая растет". Вроде бы для этого достаточно посмотреть на биржевые котировки акций. Но это было бы справедливо, если бы рыночная цена акции отражала реальное финансовое состояние компании. Однако после того, как акция выводится на рынок, она покупается и продается. Ее стоимость растет или падает, потому что есть участники рынка, которые зарабатывают на дневных, недельных, месячных колебаниях цены. Задача инвестора -найти компанию, которая будет развиваться. Выводы об этом можно сделать, анализируя финансовую отчетность предприятия.

"Первым делом я смотрю отчет о прибылях и убытках компании, - делится опытом по оценочному инвестированию Светлана Швецова. - Вижу положительную динамику, анализирую дальше". Дальше рекомендуется считать численные показатели - ROE (возврат на капитал), P/B (переоценка акции рынком), P/E (срок возврата вложенных средств). ROE показывает, насколько эффективно менеджмент компании использует собственный капитал. Допустим, коэффициент равен 39% - это значит, что на каждый вложенный рубль компания получила в рассматриваемом периоде 39 коп. чистой прибыли. Сравнивать ROE можно с процентом по банковскому вкладу - если он меньше 9%, то и деньги лучше нести в банк. И с ROE компаний этой же отрасли.

Однако какой бы высокий ни был ROE, при инвестировании необходимо учитывать и другие показатели, в частности P/B. Чтобы рассчитать этот коэффициент, нужно знать рыночную и балансовую стоимость акции. "Этот коэффициент показывает, насколько акции переоценены рынком, - поясняет Светлана Шевцова. - В знаменателе стоит то, что компания реально стоит, а в числителе то, во что рынок ее оценивает". Если рынок сильно переоценил акцию, то покупать ее не стоит. Сравнивать этот показатель тоже нужно со средним по отрасли. Так, например, если для западных нефтяных компаний этот коэффициент в среднем равняется 3, а для какой-нибудь российской нефтяной компании он равен 2, при этом ROE у них одинаковы, то, как учит Светлана Швецова, акции такой компании стоит покупать. Коэффициент P/E показывает соотношение цены акции к чистой прибыли на акцию или сколько лет потребуется для того, чтобы вернуть вложенную сумму денег. Следовательно, чем он меньше, тем лучше.

Именно эти коэффициенты на следующий день после теоретических занятий, зависнув на сайтах РБК, РТС, ММВБ, СПМВБ и других, дружно считали участники семинара. И именно по ним подбирали компании, акции которых хотели бы приобрести. Большинство просчитывали инвестиционную привлекательность российских "монстров" - Газпрома, Лукойла, МТС, Билайна и т.п. Отдельные индивидуумы обратились к дальневосточным компаниям - пусть поменьше и ликвидность акций похуже, но зато родные. Кто-то проверял предприятия, акции которых были куплены еще в начале 90-х на ваучеры.

Из того, что было отсмотрено и оценено, понравился "Сургутнефтегаз". "По коэффициентам смотрится очень неплохо, - рассказывал остальным после практической части один из участников семинара: P/B - 1,41, ROE -15,2, P/E - 10,62. Переоценка у него небольшая, ROE приемлемое". Из местных компаний кто-то просчитал "Дальсвязь": ROE - 10,5%, P/B -1,47, P/E - 14,2. Из любопытства посмотрели Microsoft: ROE - 89%, P/E -25,8, P/B - 8,16. Также на американском фондовом рынке нашли "Американскую энергетическую компанию" с ROE - 583,47%, P/B - 2,25. Она функционирует три года, производит и поставляет электрическую энергию на юго-западе США, динамика выручки, прибыли положительная. Р/B за полгода вырос на 0,5.

Но главное, что поняли участники семинара, - чтобы стать обеспеченным человеком, нужно этого действительно очень хотеть. Причина проста - на поиск тех ценных бумаг, что пойдут в рост, надо не только время потратить, но и голову к процессу "подключить". Однако овчинка выделки стоит. По крайней мере, именно так решило большинство.