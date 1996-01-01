"Восточный экспресс банк" проведет ряд сделок

Годовое собрание акционеров "Восточный экспресс банк" (Амурская область, ранее "Дальвнешторгбанк") назначено на 27 марта.

Акционерам предприятия предстоит утвердить бухгалтерский баланс и годовой отчет за 2006 г., принять решение о распределении прибыли за минувший год, утвердить аудитора, избрать совет директоров и ревизионную комиссию. Кроме того, на годовом собрании акционеры рассмотрят вопрос об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

22 июня 2006 г. "Дальвнешторгбанк" произвел ребрендинг и изменил наименование на "Восточный экспресс банк".