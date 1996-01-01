Cуд защитил Центробанк

Приватизаторы обижают не только маленьких и слабых. Во Владивостоке едва не попал "под раздачу" Центральный банк РФ.

Местные органы власти вознамерились продать с аукциона все арендуемые им муниципальные помещения: офис на ул. Пушкинской, 8-б, офис на ул. Фонтанной, 19 и даже основное здание Главного управления ЦБ на ул. Светланской, 73. Их общая площадь - свыше 1,5 тыс. квадратных метров. За каждый из объектов, расположенных в историческом центре города, приватизаторы установили весьма скромную начальную цену, совокупно - 24 млн 377 тыс руб.

Решение властей пустить с молотка помещения, занимаемые главным денежно-кредитным учреждением страны, удивительным образом совпало с поражением администрации Владивостока в споре за земельный участок на Корабельной набережной, где замышлялось строительство православного собора. Не успел 7 июля Арбитражный суд Приморского края признать права ГУ ЦБ на эту землю, как уже 21 июля городская дума вносит изменения в программу и условия приватизации муниципального имущества на 2006 г., дополнив "продажный" перечень объектами со Светланской, 73 и Фонтанной, 19. Банковский офис на Пушкинской, 8-б угодил в перечень гораздо раньше, но об этом арендатор узнал из постановления главы города за 26 июля, объявившего его продажу.

Любопытно, что накануне начальник ГУ ЦБ по Приморскому краю РУДЬКО-СИЛИВАНОВ обратился к мэру Владивостока НИКОЛАЕВУ с просьбой о безвозмездной передаче в федеральную собственность всех помещений, которые использует во Владивостоке Центральный банк. Но из "серого дома" ответа не последовало.

Дешевой распродаже помешало обращение Центробанка в арбитражный суд с требованием признать недействительными акты муниципальных органов - в той части, которая касается приватизации спорной недвижимости. Эти документы, считал банк, противоречат требованиям законодательства о безвозмездной передаче в федеральную собственность муниципального имущества, используемого федеральными органами государственной власти. По ходатайству заявителя, суд наложил запрет на любые действия, "направленные на отчуждение муниципального имущества".

С точки зрения муниципалитета, Центробанк вообще не может претендовать на дармовые помещения, поскольку-де "не является органом государственной власти". Однако в ходе процесса этот довод был опровергнут. Итогом полугодовых разбирательств стало мартовское решение судьи Елены ГОЛУБ об удовлетворении требований банка. Хотя не исключено, проигравшая сторона еще попытается обжаловать вынесенный судебный акт. Тем более что в рамках другого арбитражного дела ЦБ добивается передачи спорной недвижимости в собственность РФ. Предварительное заседание суда назначено на 23 апреля.