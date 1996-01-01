Пенсионные недокопления

Как свидетельствуют данные рэнкинга "Интерфакс-100. Управление пенсионными накоплениями за период с I квартала 2004 г. по IV квартал 2006 г.", во Внешэкономбанке (государственная УК) к началу 2007 г. находились 96,6% этих средств. Несколько возросла доля рынка частных управляющих компаний - с 3,1% в 2005 г. до 3,4% по итогам 2006 г.

При этом, как полагают эксперты и участники рынка, для большинства "молчунов" (то есть граждан, которые не перевели свои пенсионные накопления в негосударственные структуры) отказ от выбора частной структуры для своих пенсионных накоплений был не осознанным решением, а скорее результатом недоступности информации о деятельности УК и пенсионных фондов.

Досье В 2003 г. граждане России, участвующие в пенсионной реформе, получили возможность доверить свои пенсионные накопления частным управляющим компаниям. В 2004 г. к работе с пенсионными накоплениями присоединились негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В настоящее время право работать со средствами накопительной части пенсионной системы имеют 56 управляющих компаний (УК), включая государственную УК Внешэкономбанк, а также более 100 НПФ.

Несмотря на то, что львиная часть вновь поступающих на рынок средств по-прежнему оседает в государственной УК (96,6% от суммы перечислений из Пенсионного фонда России в 2006 г.), частные компании демонстрируют значительно более эффективное управление средствами. Этот фактор, наряду с притоком средств новых клиентов, и является основной причиной роста их рыночной доли. В свою очередь, доля Внешэкономбанка на рынке поддерживается лишь благодаря перечислению из ПФР новых средств "молчунов".

Так, в структуре прироста средств в "пенсионных" портфелях у Внешэкономбанка доля "свежих" денег, поступивших из ПФР, составила 87,1%, и только 12,9% пришлось на заработанный доход, в то время как годом ранее эти доли соотносились как 82,4% и 17,6%.

Рост портфелей частных управляющих в минувшем году на 67% был обусловлен притоком новых денег и на 33% - заработанной прибылью (год назад это соотношение выглядело как 71,1% к 28,9%).

Согласно сообщению ПФР "О реализации застрахованными лицами прав при формировании накопительной части трудовой пенсии", опубликованному на официальном сайте этого ведомства, в 2006 г. своим правом выбора управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для инвестирования пенсионных накоплений воспользовались 1 млн 191 тыс. человек. Эти цифры почти в 1,5 раза превышают показатели 2005 г., когда частным структурам удалось собрать 841 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений из государственной системы в частную. Таким образом, управляющим компаниям и пенсионным фондам удалось привлечь из государственной системы 17 млрд руб. Пенсионные накопления остальных 93% граждан находятся в управлении Внешэкономбанка.

Государство сэкономило на малом

По прошествии трех лет доля будущих пенсионеров, доверивших свои пенсионные деньги частным структурам, составляет лишь около 5% от общего числа участвующих в реформе. Президент Управляющей компании "Тройка Диалог" Павел ТЕПЛУХИН, с которым корреспондент "ЗР" встретился в Москве на семинаре Клуба региональной журналистики "Из первых уст", считает, что перевод накоплений в частную систему сдерживается весьма низким уровнем информированности граждан о реформе.

"По опросам общественного мнения выясняется, что примерно 70% населения вообще не в курсе того, что у нас идет пенсионная реформа. У этих людей возникло право распорядиться своей будущей пенсией. Право возникло сейчас - пенсия будущая. Об этом праве государство должно было хотя бы проинформировать своих граждан. Тем не менее на разъяснения государство не потратило ни одной копейки. Отсюда и результат: население в целом не осведомлено о возникшем праве, о том, что ему надо делать", - отмечает П. Теплухин.

По его словам, УК по-прежнему заинтересованы в том, чтобы управлять пенсионными деньгами. "Но неправильно, что мы можем сделать какое-то чудо. Объясню почему. Я, как управляющий, на каждом будущем пенсионере зарабатываю в среднем 25 руб. в год. Это мое вознаграждение, которое ограничено законодательно. В законе прописано. За 25 руб. в год, как вы понимаете, мало что можно сделать. Одно письмо стоит дороже, если его напечатать, положить в конверт и отправить по почте. А его надо хотя бы раз в год посылать. А уж тем более проводить какие-то рекламные кампании. Например, "Билайн" для того, чтобы затащить вас к себе, тратит на вас в среднем $150 на каждого абонента, для того чтобы вы стали абонентом "Билайн". Мне же законом предписано, что я получаю 25 руб. в год. Скажите, пожалуйста, я могу конкурировать с "Билайном", вовлекая вас в пенсионную реформу? Нет. Бюджет не тот. Поэтому теоретически - да, я заинтересован. Практически - да, "Тройка Диалог" потратила около $1 млн на разъяснения, рекламную кампанию и так далее. Всего управляющие компании в целом по стране потратили $10 млн. Государство гордо не потратило ни копейки".

УК дефолта не боятся

На вопрос "ЗР", что будет, если одна из управляющих компаний объявит своеобразный дефолт в ближайшее время, П. Теплухин ответил, что это, в принципе, невозможно.

- Система управления пенсионными деньгами настолько зарегулирована, настолько плотно контролируется, что если один из участников этой системы пропадет - будь то управляющая компания или, не дай бог, Внешэкономбанк, или еще кто бы то ни было, - то пенсионеры не пострадают. Потому что инвестиционные решения принимаются в одном месте, платежка подписывается в другом месте. От того, что я решил, что нужно купить ЛУКОЙЛ и продать "Газпром", оно само не купится. Это решение должно быть подтверждено платежкой. А платежка должна быть подписана тем же Внешэкономбанком или Внешторгбанком, который является депозитарием (хранителем) этих денег. И тот, и другой контролируются, и каждый получает собственную лицензию.

Помимо этого есть еще Министерство финансов, Федеральное агентство по финансовым рынкам, которые нас контролируют, аудиторы, которые контролируют. В общем, надсмотрщиков - армия. Все это, к сожалению, ложится на плечи будущих пенсионеров, потому что они всю эту армию оплачивают, естественно. Ведь каждый хочет контролировать по-своему, и каждый хочет за это нехилую зарплату получать. Но, в результате, выстроена такая эшелонированная система охраны, обороны, что ничего страшного не будет.

Управляющие компании - это, в принципе, такая конструкция, для банкротства которой нужно очень сложную схему представить, чтобы она повлияла на пенсионеров или на пайщиков. И в случае с паевыми инвестиционными фондами, и в случае с пенсионными фондами, и в случае с другими клиентскими активами существует очень мощная законодательная система защиты. В отличие от банков, которые действительно лопаются один за другим, управляющие компании - это очень надежная структура. И банкротство не приводит к убыткам для клиентов.