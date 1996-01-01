Банк "Дземги" станет Роял-Кредит-Банком

После проведения ребрендинга банк "Дземги" (Комсомольск-на-Амуре) будет именоваться Роял-Кредит-Банком, сообщили ДДГ "ЗР" в ОАО "Синергия", акционеры которого контролируют более 60% акций банка.

Как уже сообщал "ЗР", около 12% акций банка "Дземги" досталось "Синергии" в начале 2006 г. при покупке крупного пакета акций ОАО "ДАКГОМЗ", который на момент покупки являлся одним из акционеров КБ "Дземги". Еще около 50% позже были выкуплены у других акционеров, в том числе у ряда физических лиц.

Роял-Кредит-Банк позиционируется как региональный розничный банк, оказывающий различный спектр услуг для населения. В начале года планируется открытие офиса под новым брендом во Владивостоке, Уссурийске и Находке.