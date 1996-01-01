В день рождения ПримСоцБанка его клиенты получили цветы

Одно из ведущих кредитно-финансовых учреждений Приморья - ПримСоцБанк - отметило на прошедшей неделе свой день рождения. В этом году банк не только украшает свои офисы тюльпанами, но и дарит их своим клиентам, сообщается в пресс-релизе банка.

ПримСоцБанк осуществляет свою деятельность на протяжении 13 лет. Результатом работы банка явилось плодотворное деловое партнерство со многими предприятиями Приморского края и Дальнего Востока. Безупречная репутация банка на протяжении 13 лет своей деятельности в совокупности со своими конкурентными преимуществами позволяет продолжать активную стратегию развития в банке как корпоративного, так и розничного бизнеса.