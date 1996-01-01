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МЭРТ предлагает отбирать у должников жилье
Минэкономразвития России доработало механизм защиты отечественного финансового рынка от массовых отказов от платежей по потребительским кредитам, сообщают "ФК-Новости".
Начальник отдела корпоративного законодательства департамента корпоративного управления МЭРТ Сергей ЦЫГАНКОВ рассказал РБК, что министерство заканчивает разработку законопроекта, в соответствии с которым граждан-должников предлагается разделить на три группы в зависимости от уровня их благосостояния. В первой группе окажутся те должники, которые не смогут покрыть даже расходы на проведение самой процедуры банкротства (по предварительным расчетам министерства, стоимость такой процедуры 100 тыс. руб.). МЭРТ предлагает называть таких должников злостными банкротами, поскольку с их стороны существует фактическая презумпция виновности в совершении правонарушения, поскольку человек взял кредит, прекрасно понимая, что никогда его не вернет.
Злостные банкроты будут лишены права на освобождение от долгов, их имущество будет распродаваться. При этом МЭРТ считает нужным разрешить продажу единственного жилья банкрота: квартира должника может быть продана или обменена на жилье меньшей стоимости в том случае, если на каждого члена его семьи приходится, например, более 18 кв. м общей площади. Действующий закон запрещает это делать.
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