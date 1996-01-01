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В марте возможен новый виток роста цен
В январе, по данным Росстата, индекс потребительских цен в России вырос всего на 1,7%. Это значительно ниже январских показателей инфляции 2006 и 2005 годов - 2,4% и 2,6% соответственно.
Однако, по прогнозам экспертов, новый виток роста цен может случиться уже в марте, а заложенные в бюджете расчеты правительства на удержание в этом году инфляции в пределах 6,5-8% могут не оправдаться, пишет "Независимая газета".
"Рассчитывать на основе январского показателя годовую инфляцию было бы не совсем адекватно по отношению к экономическим явлениям и процессам, которым предстоит случиться", говорит аналитик ИК "Финам" Ольга БЕЛЕНЬКАЯ. По ее словам, в прошедшем январе ниже обычного поднялись расценки на ЖКХ, при этом "часть тарифов будет повышена с марта", что может способствовать новому росту инфляции. По словам экспертов, в этом году был изменен график повышения цен на услуги ЖКХ в сторону равномерного распределения по месяцам вместо резкого роста в январе.
Большинство опрошенных "НГ" аналитиков прогнозируют, что годовая инфляция несколько превысит запланированный в бюджете показатель. По мнению Беленькой, она в этом году составит 8,5%. Инфляционный всплеск, может быть спровоцирован также размещением акций Сбербанка на внутреннем рынке.
"В марте ЦБ примет участие в допэмиссии Сбербанка, для чего будет произведена денежная эмиссия, которая может стать возможной причиной всплеска инфляции в конце года", - считают аналитики. По решению Национального банковского совета ЦБ выкупит 892,6 тыс. акций из новой эмиссии, что потребует от него дополнительно эмитировать более 70 млрд руб.
Среди факторов, которые могут повлиять на рост годового показателя инфляции, экономисты назывют также предвыборную ситуацию. Накануне думских и президентских выборов власти не смогут отказаться от расходования бюджетных средств в популистских целях. В этой связи начальник аналитического отдела ИК "Атон" Стивен ДАШЕВСКИЙ напомнил, что "согласно планам исполнения бюджета предусматривается, что именно на конец 2007 года инфляция увеличит темп роста".
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