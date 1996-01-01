Фондовый рынок прирастет средним классом

Фонд "Общественное мнение" провел социологический опрос, согласно которому суммарный инвестиционный потенциал населения на фондовом рынке составляет не менее 400 млрд руб.

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) представил результаты исследования "Население с деньгами - новая социальная реальность", приуроченного к IPO Сбербанка.

Как пишет "Коммерсант", основной вывод социологов - в России есть массовый инвестиционный потенциал. Президент ФОМа Александр ОСЛОН отметил, что он "может составлять 400 млрд руб.".

2,1% граждан ответили социологам, что у них достаточно денег, чтобы купить акции Сбербанка по 80 тыс. руб. "Таким образом, согласно исследованию, около 5 млн человек в принципе могут покупать акции Сбербанка, и если даже каждый из них может купить только по одной акции, то суммарный инвестиционный потенциал составляет 400 млрд руб.",- отметил господин Ослон. Отметим, что, по словам президента Сбербанка Андрея Казьмина, в ходе недавнего IPO было подано на 13,5 млрд руб. так называемых неконкурентных заявок от физических лиц.

"Инвестиционный потенциал растет, последние данные говорят, что это уже тенденция",- соглашается с ним директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь ЭЙДМАН. Впрочем, он отмечает, что в России все еще плохо развиты финансовые институты и, соответственно, линейка продуктов, в которые можно инвестировать средства.

Например, по оценкам Visa, в России 55% населения не охвачено банковским обслуживанием. "Роста инвестирования можно ожидать в случае, если произойдет рост благосостояния среднего класса, если снизятся различные риски и расширится спектр инвестиционных инструментов, например ПИФы станут более прозрачны и понятны",- отмечает замдиректора Института социологии РАН Наталья ТИХОНОВА.

Рост возможностей для инвестирования отмечают не только социологи - согласно данным Росстата, за 2006 год реальные доходы населения выросли на 10%, а рост реальной заработной платы составил 13,5%. По данным Росстата, в 2006 году выросли также и сбережения населения на 8,2% по сравнению с 2005 годам, составив 2,8 трлн руб.

"Стабильная экономическая ситуация позволяет гражданам с оптимизмом смотреть в будущее и считать, что их доходы и накопления будут возрастать",- говорит Игорь Эйдман. Согласно данным ВЦИОМа за январь 2007 года, уже 17% граждан (в 2006 году - 13%) уверены, что в этом году их возможность накапливать и вкладывать свободные средства возрастут. А по данным ФОМа, 24% россиян уверены, что их материальное состояние в 2007 году улучшится.

"Доходы, увеличивающие накопления, растут особенно быстро в среднем классе",- отмечает Игорь Эйдман. Согласно исследованию Института социологии РАН (Ъ писал о нем 27 января 2007 года), 41% среднего класса (к нему социологи отнесли 20-22% населения) просто сберегает, а 14% используют возможности финансовых рынков. 19% опрошенных ФОМом заявили о наличии сбережений, 16% используют банковские вклады, а 3% вкладывали свои деньги в ценные бумаги. "Согласно нашим опросам, мы тоже видим, что растет также популярность ПИФов и IPO",- говорит Игорь Эйдман.