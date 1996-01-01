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Как не загнать себя в долги
- Моя сестра в прошлом году набрала бытовой техники в кредит, и теперь ей звонят из банков и требуют погасить долги. Сестра в настоящее время не работает, у нее маленький сын. Она хочет перекредитоваться. Разумно ли это?
- Как разъяснил "ЗР" президент коллекторского агентства "Арбитр" Егор ЛЮЛИН, таких "житейских" случаев у кредитных организаций очень много. Несмотря на то что рынок потребительского кредитования становится все более цивилизованным, культура кредитных отношений у нас пока не развита.
Об этом говорит хотя бы тот факт, что в ушедшем году слишком часто отмечались случаи, когда люди, взяв кредит в одном банке, тут же обращались за деньгами в другой, чтобы оплатить свой первый взнос. Как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Неплательщик себя попросту загоняет в тупик оказывается должен всем сразу, да еще на него наваливаются штрафные санкции и пеня. Перекредитование - отнюдь не выход из ситуации. Надо набраться решимости и вступить в переговорный процесс с кредитором, решать с ним вопрос по реструктуризации задолженности, другими словами - по отсрочке долга. Если дебитор - человек порядочный, просто испытывающий временные сложности с оплатой долга, ему всегда пойдут навстречу.
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