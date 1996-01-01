Крупные банки забирают всю прибыль

30 крупнейших банков России за 2006 год увеличили свои активы на 45% (с 6,5 трлн до 9,5 трлн руб.), а прибыль - на 41% (252,5 млрд руб.). В то же время, пишет "Газета.Ru", общее количество банков сокращается, убыточных организаций становится все больше. Так, за первые три квартала 2006 года их число возросло с 44 до 53.

Кроме того, сказывается политика Центробанка, проводящего борьбу с отмыванием денег. На 1 января 2007 года в России зарегистрировано 1183 банка, годом ранее было 1253. Тем не менее число банков все еще превышает оптимальное, считают эксперты. В Ассоциации российских банков полагают, что процесс продлится еще 3-4 года и в итоге останется 900-1000 банков. Аналитиками же называется число в 500-600 банков.