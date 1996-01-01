Промсвязьбанк среди 100 лучших

Промсвязьбанк вошел в список 100 лучших корпоративных брендов в России. Он занял 91-е место в списке лучших российских и зарубежных корпоративных брендов, представленных в России. За 2006 год банк поднялся на 22 позиции в рейтинге корпоративных брендов, ежегодно составляемом агентством "Медиалогия".