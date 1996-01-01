Бесплатный "офис" от Импэксбанка

Система "Электронный офис" Импэксбанка - это новая система удаленного обслуживания клиентов, позволяющая получать уникальные финансовые услуги круглосуточно из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. И подключается бесплатно. Посредством электронного офиса клиенты могут оплачивать авиабилеты, а затем полученную квитанцию менять на билет в агентстве в удобное для себя время.