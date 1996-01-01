Два считаем, три в уме

Сегодня программы кредитования малого бизнеса есть практически у каждого банка. Однако предприниматели утверждают, что получить кредит для них и сегодня является настоящей проблемой.

О том, почему это происходит и насколько оправдано стремление малого бизнеса получить кредитный ресурс, ДДГ "ЗР" рассказала эксперт в этой области - генеральный директор межрегионального маркетингового центра "Владивосток Москва" Клавдия СПИВАК.

- Вы давно консультируете предпринимателей на тему получения кредитов. Видимо, получить их не так просто, иначе коммерсанты не обращались бы к вам за консультациями?

- Из почти 40 банков, работающих на территории Приморского края, каждый второй имеет свою программу кредитования малого бизнеса. Но на поверку это не соответствует действительности. Многие банки выдают за программы кредитования малого бизнеса стандартные программы кредитования юридических лиц. Обычно это делается в рекламных целях. Предприниматели, которые в первый раз обращаются в банковское учреждение за кредитом, не всегда могут это понять. Конечно, потом, на стадии оформления бумаг, это выясняется, и предприниматель идет искать другое учреждение.

- А как понять, что программа банка разработана именно для субъектов малого бизнеса?

- Есть критерии оценки. При выдаче кредита среднему и крупному бизнесу банк рассматривает их квартальную отчетность за два года. То есть предприятие может рассчитывать на кредит, если оно работает более двух лет. Для субъектов малого бизнеса это две квартальные отчетности с момента регистрации. В банковской сфере это называется финансовой историей. На ее основе банк и принимает решение о выдаче кредита. Специалисты банка внимательно ее анализируют, смотрят, есть ли прибыль и в состоянии ли предприниматель выплачивать кредитные платежи. Поэтому предприниматель должен перед обращением сам проанализировать свое финансовое положение, чтобы не получить отказ.

- Многие предприниматели жалуются, что банки безосновательно им отказывают в кредитах без объяснения причин. На ваш взгляд, с чем это связано?

- Кредитование субъектов малого бизнеса для финансовых структур заведомый риск. Когда обращается крупная компания, работающая на рынке много лет, то она уже имеет преимущество. Как правило, у нее есть кредитная история, поэтому лимит доверия намного выше. Субъекты малого бизнеса - в основном индивидуальные предприниматели и ООО. Их десятки тысяч только в одном Владивостоке, и банки понимают, что риски при кредитовании подобных предпринимателей довольно высоки. Поэтому у коммерсантов требуют залог, несколько поручителей, согласие супругов и т.д. Также все эти факторы влияют на размер годовой процентной ставки. Однако этот сектор в стадии развития, кроме банков получить кредит можно у частных инвесторов и в паевых фондах.

- А что вы подразумеваете под частным инвестированием?

- Это когда физическое или юридическое лицо соглашается дать вам заем. Во всем мире это нормальная практика, правда, взамен от предпринимателя могут потребовать долю в бизнесе. Этого пугаться не стоит, заемщик, таким образом, старается компенсировать возможный риск невозврата.

- На какие цели чаще всего предприниматели берут кредит?

- Не секрет, что еще несколько лет назад даже крупные предприятия брали кредиты, чтобы погасить долги по заработной плате или заплатить налоги.

Финансовая грамотность предпринимателей в этом вопросе оставляет желать лучшего. Когда идешь в банк, нужно четко представлять, для чего нужен кредит. Если на покупку оборудования, то целесообразно обратиться в лизинговую компанию. Главное при получении кредита - четко представлять себе, из каких средств ты его вернешь. Часто возникает финансовый дефицит, он еще может называться кассовым разрывом. Предпринимателю нужно гасить кредит, а он приходит в банк и говорит: "Деньги у меня будут через неделю". Возможно, он никого не обманывает и деньги у него будут через неделю, но по договору он должен платить сегодня. Естественно, в дело вступают штрафы. Несколько таких прецедентов - и он уже становится нелояльным заемщиком. И хотя бюро кредитных историй официально у нас еще не работают, большинство банков ведут черные списки таких заемщиков. В итоге при следующем обращении в какой-либо банк он может уже на первоначальном собеседовании получить отказ в кредите.

- Но предприниматели жалуются, что банки хитрят. Указывают низкий процент ставок, а потом оказывается, что они берут деньги за какие-то дополнительные комиссии. В кредитовании малого бизнеса подобное возможно?

- Возможно, причем некоторые банки этим активно занимаются. К примеру, финансовое учреждение может взять деньги за открытие расчетного счета. В каких-то банках эта услуга бесплатная, а в каких-то с бизнесмена потребуют около 3 тыс. руб. Есть плата и за единовременное предоставление кредитных средств в размере 1% от суммы кредита. А так как сумма кредитов по этой линейке обычно превышает 1 млн руб., этот "сбор" достаточно ощутимый. В общем, у каждого банка - свои правила, хотя, подчеркну, что практически во всех банках отсутствуют штрафы за досрочное погашение.