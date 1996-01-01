Капитальная ошибочка вышла

По уточненным данным, в 2005 г. из России был отток капитала в размере $1,1 млрд, а не приток, как сообщалось ранее. Об этом сообщил министр финансов РФ Алексей КУДРИН в ходе своего выступления в Высшей школе экономики.

Как напомнил министр, ранее он сообщал, что "в 2005 г. был приток капитала в страну примерно на $1 млрд". Однако, продолжил А. Кудрин, Росстат пересчитал данные за 2005 г., и в результате выяснилось, что в тот год "был все-таки отток капитала".

Министр также напомнил, что по итогам 2006 г. сложилось положительное сальдо притока капитала на уровне $41,6 млрд. В 2007 г. министерство не ожидает подобного притока капитала. В 2006 г., по словам министра, "был разовый скачок притока, связанный с одним из фундаментальных событий в российской экономике - либерализацией валютного рынка". При этом А. Кудрин подчеркнул, что данное событие "будет влиять в ближайшее годы на экономику страны больше, чем вступление в ВТО или цены на нефть".