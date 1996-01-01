АТМВБ стала "ММВБ - Дальний Восток"

ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа", валютная биржа ДВФО, объявило о том, что 20 февраля 2007 года на внеочередном собрания акционеров принято решение о внесении изменений в устав биржи, связанных с переименованием и изменением места нахождения общества.

Новое полное фирменное название общества - ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ - Дальний Восток", краткое фирменное наименование - ЗАО "ММВБ - Дальний Восток". Как отметил генеральный директор АТМВБ Евгений БЕЛОЗЕРОВ, переименование АТМВБ произошло в рамках стратегии регионального развития группы ММВБ.