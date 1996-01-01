Выдать малым по-крупному

Крупные корпоративные клиенты поделены между банками, и конкуренция за них сверхжесткая. Значит, пришло время присмотреться к потенциальным и очень привлекательным заемщикам - малому бизнесу.

Насущный вопрос для заемщика - сколько грузовиков документов нужно предоставить для того, чтобы выдали кредит, и как долго будет приниматься решение по выдаче кредита. Скажем прямо, паспортов собственников и руководителя бизнеса будет недостаточно. Стандартно банки требуют копии учредительных документов (свидетельство о регистрации, устав, протокол о назначении директора), копию свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции, бухгалтерскую отчетность за последние отчетные периоды. Обязательным условием является регистрация бизнеса на территории Приморья. И существовать он должен не менее 6 месяцев.

Росбанк предусмотрел условие, что фактическое место расположения заемщика должно быть в населенном пункте, где есть отделение банка. При выдаче кредита на развитие индивидуального предпринимательства в Банке Москвы обратят внимание на постоянную регистрацию, она должна быть в радиусе 100 км от офиса банка (см. банковскую карту Приморья, ДДГ "ЗР" от 30 января 2007).

Что касается сроков, то они варьируются от 24 часов до 7 дней. Соответственно разнятся процентные ставки. Тот, кто хочет быстрого кредита при меньшем пакете документов, заплатит больший процент. Тот, кто может подождать пару дней, заплатит меньший процент.

Желающие поддержать свой бизнес на сумму до 600 тыс. руб. получат ее от КМБ-банка за сутки. Залог в данном случае не требуется. Обеспечением выступает поручительство. И распределить кредит можно на 3 года. Процентная ставка по кредиту 18-22% годовых в рублях на остаток капитала.

Несомненно, интересен для клиентов овердрафт.

Примсоцбанк для своих малых клиентов свел время получения кредитного овердрафта к минутам. Главное условие - клиент в течение прошедших 3-х месяцев должен был активно использовать счет в банке. Тогда соглашение о кредитовании счета и рассмотрение возможного лимита овердрафта по текущему расчетному счету производится в течение 5-10 минут, минуя кредитного эксперта. Суммы стандартного овердрафта - до 300 тыс. руб. под 14% годовых.

В Росбанке открыть овердрафт можно на сумму от 100 тыс. руб. до 4,5 млн руб. под 12-14% годовых плюс 0,3% от суммы лимита взимают ежемесячно за ведение ссудного счета. Лимит устанавливается до 30% от размера среднемесячных "чистых" поступлений на расчетный счет за 3 месяца. Плюс объем месячной выручки клиента должен быть не меньше 15 млн руб.

В Импэксбанке овердрафт открывают на срок до года (внутренний срок 30 дней) на сумму до 50% от оборота и под 10% годовых. Разовая комиссия за предоставление составляет 0,2%.

Сбербанк предоставляет кредиты для малого бизнеса от 100 тыс. руб. Верхняя граница займа не ограничена и зависит только от платежеспособности клиента. В ОСБ № 8635 кредитуют предпринимателей до 500 тыс. руб. по упрощенной схеме за 7 дней без залога и поручительства. Срок кредита - 1 год под 16% годовых. Кредит не имеет целевого характера, клиент сам решает, как использовать средства: на личные нужды или нужды бизнеса.

Кредиты для представителей малого бизнеса предоставляются и на длительные сроки - до 7 лет. Такой займ может быть обеспечен залоговым имуществом лишь на 25%. В целом если сумма кредита менее 1 млн руб., то залог страховать необязательно. Беззалоговое обеспечение возможно для клиентов, кредитующихся в Сбербанке не менее 3-х лет.

Импэксбанк, МДМ-банк принимают решение о выдаче кредита в среднем за 2-5 дней (характерно для ПБОЮЛ). По словам Дмитрия ЛОГАЧЕВА, начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса филиала "Владивостокский" ОАО "Импэксбанк", за это время кредитный эксперт и сотрудники отдела безопасности успевают посетить и самого заемщика - удостовериться, а действительно ли бизнес существует, это важная подстраховка для банка. Минимальная сумма кредита для индивидуального предпринимателя в Импэксбанке не установлена, максимальная же составляет 1 млн руб., причем для получения кредита не требуется залога и поручительства. Срок кредитования до 18 месяцев под 18-20% годовых. Проценты за ведение ссудного счета и ежемесячные комиссии отсутствуют.

МДМ-банк предлагает своим клиентам как кредит без залога "МДМ-Экспресс" на сумму от 30 000 до 600000 руб., так и "МДМ-Микро" - традиционный кредит для малого бизнеса на сумму от 300000 до 3000000 руб. На срок до 3-х лет под 17-18% в руб., единовременная комиссия за ведение ссудного счета составит от 0,5 до 1,5%. В целом же максимальный срок кредитования в банке составляет 7 лет.

КМБ-банк выдает кредиты для представителей малого бизнеса на срок до 3-х лет до 1,5 млн руб. с частичным обеспечением и рассматривает заявки 3 дня. Процентная ставка по такому кредиту составляет 17-19% годовых в рублях.

В Росбанке кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса и для их руководителей, а также индивидуальных предпринимателей предоставляются по отдельным схемам. Так, директор ООО может взять кредит на текущие нужды бизнеса до 450 тыс. руб. под 17-19% годовых на срок от 6 месяцев до 2-х лет. В данном случае открытия расчетного счета, а также залогового обеспечения не требуется. А решение будет принято за 2 дня.