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АТМВБ хорошо поторговала

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объем торгов на финансовом рынке, осуществленный дальневосточными банками и финансовыми компаниями через ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа" (АТМВБ), в 2006 г. составил 140,3 млрд руб., что на 208% больше показателя 2005 г. (45,6 млрд руб.).

Как сообщил ДДГ "ЗР" в пресс-службе АТМВБ, по темпу роста финансовый рынок ДВФО опережает все остальные регионы России. Так, по данным группы (ММВБ), представителем которой в ДВФО является АТМВБ, оборот региональных бирж страны в 2006 г. вырос на 149% и составил 11,9 триллиона руб. (4,8 триллиона в 2005 г.), суммарный оборот вырос на 93%.

По словам генерального директора ЗАО АТМВБ Евгении БЕЛОЗЕРОВОЙ, финансовый рынок ДВФО в первую очередь отражает состояние экономики региона, и, несмотря на небольшую долю, которую ДВФО занимает на финансовом рынке страны, высокий темп роста в 2006 г. стал результатом повышения активности финансовых организаций Дальнего Востока.

"Прежде всего, такой рост суммарного объема торгов обусловлен повышением интереса профучастников к инструментам денежного рынка (депозитным сделкам с Банком России), - сказала Евгения Белозерова. - В данном сегменте в минувшем году мы наблюдали высокий рост, несмотря на практически его отсутствие в 2005 г. Также повысилась активность участников на валютном рынке".

Досье

ЗАО АТМВБ - валютная биржа, действующая в качестве регионального представителя ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ) и обеспечивающая пятидесяти дальневосточным банкам и финансовым компаниям доступ к валютному, фондовому, срочному, госбумаг и денежному рынкам России.
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